गुजरातमधील 'नशामुक्त' गाव, बदरपूरमध्ये गेल्या 25 वर्षांत एकही बिडी किंवा सिगारेट पेटलेली नाही!
गावातील ग्रामस्थांना गेल्या 25 वर्षांपासून कोणतंही नशेचं व्यसन नाही. हे गाव मेहसाणा जिल्ह्यातील वडनगर तालुक्यात असलेलं बदरपूर आहे.
Published : November 26, 2025 at 4:27 PM IST
मेहसाणा (गुजरात) : गुजरातमध्ये असं एक गाव आहे, जे नशामुक्त आहे. या गावातील ग्रामस्थांना गेल्या 25 वर्षांपासून कोणतंही नशेचं व्यसन नाही. हे गाव मेहसाणा जिल्ह्यातील वडनगर तालुक्यात असलेलं बदरपूर आहे. येथील सर्व रहिवाशांनी सोडले आहेत. दरम्यान, आजच्या काळात तरुणाई विविध प्रकारच्या नशेत धुंद असल्याचं पाहायला मिळतं. हे रोखण्यासाठी गावकऱ्यांनी स्थानिक पंचायतीच्या मदतीनं संपूर्ण गाव नशामुक्त केलं आहे.
ग्राम पंचायतीद्वारे ठराव मंजूर : या गावात तुम्हाला कुठंही पान, मसाला, गुटखा, बिडी किंवा सिगारेट मिळणार नाही. बदरपूर गावातील लोक गेल्या 25 वर्षांपासून व्यसनापासून दूर आहेत. 2001 च्या सुमारास, या गावातील एका तरुणाला ड्रग्जच्या व्यसनामुळं गंभीर आजार झाला आणि नंतर त्याचा मृत्यू झाला. ज्यामुळं संपूर्ण गावात शोकमय वातावरण पसरलं. या घटनेनंतर, गावात ड्रग्जच्या व्यसनाशी संबंधित कोणतीही दुर्घटना किंवा गंभीर आजार होऊ नये, यासाठी 2001 मध्ये ग्राम पंचायतीद्वारे एक ठराव मंजूर करण्यात आला. या ठरावानुसार, गावात गुटख्याच्या विक्री आणि सेवनावर बंदी घालण्यात आली आणि या नियमाचं उल्लंघन करणाऱ्यांना दंड आकारण्यात आला. तेव्हापासून ही बंदी कायम आहे.
व्यापारी देखील गुटखा आणि तंबाखूजन्य पदार्थ विकत नाहीत : आणखी एक महत्त्वाचे म्हणजे या गावातील शेतकरी आपल्या शेतात तंबाखूची लागवड करत नाहीत. गावातील व्यापारी देखील गुटखा आणि तंबाखूजन्य पदार्थ विकत नाहीत. व्यापाऱ्यांचं म्हणणं आहे की, या बंदीच्या निर्णयामुळं कोणताही व्यवसायावर परिणाम होणार नाही. कारण, ते इतर व्यवसायांमध्ये गुंतलेलं आहेत. ते नेहमीच गावाच्या स्वच्छतेसाठी आणि समृद्धीसाठी वचनबद्ध आहेत. तसंच गेल्या 25 वर्षांपासून गुटखा आणि तंबाखू बंदीची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करत आहेत.
