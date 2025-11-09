ETV Bharat / bharat

देशभरात दहशतवादी हल्ल्यांची योजना; एटीएसनं कारवाई करत तिघांना केली अटक

देशभरात दहशतवादी हल्ल्यांची योजना आखण्याचा कट रचल्याच्या आरोपाखाली गुजरात दहशतवाद विरोधी पथकाने तिघांना अटक केली.

Gujarat ATS arrests three suspects
गुजरात पोलीस (Representational Image (Photo/@GujaratPolice/X))
ANI

November 9, 2025

अहमदाबाद (गुजरात) : देशभरात दहशतवादी हल्ल्यांची योजना आखण्याचा कट रचल्याच्या आरोपाखाली गुजरात दहशतवाद विरोधी पथकाने (एटीएस) रविवारी अहमदाबादमधून तीन संशयितांना शस्त्रे पुरवताना अटक केली. गुजरात एटीएसच्या म्हणण्यानुसार, तिन्ही संशयित गेल्या वर्षभरापासून त्यांच्या रडारवर होते.

तीन संशयितांना अटक : "गुजरात एटीएसने तीन संशयितांना अटक केली आहे. ते गेल्या वर्षभरापासून गुजरात एटीएसच्या रडारवर होते. शस्त्रास्त्रे पुरवताना तिघांनाही अटक करण्यात आली. ते देशाच्या विविध भागात दहशतवादी हल्ले करण्याची योजना आखत होते," असे गुजरात एटीएसने एका निवेदनात म्हटले आहे.

या आधीही केली होती कारवाई : या वर्षाच्या सुरुवातीला गुजरात एटीएसने अल-कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट (AQIS) च्या पाच दहशतवाद्यांना अटक केली होती. यात बंगळुरूमधील एका महिलेचा समावेश होता. ही महिला कथितपणे ऑनलाइन दहशतवादी मॉड्यूल चालवत होती आणि तिचे पाकिस्तानी संपर्कांशी संबंध होते.

अल कायदा दहशतवादी संघटनेशी होता संबंध : अल कायदा या दहशतवादी संघटनेशी संबंध असल्याच्या आरोपाखाली एटीएसने बंगळुरू येथून सम परवीन या ३० वर्षीय महिलेला अटक केली होती. गुजरात एटीएसचे उपमहानिरीक्षक सुनील जोशी यांच्या मते, अल कायदाशी संबंध असल्याच्या आरोपाखाली या महिलेला अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणाशी संबंधित इतर तीन जणांना यापूर्वी अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर तिला अटक करण्यात आली.

अटक आरोपींची नावं : २३ जुलै रोजी एटीएसने अल कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट (AQIS) शी संबंध असल्याच्या आरोपाखाली चार दहशतवाद्यांना अटक केली. अटक केलेल्या आरोपींची ओळख पटली असून, दिल्ली येथील मोहम्मद फैक, अहमदाबाद येथील मोहम्मद फरदीन, अरावली येथील मोडासा येथील सेफुल्ला कुरेशी आणि उत्तर प्रदेशातील नोएडा येथील झीशान अली अशी त्यांची नावं आहेत.

ATS डीआयजी सुनील जोशी काय म्हणाले? : अटकेची पुष्टी करताना, गुजरात एटीएसचे डीआयजी सुनील जोशी म्हणाले की, चारही संशयितांवर अल कायदाशी संबंधित प्रतिबंधित दहशतवादी संघटना, एक्यूआयएसशी संबंधित कारवाया असल्याचा संशय आहे. त्यांच्यावर पाळत ठेवण्यात आली होती.

