गुरुग्राममधील उद्योगपतीकडून २० हजारांहून अधिक निवारागृहांचं मोफत वितरण; कुत्र्यांचं थंडीत होतेय संरक्षण
गुरुग्राममध्ये रंग कारखाना चालवणारे जगजीत सिंह यांनी ड्रमपासून तयार केलेले हजारो निवारागृहे वितरित केलं आहे. त्यांच्या कार्याविषयी जाणून घ्या.
Published : December 22, 2025 at 9:42 PM IST
ग्ररुग्राम - भटक्या कुत्र्यांना निवाऱ्याची सोय उपलब्ध करून देण्याकरिता बहुतांश महापालिका प्रशासनाला अडचणी येत असताना दिलासादायक बातमी आहे. हरियाणामधील गुरुग्राममध्ये उद्योगपती जगजीत सिंह यांनी भटक्या कुत्र्यांच्या निवाराची सोय उपलब्ध करून दिली आहे. त्यासाठी त्यांनी ड्रमचा खास पद्धतीनं उपयोग केला.
जगजीत सिंह यांच्या मालकीचा रंगाचा कारखाना आहे. ते या कारखान्यात वर्षातील १० महिने काम करतात. परंतु, हिवाळ्यातील दोन महिने ते पूर्णपणे भटक्या कुत्र्यांची सेवा करण्यासाठी काम करत राहतात. या काळात खास डिझाइन केलेले कुत्र्यांचे निवारा तयार करून मोफत वितरित करतात. कडाक्याच्या थंडीत कोणताही निष्पाप प्राणी थंडीत असहाय्य राहू नये, यासाठी त्यांची धडपड सुरू असते.
कुत्र्यांसाठी तयार केलेय खास निवारा: कुत्र्यांना कडक थंडी, वारा आणि हवामानातील बाष्पापासून संपूर्ण संरक्षण मिळवून देण्यासाठी त्यांनी ड्रमच्या आकाराचे खास निवारागृह तयार केलं आहे. हिवाळ्याच्या थंडीत कुत्र्यांसाठी हे निवारागृह एक सुरक्षित आश्रयस्थान असल्याचं दिसून आलं आहे. हे तयार करण्यासाठी जगजीत सिंह हे रंग भरलेले ड्रम पूर्णपणे स्वच्छ करतात. त्यांच्या आत गाद्या आणि अंथरुण ठेवतात. जेणेकरून रस्त्यावरील कुत्र्यांचे थंडीबरोबरच पाऊस आणि आर्द्रतेपासून संरक्षण होते.
२०,००० हून अधिक निवारा वितरित केले: जगजीत सिंह यांनी २०,००० हून अधिक ड्रमपासून तयार केलेले कुत्र्यांचे निवारा लोकांना मोफत वितरित केले आहेत. या वर्षी त्यांनी ७,००० हून अधिक कुत्र्यांचे निवारा बांधले आहेत. यापैकी त्यांनी आधीच अंदाजे ४,००० वितरित केले आहेत.
दर रविवारी डॉग शेल्टरचे वाटप: दर रविवारी, जगजीत सिंह हे ड्रम लोकांना वाटण्यासाठी गुरुग्रामच्या डीएलएफ परिसरात उपस्थित राहतात. अधिकाधिक लोकांना माहिती मिळावी आणि त्यांच्याकडून मोफत डॉग शेल्टर मिळावेत यासाठी ते सोशल मीडियाद्वारे या मोहिमेचा प्रचारदेखील करतात. दिल्ली-एनसीआरमधील हजारो प्राणीप्रेमी त्यांच्याकडून डॉग शेल्टर (कुत्र्यांचे निवारागृह) खरेदी करतात.
सामाजिक बदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न: जगजीत सिंह यांनी कुत्र्यांना निवारा उपलब्ध करून देण्यात प्राणीप्रेम दाखवून दिलं आहे. सकारात्मक विचारसरणी आणि दृढ निश्चयानं एक व्यक्तीदेखील समाजात महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणू शकतो, हे त्यांनी कृतीतून सिद्ध केलं आहे. त्यांच्या कृतीमुळे केवळ गुरुग्राममधील लोकांनाच नव्हे तर संपूर्ण देशातील लोकांना प्रेरणा मिळत आहे.
