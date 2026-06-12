ऑपरेशन म्यूल हंट 2.0 : गुजरातमध्ये 310 कोटींच्या सायबर फसवणूक रॅकेटचा पर्दाफाश, 5 जणांना अटक!
राज्यातील आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या सायबर गुन्हेगारीविरोधी कारवायांपैकी ही एक मानली जात आहे.
Published : June 12, 2026 at 3:37 PM IST
गिर सोमनाथ (गुजरात) : गिर सोमनाथ पोलिसांनी 'ऑपरेशन म्युल हंट 2.0' अंतर्गत एका मोठ्या सायबर फसवणूक रॅकेटचा पर्दाफाश केला. यामध्ये अंदाजे 310 कोटी रुपयांचा आर्थिक घोटाळा उघडकीस आला आहे. बँक खाती भाड्यानं घेऊन संशयास्पद आर्थिक व्यवहार केल्याच्या आरोपाखाली पोलिसांनी पाच आरोपींना अटक केली आहे. राज्यातील आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या सायबर गुन्हेगारीविरोधी कारवायांपैकी ही एक मानली जात आहे.
वैयक्तिक बँक खाती भाड्यानं देत होते : गिर सोमनाथ सायबर गुन्हे पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक एम. ए. झंकट यांच्या नेतृत्वाखालील एक पथक राष्ट्रीय सायबर गुन्हे नोंदणी पोर्टल (NCCRP) आणि समन्वय पोर्टलवर दाखल झालेल्या तक्रारींचं बारकाईनं विश्लेषण करत होतं. या तांत्रिक तपास आणि सखोल विश्लेषणादरम्यान पोलिसांना काही संशयास्पद बँक खाती आढळून आली. पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात एक धक्कादायक बाब उघडकीस आली की, काही बँक खातेधारक जास्त कमिशनच्या आमिषाला बळी पडून आपली वैयक्तिक बँक खाती सायबर गुन्हेगारांना भाड्यानं देत होते. त्यानंतर या खात्यांचा वापर फसवणुकीची रक्कम हस्तांतरित करण्यासाठी केला जात होता.
310 कोटींच्या सायबर फसवणूक : तांत्रिक विश्लेषणादरम्यान पोलिसांना देशभरातील शेकडो तक्रारींशी संबंधित दोन बँक खाती आढळली. बँक ऑफ इंडियाच्या एका खात्याशी संबंधीत 193 सायबर तक्रारी होत्या. ज्यातील व्यवहारांची एकूण रक्कम अंदाजे 282 कोटी रुपये होती. कॅनरा बँकेच्या एका खात्याशी संबंधीत 97 तक्रारी होत्या, ज्यातील व्यवहारांची एकूण रक्कम 37 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होती. सुरुवातीला केवळ एका आरोपीच्या अटकेमुळं या रॅकेटचा पर्दाफाश झाला. जेव्हा पोलिसांनी त्या आरोपीची कसून चौकशी केली आणि तांत्रिक पाळत ठेवली, तेव्हा संपूर्ण टोळीचं नेटवर्क उघडकीस आलं. त्यानंतर, पोलिसांनी वेगवेगळी पथकं तयार करून, छापे टाकले आणि इतर आरोपींना अटक केली.
जनतेला आवाहन : या रॅकेटचा सूत्रधार आणि इतर फरार साथीदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी गिर सोमनाथ पोलिसांनी पुढील कायदेशीर कारवाई आणि तपास वेगानं केला आहे. तसंच पोलीस प्रशासनानं जनतेला आवाहन केले आहे की, त्यांनी आपल्या बँक खात्याचा तपशील, एटीएम कार्ड, मोबाईल क्रमांक किंवा आधार आणि पॅनसारखी ओळखपत्रं कोणत्याही अनोळखी व्यक्तीला देऊ नयेत, कारण त्यांचा वापर देशविरोधी किंवा गुन्हेगारी कारवायांसाठी केला जाऊ शकतो.
'म्यूल अकाउंट' म्हणजे काय? : सायबर गुन्हेगारीच्या जगात 'म्यूल अकाउंट' म्हणजे असं बँक खातं, जे गुन्हेगार फसवणुकीद्वारे चोरलेले पैसे जमा करण्यासाठी, लपवण्यासाठी किंवा हस्तांतरित करण्यासाठी वापरतात. जे लोक ही खाती सांभाळतात किंवा मनी लाँडरिंगसाठी भाड्यानं देतात, त्यांना 'मनी म्युल्स' म्हटलं जातं.
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