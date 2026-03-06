उन्हाळ्यात सिंहांसाठी वॉटर कूलिंग सिस्टम; वन विभागाकडून वन्यप्राण्यांना दिलासा
तीव्र उष्णतेत राहणाऱ्या वन्य प्राण्यांना दिलासा देण्यासाठी वन विभागाकडून पाण्याची व्यवस्थाही करण्यात आली आहे
Published : March 6, 2026 at 6:31 PM IST
भावनगर : देशाच्या अनेक भागात तापमान झपाट्यानं वाढत आहे. गुजरातमधील भावनगरमध्ये वाढत्या उष्णतेमुळं पाण्याचं संकट निर्माण झालं आहे. तीव्र उष्णतेत राहणाऱ्या वन्य प्राण्यांना दिलासा देण्यासाठी वन विभागाकडून पाण्याची व्यवस्थाही करण्यात आली आहे. भावनगर जिल्ह्यातील तापमान गेल्या तीन ते चार दिवसांपासून वाढत आहे. तापमान 35 अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचलं आहे, ज्यामुळं उष्मा जाणवत आहे. भावनगर जिल्हा सिंहांसाठी एक नवीन अधिवास बनला असल्यामुळं, अति उष्णतेचा सामना करण्यासाठी वन विभागानं खबरदारीच्या उपाययोजना केल्या आहेत.
106 पिण्याच्या पाण्याचे पॉईंट तयार : भावनगरचे डीएफओ योगेश देसाई यांनी सांगितलं की, "भावनगर वन विभागानं सिंहांसाठी 106 पिण्याच्या पाण्याचे पॉईंट (पाणवठे) तयार केलं आहेत, तर जिल्ह्यात 118 सिंहांची नोंद करण्यात आली आहे." तर डीएफओ योगेश देसाई म्हणाले की, "106 पिण्याच्या पाण्याच्या ठिकाणांची स्वच्छता करण्यात आली आहे. त्यांच्याभोवती पिशव्याही ठेवण्यात आल्या आहेत, जेणेकरून सिंह पाणी पिऊन थंड होऊ शकतील. वन विभागानं ही प्रक्रिया आधीच सुरू केली आहे."
उष्णतेपासून आराम देण्याचं काम सुरू : भावनगर जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमध्ये सिंहांची संख्या नोंदवण्यात आली आहे आणि त्यानुसार वनक्षेत्रात पाण्याचे पॉईंट तयार करण्यात येत आहे. दरम्यान, डीएफओ योगेश देसाई यांनी स्पष्ट केलं की, 106 पाण्याचे पॉईंट आहेत. सिंहांच्या हालचाली लक्षात घेता, पाण्याच्या दुसऱ्या पॉईंटची संख्या वाढवण्याचे आणि त्यांना उष्णतेपासून आराम देण्याचं काम सुरू आहे.
सिंहाच्या मागणीसाठी मुंबईच्या महापौरांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र : दुसरीकडे, मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांना पत्र लिहिलं आहे. यात त्यांनी गुजरात सरकारकडे आशियाई सिंहाची जोडी मिळावी, अशी विनंती केली आहे. दरम्यान, 25 फेब्रुवारी रोजी लिहिलेल्या पत्रात, रितू तावडे यांनी गुजरात सरकारला मुंबईच्या भायखळा परिसरातील वीरमाता जिजाबाई भोसले बोटॅनिकल गार्डन आणि प्राणी संग्रहालयासाठी आशियाई सिंहाची जोडी मिळावी, अशी विनंती केली आहे. तसंच गुजरात सरकारनं याबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षाही रितू तावडे यांनी व्यक्त केली आहे. तसंच पत्रानुसार, मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) प्राणीसंग्रहालयाच्या आधुनिकीकरण प्रकल्पाचा पहिला टप्पा पूर्ण केला आहे. ज्यामध्ये हम्बोल्ट पेंग्विन प्रदर्शन, इनडोअर गार्डन, तिकीट कार्यालय, पशुवैद्यकीय रुग्णालय, क्वारंटाइन क्षेत्र आणि इतर नागरी सुविधांचा समावेश आहे.
