गुरुग्राममध्ये पोलिसांचा कर्मचाऱ्यांवर लाठीचार्ज, 20 हून अधिक जखमी

Gurugram : Police lathi-charge workers at Manesar over violation of Section 163 of BNSS
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 9, 2026 at 7:15 PM IST

गुरुग्राम : गुरुग्राममधील मानेसरमध्ये सहा कंपन्यांमधील जवळपास दहा हजार कर्मचारी वेतनवाढीच्या मागणीसाठी संपावर आहेत. या संपाचा आजचा दुसरा दिवस आहे. या संपादरम्यान पोलिसांनी शेकडो संपकरी कर्मचारांवर लाठीचार्ज केल्याचं वृत्त आहे. या लाठीचार्जमध्ये 20 हून अधिक कर्मचारी जखमी झाले असून, त्यांना उपचारासाठी जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. दरम्यान, बुधवारीही मानेसरमध्ये शेकडो कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन केलं होतं. त्यामुळं जिल्ह्यात कलम 163 (पाचपेक्षा जास्त लोकांच्या एकत्र येण्यावर बंदी) लागू करण्यात आले.

मानेसरमध्ये कर्मचाऱ्यांवर लाठीचार्ज : आज सलग दुसऱ्या दिवशी, जेव्हा कर्मचारी एकत्र येत आंदोलन करत होते, त्यावेळी पोलिसांनी लाठीचार्ज केला. दरम्यान, सहा कंपन्यांमधील जवळपास दहा हजार कर्मचारी वेतनवाढीच्या मागणीसाठी संपावर आहेत. आज या संपाचा दुसरा दिवस आहे. कर्मचाऱ्यांच्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनानं आधीच कलम 163 लागू केले होतं. असं असूनही, मोठ्या संख्येनं कर्मचारी एकत्र जमले आणि त्यांनी घोषणाबाजी सुरू केली.

कर्मचाऱ्यांनी पोलिसांची दुचाकी जाळली : कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर घटनास्थळी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. पोलीस अधिकाऱ्यांनी सुरुवातीला कामगारांना समजावण्याचा प्रयत्न केला, पण ते आपल्या भूमिकेवर ठाम होते. त्यानंतर पोलिसांनी आंदोलकांवर पाण्याचे फवारे मारले आणि लाठीचार्ज केला. या लाठीचार्जमुळं संतप्त झालेल्या काही कर्मचाऱ्यांनी पोलिसांची दुचाकी जाळली आणि कंपनीच्या परिसराची तोडफोड केली. तसंच आंदोलकांनी कंपनीच्या खिडक्या फोडल्या आणि परिसरात दगडफेक केली. परिस्थिती इतकी चिघळली की, घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या पोलिसांच्या पीसीआर वाहनालाही लक्ष्य करण्यात आलं.

आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा कर्मचाऱ्यांचा इशारा : परिसरात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. तसंच पोलीस परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. गुरुग्राम प्रशासनानं स्पष्ट केलं आहे की, कलम 163 ची कठोरपणे अंमलबजावणी केली जाईल आणि कायदा व सुव्यवस्थेत अडथळा आणणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल. दरम्यान, आपल्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, असं कर्मचाऱ्यांचे म्हणणं आहे.

