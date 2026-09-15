गुरुग्राम हिट अँड रन प्रकरण : आरोपी कल्याण बैंसला याला अटक, पोलिसांकडून हत्येच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल
सिया कल्याण बैंसलावर तिचा पाठलाग केल्याचा आणि तिला ठार मारण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करत आहे.
Published : September 15, 2026 at 3:22 PM IST
गुरुग्राम : गोल्फ कोर्स अपघातातील आरोपी कल्याण बैंसला याला गुरुग्राम पोलिसांनी राजस्थानच्या दौसा येथून अटक केली आहे. त्याला आता गुरुग्रामला आणलं जात आहे. पोलिसांनी एफआयआरमध्ये हत्येच्या प्रयत्न केल्याचा देखील गुन्हा दाखल केला आहे. दरम्यान, याआधी सिया उर्फ शिवानी चौहान या बाईकस्वार महिलेनं प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधून संपूर्ण घटनेची माहिती दिली. सियाचे वडील रोशन चौहान यांनीही गुरुग्राममधील सेक्टर 56 पोलीस ठाण्यात लेखी तक्रार दाखल केली आहे.
पोलिसांनी सियाचा जबाब नोंदवला : सियाचा जबाब नोंदवण्यासाठी गुरुग्राम सेक्टर 56 चे एसएचओ मनोज कुमार यांनी तिच्या कालकाजी येथील घरी भेट दिली. त्यांनी सांगितलं की, "गुरुग्राम पोलिसांनी स्वतःहून दखल घेऊन सेक्टर 56 पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. नंतर, सखोल तपास आणि सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे, आरोपांमध्ये भारतीय दंड संहितेच्या कलम 109 (हत्येचा प्रयत्न) चा समावेश करण्यात आला. या कलमांतर्गत 10 वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते."
#WATCH | Gurugram's Golf Course Road accident case | Accused Kalyan Bainsla has been arrested in Dausa, Rajasthan.— ANI (@ANI) September 15, 2026
As per SHO, Dausa Sadar PS, Yudhishthir, Kalyan Bainsla is being taken to Gurugram. pic.twitter.com/xqHYQeuJDS
सिया आणि बैंसला यांचे स्वतःचे दावे : एकीकडे, सिया कल्याण बैंसलावर तिचा पाठलाग केल्याचा आणि तिला ठार मारण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करत आहे, तर दुसरीकडे, कल्याण बैंसलाचा दावा आहे की, त्याच्या गाडीची सियाच्या बाईकला अपघातानं धडक बसली. दरम्यान, या संपूर्ण घटनेचा एक व्हिडिओ देखील समोर आला आहे, ज्यामध्ये धडकेनंतर सिया बाईकसह रस्त्यावर फरफटत जाताना दिसून येत आहे. सियाच्या बाईकवरील सहकारी गाडी थांबवण्याचा प्रयत्न करतात, परंतु चालक कल्याण बैंसला पळून जातो.
सियानं सोशल मीडियावर अपलोड केला व्हिडिओ : या प्रकरणात, महिला बाईक रायडर सियानं सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ प्रसिद्ध केला आहे. सियानं आरोपी कल्याण बैंसलाच्या वक्तव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे, ज्यामध्ये त्यानं दावा केला होता की, बाईकस्वार वारंवार वेग वाढवत आणि कमी करत होते आणि कारला धडक देत होते. तर सियानं म्हटलं आहे की, संपूर्ण घटनेच्या व्हिडिओमध्ये कोण कोणाला धडक देत होतं, हे स्पष्टपणे दिसत आहे. तसंच जर बाईकस्वार वेग वाढवत आणि कमी करत होते, तर आरोपी संपूर्ण रस्ता त्यांचा पाठलाग का करत होते?, असा सवाल देखील सियानं विचारला आहे.
#WATCH | Delhi: Gurugram Sector 56 SHO Manoj Kumar is present at the residence of Gurugram's Golf Course accident victim Sia, in Kalkaji, to record her statement. pic.twitter.com/JDoVhSIyoZ— ANI (@ANI) September 15, 2026
"बाईक एक मुलगी चालवत होती, हे माहीत नव्हतं": सियानं आरोपीच्या त्या विधानावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ज्यात कल्याण बैंसलानं दावा केला होता की, बाईक एक महिला चालवत आहे, हे त्याला माहीत नव्हतं. यावर सियानं उत्तर दिलं की, "माझे लांब केस आणि वेणी स्पष्टपणे दिसत होती. आरोपी माझ्याजवळ आला आणि त्यानं मला बाईक थांबवायला सांगितलं." तसंच सिया पुढं म्हणाली, "बाईक एक महिला चालवत आहे, हे आरोपीला माहीत नव्हतं, हे आकलनापलीकडचे आहे."
दोन्ही व्हिडिओंबाबत प्रश्न उपस्थित : सियानं या प्रकरणात समोर आलेल्या दोन्ही व्हिडिओंबाबत देखील प्रश्न उपस्थित केले. तिनं सांगितलं की, एका व्हिडिओमध्ये कार समोरच्या लेनमधून थेट तिसऱ्या लेनमध्ये येत आहे आणि बाईकला धडकताना दिसत आहे. दुसऱ्या व्हिडिओमध्येही कारनं धडक दिल्यानंतर दुचाकी रस्त्यावर पडल्याची घटना दिसत आहे. तसंच हिट अँड रनच्या बाबतीत हे दोन व्हिडिओ पुरेसे नाहीत का?, असा सवाल सियानं विचारला.
Gurugram's Golf Course Road Accident Case | Gurugram Police took suo motu cognizance and registered a case at the Sector-56 police station. During the subsequent thorough investigation and detailed analysis of CCTV footage, Section 109 of the BNS (attempt to murder) was added to…— ANI (@ANI) September 15, 2026
"मग, तुम्ही घटनास्थळी का थांबला नाही?" : अपघातानंतर आपल्याला वाईट वाटलं, पण सियाच्या मित्रांनी मला मारलं असतं म्हणून मी थांबलो नाही, असा दावा आरोपीनं केला आहे. या दाव्याला प्रत्युत्तर देत आरोपीला खरोखरच वाईट वाटलं होतं, मग आरोपी अपघातानंतर घटनास्थळी का थांबला नाही? असं सियानं म्हटलं आहे. ती म्हणाली की, "अपघातानंतर काही सेकंदांचा जरी फरक पडला असता, तर मला अधिक गंभीर दुखापत झाली असती. माझी हाडं मोडली असती किंवा माझा जागीच मृत्यू झाला असता. अपघातानंतर घटनास्थळी थांबून जखमींची तपासणी करणं आणि त्यांना मदत करणं, ही चालकाची जबाबदारी होती."
महिलांच्या सुरक्षेचा गांभीर्यानं विचार केला पाहिजे : अपघाताच्या व्हिडिओमध्ये हे स्पष्टपणे दिसत आहे की, धडक झाल्यानंतर चालक घटनास्थळी थांबला नाही, असं सियानं सांगितलं. तसंच तिनं आरोपीच्या, "हे कुटुंबाचा प्रश्न आहे," या विधानावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तिनं म्हटलं की, प्रत्येकानं रस्त्यावरील महिलांच्या सुरक्षेचा गांभीर्यानं विचार केला पाहिजे. दरम्यान, सियानं सोशल मीडियावर तिला पाठिंबा देणाऱ्यांचे आभार मानले आणि अशा लोकांनी जबाबदारीनं गाडी चालवायला शिकावं, अशी इच्छा व्यक्त केली.
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