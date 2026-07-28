गुजरातमध्ये पेपर फुटला? तपासासाठी समिती गठीत, दोषींना सोडणार नाही, विद्यापीठाचा इशारा
गुजरातमधील आयुर्वेद विद्यापीठात बीएएमएस परीक्षेचा पेपर फुटल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. या प्रकरणाचा छडा लावण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती गठीत करण्यात आलीय.
Published : July 28, 2026 at 4:42 PM IST
जामनगर: देशात नीट पेपरफुटी प्रकरणामुळे वातावरण चांगलंच तापलं होतं. नीटचा पेपर फुटल्याने केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर भविष्यातील पेपरफुटी टाळण्यासाठी केंद्र सरकारकडून कृतीगटाची स्थापना करण्यात आल्याची माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिली. भविष्यात असे प्रकार होऊ नयेत यासाठी सरकारने चांगलीच कंबर कसली आहे. मात्र पुन्हा एकदा पेपर फुटल्याचं समोर आलं आहे. गुजरातमधील जामनगर इथील आयुर्वेद विद्यापीठात कथित पद्धतीने पेपर फुटल्याचं म्हटलं जात आहे. त्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे.
जामनगरमधील या विद्यापीठात 'शल्य चिकित्सा' विषयाचा पेपर कथित पद्धतीने फुटल्याचं म्हटलं जात आहे. विद्यापीठाचे कुलगुरु नरेश जैन यांनी या प्रकरणी पत्रकार परिषद घेतली. या प्रकरणात अधिक तपास करण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आल्याची माहिती जैन यांनी दिली.
कुलगुरु काय म्हणाले? : "गांधीनगरमधील बाला हनुमान आयुर्वेद महाविद्यालयातून हा प्रकार उघडकीस आलाय. शल्य चिकित्सा या विषयाची 20 जुलैला परीक्षा होती. या दरम्यान विद्यापीठाचं भरारी पथक पाहणीसाठी गेलं. भरारी पथकाला पाहणी करताना व्हॉट्सअप स्क्रीनशॉट्स मिळाले. या स्क्रीनशॉट्समुळे पेपर फुटल्याचा संशय बळावला आहे", अशी माहिती जैन यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
त्रिसदस्यीय समिती गठीत : विद्यापीठ प्रशासनाने सदर प्रकरण फार गांभीर्याने घेतलंय. या प्रकरणाचा छडा लावण्यासाठी विद्यापीठाकडून 3 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीकडून तपास केला जात आहे", असं जैन यांनी नमूद केलं.
शल्य चिकित्सा' विषयाची परीक्षा ही गुजरातमधील एकूण 26 केंद्रावर आयोजित करण्यात आली होती. जवळपास एकूण 2 हजार विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा दिली होती. नव्या अभ्यासक्रमावर आधारित शल्य चिकित्सा या विषयाची प्रश्नपत्रिका काढण्याची जबाबदारी 5 वेगवेगळ्या प्राध्यापकांवर सोपवण्यात आली होती. त्यामुळे पेपर कसा आणि कुठे फुटला? याचा शोध घेणं सध्या महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
दोषींना कठोर शिक्षा : "या प्रकरणात दोषी आढळल्यास संबंधित व्यक्ती किंवा संस्थेवर विद्यापीठाच्या नियमानुसार कठोर शासन करण्यात येईल. तसेच या प्रकरणात सहभागी असलेल्या सर्वांवर दंडात्मक कारवाई केली जाईल. तसंच गरज असल्यास गुन्हा दाखल करण्यात येईल", असा इशारा जैन यांनी दिला.
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