उड्डाण घेतल्यानंतरही विमानाची चाके हवेतच राहिली कायम; वैमानिकाच्या लक्षात आल्यानंतर टळली दुर्घटना
विमानानं उड्डाण केल्यानंतरही विमानाची चाके आत ओढली गेली नाहीत हे इंडिओच्या वैमानिकाला आज सकाळी लक्षात आलं. त्यानंतर विमान पुणे विमानतळावर सुरक्षितपणे उतरविण्यात आलं.
Published : November 15, 2026 at 4:33 PM IST
पुणे- गुवाहाटीच्या दिशेने पुण्याहून निघालेले इंडिगोचे विमान उड्डाणानंतर काही वेळातच लँडिंग गिअर (विमानाची चाके) आत न ओढल्या गेल्यामुळे पुन्हा पुणे विमानतळावर परतले. विमानतळ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इंडिगोचे विमान 6 ई 0623 (VT-IZE) पुण्याहून रवाना झाल्यानंतर लगेचच त्यात तांत्रिक बिघाड दिसून आला. त्यामुळे ते तत्काळ पुन्हा विमानतळावर उतरविण्यात आले.
पुणे विमानतळ प्राधिकरणाच्या माहितीनुसार गुवाहाटीला जाणाऱ्या विमानाच्या वैमानिकाने एअर ट्रॅफिक कंट्रोलला (ATC) तांत्रिक समस्या उद्भवल्याची माहिती कळविली. तेव्हा विमानाचे लँडिंग गिअर आत न ओढले गेल्यामुळे ते बाहेरच्या स्थितीत तसेच राहिले होते. ही माहिती मिळताच, पुणे विमानतळ प्राधिकरणानं तातडीने एअर ट्रॅफिक कंट्रोल, इंडिगो आणि इतर संबंधित यंत्रणांशी समन्वय साधला.
जाहीर केली पूर्ण आणीबाणी- विमानतळाचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्या भारतीय हवाई दलानं (IAF) 'पूर्ण आणीबाणी' (full emergency) जाहीर केली. सर्व निर्धारित आपत्कालीन प्रतिसादाच्या प्रक्रिया कार्यान्वित करून विमानाच्या सुरक्षेची काळजी घेतली. विमानतळ प्राधिकरणाच्या माहितीनुसार कोणत्याही परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी तयारी करण्यात आली. प्रवासी आणि कर्मचारी वर्गाची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी अग्निशमन दल, रुग्णवाहिका सेवा आणि इतर आपत्कालीन पथकांना पूर्ण सतर्क करण्यात आलं. खबरदारीचा उपाय म्हणून, विमानानं धावपट्टीवरून कमी उंचीवरून उड्डाण केलं. जेणेकरून अधिकाऱ्यांना लँडिंग गिअरची स्थिती प्रत्यक्ष पाहून तपासता येईल. या तपासणीनंतर विमान सकाळी 9:04 वाजता पुणे विमानतळावर सुरक्षितपणे उतरलं.
An IndiGo spokesperson says, "IndiGo flight 6E 623, operating from Pune to Guwahati on 15 November 2026, returned to origin and landed safely at the Pune International Airport after a technical snag was detected shortly after take-off. In line with standard operating procedures, all relevant authorities were immediately informed. The aircraft is undergoing maintenance checks and will resume operations after securing necessary clearances. An alternate aircraft has been arranged promptly to operate the flight."— ANI (@ANI) November 15, 2026
सर्व विमान प्रवासी आणि कर्मचारी सुरक्षित- विमान उतरल्यानंतर, आपत्कालीन प्रतिसाद प्रोटोकॉलनुसार तीन अग्निशमन वाहने आणि दोन रुग्णवाहिका दाखल झाल्या होत्या. विमान पूर्णपणे सुरक्षित असल्याची खात्री पटल्यानंतर, एअर ट्रॅफिक कंट्रोलनं सकाळी साडेपाच वाजता जाहीर केलेली 'पूर्ण आणीबाणी' मागे घेतली. विमानाला एअरब्रिज जोडून सर्व प्रवाशांना सुरक्षितपणे खाली उतरवण्यात आले. प्राधिकरणाच्या माहितीनुसार विमानातील 192 प्रवासी आणि कर्मचारी सुरक्षित आहेत. कोणालाही दुखापत झाली नाही. विमानातील त्या प्रवाशांचा गुवाहाटीपर्यंतचा प्रवास पूर्ण व्हावा यासाठी इंडिगोनं बंगळुरूहून पुण्यासाठी जाणारे दुसरे विमान उपलब्ध करून दिलं आहे.
विमानाची तपासणी सुरू- इंडिगोच्या प्रवक्त्यानं सांगितलं की पुणे ते गुवाहाटी दरम्यान जाणारे इंडिगोचे विमान 6 ई 623 (6E 623), उड्डाण केल्यानंतर काही वेळातच तांत्रिक बिघाडामुळे पुन्हा पुण्याच्या दिशेनं परतलं. विमान पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर सुरक्षितपणे उतरविण्यात आलं. विमानाची देखभाल तपासणी सुरू असून आवश्यक मंजुरी मिळाल्यानंतर ते पुन्हा सेवेत दाखल होईल.