गुजरात स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक : 'आप'चा आतापर्यंत 380 जागांवर विजयाचा दावा; भाजपापाठोपाठ दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास
Published : April 28, 2026 at 9:15 PM IST
नवी दिल्ली : आम आदमी पक्षाचे (AAP) गुजरात प्रभारी गोपाल राय यांनी मंगळवारी पक्षाच्या कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत दावा केला की, गुजरातमध्ये पार पडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये 'आप'ला लक्षणीय यश मिळालंय. प्रचंड दडपशाही आणि आव्हानांचा सामना करूनही पक्षाने आतापर्यंत 380 जागांवर विजय मिळवलाय आणि अनेक भागांमध्ये भाजपापाठोपाठ दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून आपला ठसा उमटवला आहे.
250 हून अधिक नेते आणि पक्ष कार्यकर्त्यांवर एफआयआर दाखल : या पत्रकार परिषदेदरम्यान गोपाल राय यांनी असा आरोप केला की, भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजपा) सरकारने निवडणुकांदरम्यान पोलीस आणि प्रशासकीय यंत्रणेचा गैरवापर केला. त्यांनी दावा केला की, 'आप'चे उमेदवार आणि नेत्यांवर कारवाई करण्यासाठी पोलीस, गुन्हे शाखा (Crime Branch) आणि इतर तपास यंत्रणांना कामाला लावले गेले होते. 250 हून अधिक नेते आणि पक्ष कार्यकर्त्यांवर एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आलेत; अनेकांना तुरुंगात पाठवण्यात आले आणि काही ठिकाणी हिंसाचाराच्या घटनाही घडल्याचे समोर आले. गोपाल राय यांनी नमूद केले की, या प्रतिकूल परिस्थितीचा सामना करूनही 5 हजारांहून अधिक 'आप' उमेदवार डगमगले नाहीत आणि ते निवडणुकीच्या रिंगणात ठामपणे उभे राहिले.
380 जागांवर विजयाचा दावा : 'आप'चे नेते गोपाल राय यांनी सांगितले की, पक्षाने ज्या जागांवर निवडणूक लढवली होती, त्यापैकी आतापर्यंत 380 जागांवर पक्षाने विजय मिळवलाय. त्यांनी असेही नमूद केले की, काही जिल्हा परिषद आणि तालुका पंचायत क्षेत्रांमध्ये पक्षाने स्पष्ट बहुमत मिळवलंय. गोपाल राय यांनी सांगितले की, 'आप'ने एकूण 5222 जागांवर निवडणूक लढवली होती आणि सध्याची ही आकडेवारी याच निवडणुकांवर आधारित आहे.
काँग्रेस तिसऱ्या स्थानावर घसरली : गोपाल राय यांनी पुढे निदर्शनास आणून दिले की, या निवडणुकांमध्ये काँग्रेस पक्ष तिसऱ्या स्थानावर घसरलाय; त्यांना आतापर्यंत 331 जागांवर विजय मिळवता आलाय. त्यांनी दावा केला की, अनेक भागांमध्ये 'आप'ने काँग्रेसला मागे टाकत मुख्य विरोधी पक्ष म्हणून आपले स्थान निर्माण केलंय. मागील निवडणुकांच्या कामगिरीशी तुलना करताना 'आप'ने नमूद केले की, गेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये पक्षाला केवळ 69 जागांवर विजय मिळाला होता; मात्र यावेळी 380 जागांवर विजय मिळवून पक्षाने आपल्या कामगिरीत प्रचंड वाढ नोंदवली आहे. गोपाल राय यांनी असा आशावाद व्यक्त केला की, जेव्हा निवडणुकांचे अंतिम निकाल जाहीर होतील, तेव्हा आम आदमी पक्ष 400 जागांचा टप्पा ओलांडू शकेल. पत्रकार परिषदेदरम्यान, राय यांनी या निकालाचे "लोकशाही आणि जनतेचा विजय" असे वर्णन केले. त्यांनी नमूद केले की, दडपशाहीचा सामना करावा लागूनही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी संघर्ष केला आणि गुजरातच्या जनतेने 'आप'ला (AAP) एक सक्षम पर्याय म्हणून स्वीकारले आहे.
कैदी बनले नगरसेवक : गुजरातच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये अनेक रोमहर्षक लढती पाहायला मिळाल्या असल्या, तरी जामनगर महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक 12 चे निकाल संपूर्ण राज्यात चर्चेचा विषय बनलेत. या प्रभागातील मतदारांनी एक असाधारण कौल दिला असून, गंभीर गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असलेल्या आणि सध्या तुरुंगवासाची शिक्षा भोगत असलेल्या दोन मुख्य आरोपींना त्यांनी विजयी केलंय. विशेष म्हणजे प्रभाग क्रमांक 12 मधून 'आप'चे (AAP) उमेदवार अस्लम खिलजी विजयी झालेत, तर याच प्रभागातून काँग्रेसचे उमेदवार अल्ताफ खाफी यांनीही विजय मिळवलाय. जामनगर महानगरपालिकेची निवडणूक जिंकणारे आणि सध्या तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेले हे दोन्ही कैदी प्रभाग क्रमांक 12 मधून निवडून आलेत. या विजयानंतर त्यांचे कुटुंबीय आणि समर्थकांनी मोठा जल्लोष केला, तसेच एका खुल्या जीपमधून त्यांच्या प्रतिकृतींची (पुतळ्यांची) विजय मिरवणूकही काढण्यात आली.
