गुलमर्गमध्ये गुलाबी नव्हे, जीवघेणी थंडी: पारा घसरला उणे 2 अंशावर, श्वास गोठवणाऱ्या थंडीत नागरिकांचे हाल
जम्मू काश्मीरमध्ये थंडीचा कडाका पडला आहे. गुलमर्गचं तापमान उणे 2 अंश सेल्सिअस नोंदवण्यात आलं आहे. त्यामुळे गुलमर्गला यावेळी गुलाबी नव्हे, तर जीवघेणी थंडी आहे.
Published : December 29, 2025 at 3:27 PM IST
श्रीनगर : डिसेंबर महिन्यात अनेकजण काश्मीरमधील गुलमर्गला फिरायला जाऊन गुलाबी थंडीचा अनुभव घेतात. मात्र यावेळी गुलमर्गला गुलाबी नव्हे, तर जीवघेणी थंडी पडली आहे. गुलमर्गचं तापमान विक्रमी घटलं असून पारा उणे 2 अंश सेल्सिअसवर घसरला आहे. त्यामुळे नागरिकांना थंडीमुळे अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. काश्मीर खोऱ्यात पुन्हा 30 डिसेंबरपासून बर्फवृष्टीचा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला आहे.
काश्मीर खोऱ्यात जीवघेणी थंडी : मागील 24 तासात जम्मू आणि काश्मीरच्या बहुतेक भागांमध्ये हवामान कोरडं होतं. तर अनेक ठिकाणी ढगाळ वातावरण होतं. उत्तर काश्मीरमधील प्रसिद्ध स्की रिसॉर्ट असलेल्या गुलमर्गमध्ये सर्वाधिक थंडी होती. गुलमर्गमध्ये पारा उणे 2 अंशावर घसरला. तर पहलगाममध्ये किमान तापमान 0.4 अंश सेल्सिअस नोंदवलं गेलं. श्रीनगर शहरात किमान तापमान 3 अंश सेल्सिअस होतं. विशेष म्हणजे हे आतापर्यंतचं विक्रमी कमी तापमान असल्याची माहिती भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) श्रीनगर केंद्राच्या वरिष्ठ अधिकाऱयांनी दिली.
कडाक्याच्या थंडीनं कुपवाडा गारठला : काश्मीर खोऱ्यात थंडीचा कडाका प्रचंड वाढला असून नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. काश्मीर खोऱ्याच्या इतर भागातही रात्री मोठी थंडी जाणवत आहे. यात कुपवाड्यात 1.8 अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद करण्यात आली. तर काझीगुंडमध्ये 1.4 अंश सेल्सिअस तापमान नोंदवलं गेलं. जम्मूमध्ये किमान तापमान तुलनेनं जास्त होतं. जम्मू शहरात 9.1 अंश सेल्सिअस आणि कटरा इथं 9.2 अंश सेल्सिअस तापमान नोंदवण्यात आलं.
मंगळवार दुपारपासून बर्फवृष्टी होण्याची शक्यता : 29 डिसेंबरला हवामान ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. झोजिला आणि द्रास परिसरात हलक्या बर्फवृष्टीची शक्यता आहे. 30 ते 31 डिसेंबरला काश्मीर खोऱ्यात हलकी ते मध्यम बर्फवृष्टी होण्याची शक्यता आहे. बर्फवृष्टी मंगळवारी दुपारपासून (30 डिसेंबर) सुरू होईल. ही बर्फवृष्टी 31 डिसेंबरच्या सकाळपर्यंत सुरू राहू शकते. मैदानी भागात बर्फवृष्टीची शक्यता कमी असली तरी, रात्री पर्जन्यवृष्टी कायम राहिल्यास काही सखल भागात हलक्या बर्फवृष्टीची शक्यता 40 टक्के आहे, अशी माहिती भारतीय हवामान विभागानं दिली आहे.
