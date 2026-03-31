सुरतमध्ये भीषण दुर्घटना; आग लागल्यामुळं एकाच कुटुंबातील पाच जणांचा दुर्दैवी मृत्यू

पोलिसांच्या माहितीनुसार, ही घटना सकाळी 10 वाजण्याच्या सुमारास घडली.

Gujarat Tragedy : Fire Kills Five As Massive Saree Stock Fuels Rapid Spread In Surat
सुरतमध्ये भीषण दुर्घटना; आग लागल्यामुळं एकाच कुटुंबातील पाच जणांचा दुर्दैवी मृत्यू (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 31, 2026 at 5:59 PM IST

सुरत : गुजरातमधील सुरत जिल्ह्यातील लिंबायत परिसरात मंगळवारी सकाळी एक मोठी दुर्घटना घडली. येथील मिठी खाडीजवळच्या एका निवासी सोसायटीत लागलेल्या भीषण आगीत एकाच कुटुंबातील पाच जणांचा मृत्यू झाला. मृतांमध्ये एका चार वर्षांच्या मुलासह तीन महिलांचा समावेश आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, गुदमरल्याने आणि गंभीररित्या भाजल्यामुळं त्यांचा मृत्यू झाल्याचं सांगण्यात येत आहे. या घटनेमुळं संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली असून भीतीचं वातावरण आहे.

घरात मोठ्या प्रमाणात साड्या आणि फोम शीट्स : पोलिसांच्या माहितीनुसार, ही घटना सकाळी 10 वाजण्याच्या सुमारास घडली. तसंच ज्यावेळी घराला आग लागली. त्यावेळी कुटुंबातील सदस्य घरातच होते. तसंच या घराचा वापर साड्यांच्या पॅकिंगसाठीही केला जात होता. सुट्टीचा दिवस असल्यामुळं मोठ्या प्रमाणात साड्या आणि फोम शीट्स आणल्या होत्या आणि पॅकिंगचं काम सुरू होतं. दरम्यान, साड्या आणि कपड्यांच्या या मोठ्या प्रमाणामुळं आग झपाट्यानं पसरली. अरुंद रस्त्यांमुळं अग्निशमन दलाच्या वाहनांना घटनास्थळी पोहोचण्यास मोठी अडचण आली. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी मोठ्या प्रयत्नांनंतर आगीवर नियंत्रण मिळवलं. मात्र, तोपर्यंत कुटुंबातील पाच सदस्यांचा मृत्यू झाला होता.

एकाच कुटुंबातील पाच जणांचा मृत्यू झालेल्यांची नावं...

  • शहनाज बेगम अब्दुल कलाम अन्सारी (वय-65)
  • शबिना रमजान अली अन्सारी (वय-28)
  • परवीन अब्दुल कलाम अन्सारी (वय-19)
  • हुस्सा बेगम अब्दुल कलाम अन्सारी (वय-18 )
  • शुबान रमजान अली अन्सारी (वय-8)

काय म्हणाले महापौर? : दरम्यान, घटनेची माहिती मिळताच सुरत महानगरपालिकेचे (एसएमसी) महापौर दक्षेश मावानी घटनास्थळी दाखल झाले. ही घटना अत्यंत दुःखद असल्याचं त्यांनी सांगितलं. "घरात मोठ्या प्रमाणात कपडे ठेवलेले होते, ज्यामुळं बचावकार्य करणं अशक्य झालं होतं," असं महापौर दक्षेश मावानी यांनी म्हटलं. तसंच त्यांनी स्पष्ट केलं की, एसएमसी आणि पोलिसांची पथकं आता सर्व निवासी भागांची पाहणी करतील. कोणत्याही निवासी इमारतीत व्यावसायिक किंवा धोकादायक साहित्य आढळल्यास, ती इमारत तात्काळ सील केली जाईल आणि कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

