सुरतमध्ये ट्रॉली बॅगमध्ये आढळला तरुणीचा मृतदेह; टॅटूच्या आधारे पोलिसांचा तपास सुरू

स्थानिक लोकांकडून माहिती मिळाल्यानंतर पोलीस निरीक्षक डी. एल. खाचर यांच्यासह एक पोलीस पथक घटनास्थळी दाखल झाले आहे.

Gujarat : shocking incident in Kosamba
सुरतमध्ये ट्रॉली बॅगमध्ये आढळला तरुणीचा मृतदेह (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 3, 2025 at 3:43 PM IST

1 Min Read
सुरत : गुजरातमधील सुरत जिल्ह्यातील कोसंबाजवळ एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. याठिकाणी महामार्गाच्या बाजूला ट्रॉली बॅगमध्ये एका तरुणीचा मृतदेह आढळला आहे. यामुळं परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.

पोलीस पथक घटनास्थळी दाखल : मिळालेल्या माहितीनुसार, तरुणीचा मृतदेह बांधून ट्रॉली बॅगमध्ये आढळला. तरुणीची निर्घृण हत्या करण्यात आली. त्यानंतर मारेकऱ्यानं तिचे पाय बांधले आणि मृतदेह एका लहान, दोन फूट लांबीच्या ट्रॉली बॅगमध्ये ठेवला आणि नंतर तो महामार्गाच्या बाजूला फेकून दिला. दरम्यान, स्थानिक लोकांकडून माहिती मिळाल्यानंतर पोलीस निरीक्षक डी. एल. खाचर यांच्यासह एक पोलीस पथक घटनास्थळी दाखल झाले आहे. तसंच पोलिसांनी महिलेच्या हातावर असलेल्या टॅटूच्या आधारे तपास सुरू केला आहे, जेणेकरून तिची ओळख पटेल आणि आरोपीचा शोध घेता येईल.

आजूबाजूच्या परिसरात चौकशी सुरू : पोलीस निरीक्षक डी. एल. खाचर म्हणाले की, "बॅग उघडून तपासणी केल्यावर पोलिसांना एका तरुणीचा मृतदेह आढळला, ती अंदाजे 25 वर्षांची होती. तिच्या शरीरावर जखमांचे कोणतेही बाह्य व्रण दिसून आले नाहीत. मात्र, तिची त्वचा काळी पडली होती. प्रथमदर्शनी असं दिसतं की, तिची हत्या करण्यात आली आहे. शवविच्छेदन अहवालानंतर मृत्यूचं नेमकं कारण स्पष्ट होईल." दरम्यान, हा मृतदेह कोणाचा आहे आणि खून कोणी केला आहे, हे शोधण्यासाठी पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. आजूबाजूच्या परिसरात चौकशी सुरू आहे आणि अधिक माहिती गोळा करण्यासाठी सीसीटीव्ही फुटेज तपासले जात आहेत.

पोलीस तपास आणि कारवाई : खून झालेली तरुणी कोण आहे? तिला कोणी मारले आणि का? मृतदेह इथं कोणी आणला? असंख्य प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी पोलिसांनी सखोल तपास सुरू केला आहे. ते आजूबाजूच्या परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासत आहेत. तसंच तरूणीची ओळख पटवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या गूढ हत्येमुळं परिसरात भीती आणि चिंतेचे वातावरण निर्माण झालं आहे.

TAGGED:

सुरत
पोलिसांचा तपास सुरू
तरुणीचा मृतदेह
GUJARAT

