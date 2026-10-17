गुजरातमध्ये केमिकल कंपनीत भीषण स्फोट; 5 कामगारांचा मृत्यू, विषारी वायूची गळती
गुजरातमधील भरुच जिल्ह्यात एका रासायनिक कारखान्यात झालेल्या स्फोटात 5 कामगार ठार झाले, तर 5 जण जखमी झाले आहेत.
Published : October 17, 2026 at 11:54 AM IST
भरूच : गुजरातमधील भरूच जिल्ह्यातील रासायनिक उत्पादन करणाऱ्या कंपनीत भीषण स्फोट होऊन 5 कामगारांचा मृत्यू झाला, तर अन्य 5 जण जखमी झाले आहेत. वागरा तालुक्यातील सायखा जीआयडीसी परिसरातील सिनझील फार्माकेम (SynZeal Pharmachem) या कंपनीत शुक्रवारी (16 ऑक्टोबर) रात्री सुमारे 10 वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. हायड्रोजनेशन प्रक्रियेदरम्यान झालेल्या स्फोटानंतर विषारी मिथिलीन डायक्लोराइड (MDC) वायूची गळती झाल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी आज शनिवारी (17 ऑक्टोबर) दिली.
भरूचच्या उपजिल्हाधिकारी मनीषा मनानी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सिनझील फार्माकेम कंपनीने सायखा येथे सुमारे वर्षभरापूर्वीच कामकाज सुरू केले होते. या कंपनीत औषधनिर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्या इंटरमिजिएट रसायनांचे उत्पादन केले जाते.
स्फोटात रिॲक्टर टँकचे नुकसान :
हा स्फोट इतका भीषण होता की, त्यात रिॲक्टर टँक फुटला आणि यंत्रसामग्रीचे भाग परिसरात विखुरले, असं उपजिल्हाधिकारी मनीषा मनानी यांनी सांगितलं. स्फोटानंतर मिथिलीन डायक्लोराइड या विषारी रसायनाच्या वायूची गळती झाल्यानं परिस्थिती गंभीर बनली.
या दुर्घटनेत 5 कामगारांचा मृत्यू झाला असून, 5 जण जखमी झाले आहेत. घटनेबाबत अधिक तपशील आणि स्फोटाचे नेमकं कारण यासंदर्भातील माहिती उपलब्ध झालेली नाही.
'हायड्रोजनेशन प्रक्रियेदरम्यान स्फोट झाल्याचा संशय' :
भरूचचे पोलीस अधीक्षक (एसपी) अक्षयराज मकवाना यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या दुर्घटनेत 5 जणांचा मृत्यू झाला असून, अन्य 5 कामगार जखमी झाले आहेत. मृतांची ओळख आमोद येथील जयदीप महेशभाई पटेल आणि भाविक दिलीपकुमार वसावा, गिर सोमनाथ जिल्ह्यातील वृंद तलाविया, तसेच उत्तर प्रदेशातील अनिकेत हरिलाल गौतम आणि अर्जुन कुमार राम सिंह गौतम अशी पटली आहे.
या दुर्घटनेत पवन कुमार राम सिंह गौतम, मौसम कुमार रामसेवक यादव, शिवदयाल राम अवतार यादव, प्रतीक प्रवीण प्रजापती आणि प्रियांशु बहादुरलाल हे 5 कामगार जखमी झाले आहेत. त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू असून, ते बिहार आणि उत्तर प्रदेशातील रहिवासी आहेत.
औद्योगिक सुरक्षा आणि आरोग्य संचालनालयाच्या (DISH) एका अधिकाऱ्यानं दिलेल्या माहितीनुसार, हायड्रोजनेशन प्रक्रियेदरम्यान झालेल्या स्फोटानंतर मिथिलीन डायक्लोराइड (MDC) वायूची गळती सुरू झाली. घटनेची माहिती मिळताच गुजरात प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, DISH आणि पोलीस विभागाचे अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. स्फोटाचं नेमकं कारण शोधण्यासाठी संबंधित यंत्रणांकडून तपास सुरू आहे.