गुजरातमधील 25 हून अधिक शाळांना बॉम्बनं उडवून देण्याची धमकी; पोलीस आणि बॉम्बशोधक पथक घटनास्थळी
खबरदारीचा उपाय म्हणून, सर्व शाळांचा परिसर रिकामा करण्यात आला आणि तपासणी करण्यात आली.
Published : February 16, 2026 at 3:17 PM IST
अहमदाबाद/वडोदरा : गुजरातमधील अहमदाबाद आणि वडोदरा येथील 25 हून अधिक शाळांना सोमवारी (16 फेब्रुवारी) बॉम्बनं उडवण्याच्या धमकीचे ईमेल मिळाल्यानंतर प्रशासनात खळबळ उडाली. खबरदारीचा उपाय म्हणून, सर्व शाळांचा परिसर रिकामा करण्यात आला आणि तपासणी करण्यात आली. दरम्यान, या प्रकरणाबाबत गुजरातचे उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी म्हणाले की, "राज्यात अशा बॉम्बस्फोटाच्या धमक्यांची गांभीर्याने दखल घेतली जात आहे. राज्याच्या डीजीपींना तात्काळ सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसंच संपूर्ण प्रकरणावर उच्च स्तरावर लक्ष ठेवलं जात आहे."
अहमदाबादमधील 15 हून अधिक आणि वडोदरामधील 11 हून अधिक शाळांना बॉम्बस्फोटाच्या धमक्या देणारे ईमेल आले आहेत. उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी यांनी सांगितलं की, "अहमदाबाद आणि वडोदरा इथं मिळालेल्या बॉम्ब धमक्यांची तात्काळ चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. दोन्ही शहरांच्या पोलीस आयुक्तांनी तपास जलद करण्यासाठी स्वतंत्र पथकं तयार केली आहेत. शाळांमध्ये सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे आणि सर्व बाजूंनी तपास केला जात आहे."
पुढं उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी म्हणाले की, "विद्यार्थी आणि पालकांच्या सुरक्षेसाठी राज्य सरकार पूर्णपणे तयार आहे, कोणत्याही संशयास्पद घटकांना सोडलं जाणार नाही आणि जबाबदार असलेल्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. राज्यभरातील सुरक्षा संस्था सतर्क आहेत आणि परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत. तसंच पोलिसांनी शाळांच्या परिसरात सुरक्षा वाढवली आहे आणि धमकी देणाऱ्याची ओळख पटविण्यासाठी तपास सुरू आहे."
बॉम्बच्या धमक्यांबद्दल सरकार गंभीर - रिवाबा जडेजा
अहमदाबाद आणि वडोदरा येथील शाळांना ईमेलद्वारे बॉम्बच्या धमक्यांबाबत गुजरातच्या शिक्षणमंत्री रिवाबा जडेजा म्हणाल्या, "सरकार बॉम्बच्या धमक्यांबाबत गंभीर आहे. शाळा आणि इतर ठिकाणांना येणाऱ्या सर्व धमक्यांबाबत गांभीर्यानं विचार केला जात आहे. राज्य सरकार बॉम्बच्या धमक्यांची चौकशी करत आहे."
'या' शाळांना बॉम्बने उडवण्याच्या धमक्या मिळाल्या :
अहमदाबाद : डीएव्ही इंटरनॅशनल स्कूल (मकरबा), एशिया स्कूल (वस्त्रपूर), ए वन स्कूल (सॅटेलाइट), अंकुर इंटरनॅशनल स्कूल (कृष्णनगर), संत कबीर (नवरंगपुरा), सिल्व्हर बेल स्कूल (बापूनगर).
वडोदरा : डी.आर. अमीन (वासना रोड), उर्मी (समासवली), नालंदा (वाघोडिया रोड), बडोदा हायस्कूल (बाघीखाना), नवयुग (समा), जीवन साधना (नाघरवाडा), एडब्ल्यूएस (दभोई), शानेन (खोडियारनगर) इत्यादी शाळांचा समावेश आहे.
