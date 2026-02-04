पाकिस्तानी कारागृहात भारतीय मच्छीमाराचा मृत्यू : कुटुंबीयांनी व्यक्त केला संताप
कराची कारागृहात बंद असलेल्या मच्छीमाराचा मृत्यू झाला आहे. मच्छीमार भागाभाई बामनिया अचानक आजारी पडल्यानंतर त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं.
Published : February 4, 2026 at 5:08 PM IST
जुनागड : पाकिस्तानातील कराची कारागृहात बंद असलेल्या मच्छीमाराचा मृत्यू झाल्यानं मोठी खळबळ उडाली. भागाभाई बामनिया असं पाकिस्तानच्या कारागृहात मृत्यू झालेल्या मच्छिमाराचं नाव आहे. ते गुजरातमधील गिर सोमनाथ जिल्ह्यातील चिखली गावाचे रहिवासी होते. मच्छीमार भागाभाई बामनिया अचानक आजारी पडले होते. त्यानंतर त्यांना उपचारासाठी पाकिस्तानातील रुग्णालयात पाठवण्यात आलं. मात्र 16 जानेवारी रोजी त्यांचं तिथं निधन झालं. पाकिस्तानी रुग्णालयात भारतीय रुग्णांना जनावरांपेक्षाही वाईट वागणूक दिली जाते. असाच एक व्हिडिओ समोर आला आहे, यात कराची रुग्णालयात उपचारासाठी नेलेल्या भागाभाई यांच्यावरही अशाच प्रकारे उपचार करण्यात आले. त्यांना रुग्णालयाच्या बेडवर लोखंडी साखळ्यांनी बांधण्यात आले. या व्हिडिओनंतर मच्छीमारांच्या कुटुंबांसह संपूर्ण मच्छीमारांमध्ये पाकिस्तानविरुद्ध प्रचंड संताप आहे.
पाकिस्तानी कारागृहात भारतीय मच्छीमाराचा मृत्यू : पाकिस्तानी कारागृह भारतीय मच्छीमारांसाठी मृत्यूचा सापळा बनले आहेत. कारागृह आणि रुग्णालयांमध्ये भारतीय मच्छीमारांना वैद्यकीय सुविधा वेळेवर मिळत नसल्यानं अनेक मच्छीमारांनी पाकिस्तानी कारागृह आणि रुग्णालयांत प्राण गमावले आहेत. उना तालुक्यातील चिखली गावातील मच्छीमार भागाभाई बामानिया यांनीही आता पाकिस्तानच्या कारागृहात प्राण सोडला आहे. उना तालुक्यातील चिखली गावातील मच्छीमार भागाभाई बामानिया हे कराची कारागृहात असताना आजारी पडले. त्यांना पाकिस्तानातील रुग्णालयात हलवण्यात आलं, मात्र त्यांनी 16 जानेवारीला अखेरचा श्वास घेतला.
पाकिस्तानी कारागृहात बंदींवर क्रूरता : कराची कारागृहात कैद असलेले भारतीय मच्छीमार आजारी पडल्यावर कराचीच्या रुग्णालयात नेले जातात. भगाभाई बामानिया रुग्णालयात उपचार घेत असताना, त्यांना त्यांच्या रुग्णालयाच्या बेडवर लोखंडी बेड्या घालून बांधण्यात आलं. समुद्र सुरक्षा श्रमिक संघाचे अध्यक्ष बाळूभाई सोच यांनी पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांवर अशा अमानवी वागणूक आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन केल्याचा थेट आरोप केला आहे. बाळूभाई 2000 पासून भारतीय मच्छिमारांचे प्रश्न भारत सरकारसमोर मांडत आहेत. त्यांनी पंतप्रधान आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री यांची भेटही घेतली आहे. तरीही, पाकिस्तानी सुरक्षा संस्था दरवर्षी भूमध्य समुद्रातून भारतीय मच्छिमारांचं अपहरण करतात.
पाकिस्तानी कारागृहात 200 भारतीय मच्छीमार : पाकिस्तानी मरीन एजन्सीनं सागरी सीमेवरून अपहरण केलेले जवळजवळ 200 भारतीय मच्छीमार अजूनही पाकिस्तानी कारागृहात आहेत. मृत भागाभाई बामनिया यांचं 18 फेब्रुवारी 2022 रोजी पाकिस्तानी सुरक्षा यंत्रणांनी त्यांच्या बुराक या बोटीसह अपहरण केलं. याचा क्रमांक IND GJ 11 MM 21 आहे. त्यानंतर, भागाभाई बामनिया आणि इतर सर्व अपहरण केलेल्या मच्छीमारांना पाकिस्तानातील कराची कारागृहात ठेवण्यात आलं. मात्र 16 जानेवारी 2026 रोजी त्यांचा मृत्यू झाला. मृत भागाभाईंच्या कुटुंबात त्यांची वृद्ध आई, पत्नी, दोन मुलं आणि एक मुलगी असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
कारागृहातील मच्छीमारांच्या कुटुंबांना सरकारी मदत : मच्छीमारांच्या प्रश्नांवर काम करणाऱ्या सागरी सुरक्षा कामगार संघटनेचे अध्यक्ष बाळूभाई सोच यांनी ईटीव्ही भारतशी फोनवरून संवाद साधला. त्यांनी सांगितलं की, "पाकिस्तानी कारागृहातील प्रत्येक भारतीय मच्छीमारांच्या कुटुंबीयांना राज्य सरकार उदरनिर्वाहासाठी दररोज 300 रुपये आणि उदरनिर्वाह खर्चासाठी दरमहा 9 हजार रुपये देत आहे. सागरी सीमांचं उल्लंघन केल्याबद्दल कोणत्याही मच्छीमाराला पाकिस्तानात एकापेक्षा जास्त वेळा तुरुंगात टाकलं जाऊ नये, अशी अट घालण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत, या मच्छीमारांच्या कुटुंबांना सरकारकडून कोणतंही संरक्षण दिलं जात नाही. जर एखादा मच्छीमार मासेमारी करताना पाकिस्तानी सुरक्षा एजन्सींनी पकडला तर सरकार गुन्हेगारी इतिहास असलेल्या मच्छीमारांच्या कुटुंबांना कोणतीही मदत देत नाही."
हेही वाचा :