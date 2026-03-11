ETV Bharat / bharat

सुरतमधील एका केमिकल कंपनीला भीषण आग, 30 हून अधिक झाले स्फोट

घटनेची माहिती मिळताच सुरत अग्निशमन दलाच्या अनेक गाड्या तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाल्या आहेत.

Surat fire broke out at a chemical company in Sachin Extension, 30 explosions
सुरतमधील एका केमिकल कंपनीला भीषण आग, 30 हून अधिक झाले स्फोट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 11, 2026 at 5:20 PM IST

1 Min Read
सुरत (गुजरात) : गुजरातमधील सुरत येथील एका केमिकल कंपनीला बुधवारी भीषण आग लागली. यावेळी 30 हून अधिक मोठे स्फोट झाल्याचं सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, आग आटोक्यात आणण्यासाठी दहा अग्निशमन दलाच्या गाड्या दाखल झाल्या आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, सुरतमधील औद्योगिक क्षेत्र मानल्या जाणाऱ्या सचिनच्या होजीवाला कंपाउंडमधील एका प्रसिद्ध केमिकल कंपनीत अचानक भीषण आग लागली. त्यामुळं संपूर्ण परिसरात घबराट पसरली. ही आग इतकी भीषण होती की, या आगीनं क्षणार्धात संपूर्ण कंपनीला आपल्या कवेत घेतलं. सुरुवातीच्या रिपोर्टनुसार, आग लागल्यामुळं कंपनीत 30 हून अधिक मोठे स्फोट झाले. या स्फोटांचा आवाज इतका जोरदार होता की, जवळच्या इतर कंपन्यांमधील कामगार घाबरून पळून गेले. आकाशात अनेक किलोमीटर अंतरावर काळ्या धुराचे लोट दिसत होते. दरम्यान, घटनेची माहिती मिळताच सुरत अग्निशमन दलाच्या अनेक गाड्या तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाल्या आहेत.

केमिकलमध्ये आग लागल्यामुळं अग्निशमन दलाच्या कर्मचाऱ्यांनी फोम आणि वॉटर जेट वापरून आग आटोक्यात आणण्यास सुरुवात केली आहे. तसंच खबरदारी म्हणून, आग जवळच्या इतर कारखान्यांमध्ये पसरू नये म्हणून वीजपुरवठा देखील खंडित करण्यात आला आहे. आतापर्यंत कोणतीही जीवितहानी झाल्याचे वृत्त नाही. आगीचे नेमके कारण कळू शकलेले नाही, परंतु शॉर्ट सर्किट किंवा केमिकल रिअॅक्शनमुळे ही आग लागल्याचा संशय आहे. अग्निशमन विभाग सध्या कूलिंग ऑपरेशन करत आहे.

