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दहशतवादी कट उधळला; गुजरात आणि मध्य प्रदेशात एटीएसचे छापे, जैश-ए-मोहम्मदच्या आठ दहशतवाद्यांना अटक

दहशतवादविरोधी पथकाच्या या जलद कारवाईमुळं जैश-ए-मोहम्मदच्या स्लीपर सेल नेटवर्कला मोठा धक्का बसला आहे.

Gujarat ATS Arrests Eight Members Of Jaish-e-Mohammed; Terror Network Foiled
गुजरात आणि मध्य प्रदेशात एटीएसचे छापे, जैश-ए-मोहम्मदच्या आठ दहशतवाद्यांना अटक (Gujarat ATS)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 3, 2026 at 8:54 PM IST

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अहमदाबाद : गुजरात दहशतवादविरोधी पथकानं (ATS) राज्यात दहशतवादाविरोधात मोठं यश मिळवले आहे. एका मोठ्या कारवाईत गुजरात दहशतवादविरोधी पथकानं बंदी घातलेल्या दहशतवादी संघटना जैश-ए-मोहम्मदशी संबंधित आठ दहशतवाद्यांना अटक केली आहे. दरम्यान, राज्यात जैश-ए-मोहम्मदच्या स्लीपर सेल नेटवर्क कार्यरत असल्याची माहिती सुरक्षा यंत्रणांना मिळाली होती. यानंतर गुजरात दहशतवादविरोधी पथकानं राज्यभर आणि शेजारील राज्यांमध्ये सखोल तपास सुरू केला आणि ही कारवाई केली.

चार वेगवेगळ्या भागांतून दहशतवाद्यांना अटक : गुजरात दहशतवादविरोधी पथकानं केलेल्या सखोल तपासात हा खळबळजनक खुलासा झाला आहे की, हे आठही दहशतवादी राज्यात जैश-ए-मोहम्मदसाठी सक्रियपणे काम करत होते. त्यामुळं दहशतवादविरोधी पथकानं सापळा रचून गुजरातच्या पालनपूर, पाटण आणि नवसारी तसंच शेजारील मध्य प्रदेशातून या आठही दहशतवाद्यांना अटक केली आहे. दरम्यान, दहशतवादविरोधी पथकाच्या या जलद कारवाईमुळं राज्यातील जैश-ए-मोहम्मदच्या स्लीपर सेल नेटवर्कला मोठा धक्का बसला आहे. त्यांचं संपूर्ण नेटवर्क उघडकीस आणण्यासाठी दहशतवादविरोधी पथक आता या सर्व आरोपींची कसून चौकशी करत आहे.

अटक करण्यात आलेल्यांची नावं खालीलप्रमाणे...

  • अहमद अब्दुल्ला गाजीवाला उर्फ ​​अबू उबैदा : हा गुजरातमधील बनासकांठा जिल्ह्यातील पालनपूरच्या भागल भागातील रहिवासी आहे. तो 19 वर्षांचा आहे.
  • इब्राहिम मोहम्मद हुसेन घाघा उर्फ ​​अबू हमजा : हा 30 वर्षांचा असून बनासकांठा जिल्ह्यातील पालनपूरच्या भागल येथील रहिवासी आहे.
  • मुदस्सीर अब्दुल्ला गाजीवाला उर्फ ​​अबू अया : हा 22 वर्षांचा असून तो पालनपूर (बनासकांठा) येथील भागल भागातील रहिवासी आहे.
  • झकेरिया दुर्रानी मोहम्मद अम्मार घाघा उर्फ ​​इब्न अम्मार : हा 21 वर्षांचा असून पाटण जिल्ह्यातील सिद्धपूरमधील खडियासना येथील जामिया अबुल हसन मदरसाशी संबंधित आहे.
  • मुफ्ती फौजान इस्माईल दुआ उर्फ ​​मुफ्ती साहिब : हा 40 वर्षांचा आहे आणि तो सिद्धपूर, पाटण इथं असलेल्या खडियासना येथील जामिया अबुल हसन मदरसा येथील रहिवासी आहे.
  • मोहम्मद अमीन शेरा उर्फ ​​अमीन पालनपुरी : याला देखील पाटणच्या सिद्धपूर येथील खडियासना येथील जामिया अबुल हसन मदरसा येथून अटक करण्यात आली आहे. तो 40 वर्षांचा आहे.
  • मोहम्मद अब्दुल रहमान सावदी उर्फ ​​मोहम्मद पालनपुरी : हा 22 वर्षांचा असून नवसारी जिल्ह्यातील चिखली येथील जामिया रहमानिया खंभलियामधील अंभेटाचा रहिवासी आहे.
  • बिलाल दुर्रानी ​मोहम्मद अम्मार घाघा उर्फ अबू दुजाना : हा 18 वर्षांचा असून तो मध्य प्रदेशातील देवासमधील वारसीनगर येथील रहिवासी आहे.

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TAGGED:

गुजरात दहशतवादविरोधी पथक
गुजरात
आठ दहशतवाद्यांना अटक
स्लीपर सेल नेटवर्कला धक्का
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