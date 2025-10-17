ETV Bharat / bharat

गुजरात भाजपा सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार, 26 आमदारांची यादी जाहीर

सध्याच्या गुजरात मंत्रिमंडळात मुख्यमंत्री पटेल यांच्यासह 17 मंत्री आहेत. आठ कॅबिनेट दर्जाचे मंत्री आहेत, तर तेवढीच संख्या राज्यमंत्र्यांची आहे.

Gujarat BJP government cabinet expansion list of 26 MLAs announced
गुजरात भाजपा सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 17, 2025 at 12:43 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

गांधीनगर: गुजरातमधील भूपेंद्र पटेल सरकारचा आज शुक्रवारी मंत्रिमंडळ विस्तार होत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, गांधीनगरमधील महात्मा मंदिरात मंत्रिमंडळ विस्ताराचा कार्यक्रम पार पडणार आहे. भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आणि गृहमंत्री अमित शाह हेदेखील मंत्रिमंडळ विस्ताराला उपस्थित राहणार आहेत. 2027 मध्ये होणाऱ्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तयारी सुरू आहे, ज्यामध्ये समाजातील सर्व घटकांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. पक्षाच्या एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितले की, मंत्रिमंडळ विस्तारात राज्यात अंदाजे 10 नवीन मंत्री येऊ शकतात आणि सध्याच्या मंत्र्यांपैकी अंदाजे निम्मे मंत्री बदलले जाऊ शकतात. सध्याच्या गुजरात मंत्रिमंडळात मुख्यमंत्री पटेल यांच्यासह 17 मंत्री आहेत. आठ कॅबिनेट दर्जाचे मंत्री आहेत, तर तेवढीच संख्या राज्यमंत्र्यांची आहे.

गुजरात भाजपाकडून 26 मंत्र्यांची यादी जाहीर : मंत्रिमंडळ फेरबदलानंतर गुजरात भाजपाने 26 मंत्र्यांची यादी जाहीर केली आहे. स्वरूपजी ठाकोर, प्रवीणकुमार माळी, रुषिकेश पटेल, दर्शना वाघेला, कुंवरजी बावलिया, रिवाबा जडेजा, अर्जुन मोढवाडिया, परशोत्तम सोळंकी, जितेंद्र वाघानी, प्रफुल्ल पानशेरिया, हर्ष संघवी आणि कनुभाई देसाई हे नव्या मंत्रिमंडळात असतील.

क्षत्रिय समाजातील असलेल्या रिवाबा या क्रिकेटपटू रवींद्र जडेजाच्या पत्नी : भूपेंद्र पटेल मंत्रिमंडळ विस्तार आणि फेरबदलात सौराष्ट्र-कच्छमधून नऊ मंत्र्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सहा मंत्री मध्य गुजरातमधून, पाच उत्तर गुजरातमधून आणि दर्शना वाघेला अहमदाबादमधून मंत्रिपदाची शपथ घेणार आहेत. दक्षिण गुजरातमधील चार आमदारांना मंत्रिपद देण्यात आले आहे. तसेच जामनगर उत्तरच्या आमदार रिवाबा जडेजा भूपेंद्र पटेल सरकारमध्ये मंत्री होत आहेत. लवकरच त्या नवीन मंत्र्यांसह शपथ घेणार आहेत. 2022 मध्ये त्या पहिल्यांदाच आमदार म्हणून निवडून आल्या होत्या. क्षत्रिय समाजातील असलेल्या रिवाबा या क्रिकेटपटू रवींद्र जडेजाच्या पत्नी आहेत.

हायकमांडचा प्रत्येक निर्णय मान्य- पानशेरिया : गुजरात मंत्रिमंडळाच्या फेरबदलावर बोलताना गुजरातचे मंत्री प्रफुल्ल पानशेरिया म्हणाले की, "काल मी दिलेला राजीनामा स्वीकारण्यात आलेला नाही. मला जी काही जबाबदारी देण्यात येईल ती मी स्वीकारेन. हायकमांडचा प्रत्येक निर्णय मी स्वीकारतो," असंही त्यांनी सांगितलं.

हेही वाचाः

महाराष्ट्र आता 'क्वांटम कॉरिडॉर'च्या नकाशावर; अमेरिका आणि स्वीडनसोबत त्रिपक्षीय करार

20 फ्लॅट्स, दुकानं आणि बरंच काही; बांगलादेशी तृथीयपंथीयानं मुंबईत जमवली कोट्यवधींची माया

TAGGED:

GUJARAT
BJP GOVERNMENT
गुजरात मंत्रिमंडळ विस्तार
CABINET EXPANSION

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.