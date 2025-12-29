ETV Bharat / bharat

गुजरात एटीएसची राजस्थानात छापेमारी; 'इतका' ड्रग्जसाठा केला जप्त, 3 आरोपींना पकडलं रंगेहात

गुजरात एटीएसच्या पथकानं राजस्थानातील ड्रग्ज कारखान्यावर छापेमारी केली. या छापेमारीत एटीएसच्या पथाकानं ड्रग्जसाठा जप्त करुन तीन आरोपींना अटक केली आहे.

ड्रग्ज कारखाना (ETV Bharat)
गांधीनगर : गुजरात एटीएस पथकानं राजस्थानमधील भिवाडी इथं छापेमारी करुन तब्बल 22 किलो ड्रग्ज जप्त केलं आहे. एटीएसच्या पथकानं तीन आरोपींना रंगेहात अटक केली आहे. अंशुल अनिल कुमार शास्त्री, अखिलेश कुमार पारसनाथ मौर्य, कृष्ण कुमार श्री यादव अशी अटक करण्यात आलेल्या ड्रग्ज तस्करांची नावं आहेत. एटीएस अधिकाऱ्यांनी या ड्रग्ज कारखान्यावर छापा टाकून अल्प्राझोलम प्रिक्युसर केमिकल्स जप्त केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

गुजरात एटीएसची संयुक्त कारवाई : गुजरात एटीएसच्या पथकानं राजस्थानमधील खैरथल-तिजारा जिल्ह्यातील भिवाडी इथं एका औषध कारखान्यावर छापा टाकला. गुजरात एटीएस पथकानं राजस्थान एसओजी, जयपूर आणि स्थानिक पोलिसांसोबत ही संयुक्त कारवाई केली. गुजरात एटीएसनं खैरथल-तिजारा येथील भिवाडी गावात असलेल्या एपीएल फार्मा कंपनीवर हा छापा टाकला आहे. या कारखान्यातून तब्बल 22 किलो बेकायदेशीरपणे उत्पादित सायकोट्रॉपिक ड्रग्ज जप्त करण्यात आलं. या छाप्यादरम्यान अल्प्राझोलम प्रिक्युसर केमिकल्स आणि अर्धप्रक्रिया केलेलं ड्रग्ज देखील जप्त करण्यात आलं. या प्रकरणी तीन आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.

ड्रग्ज तस्करांचा आंतरराज्यीय संबंधांचा संशय : गुजरात एटीएसनं छापेमारी केल्यानंतर या ठिकाणी शोधमोहीम राबवण्यात येत आहे. या तस्करांचा आंतरराज्यीय संबंधांचा संशय एटीएसच्या पथकाला आहे. पथकानं जप्त केलेला ड्रग्जसाठा फॉरेन्सिक तपासणीसाठी पाठवला आहे. आंतरराज्यीय संबंधांचा शोध घेण्यासाठी पुढील तपास सुरू आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. गुजरात एटीएसनं राजस्थानात छापेमारी केल्यानं स्थानिक पोलिसांचे धाबे दणाणले आहेत. या तस्करांचे इतर राज्यात धागेदोरे असल्याचा संशय एटीएसच्या पथकाला आहे.

