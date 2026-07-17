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गुजरात एटीएसकडून जैश-ए-मोहम्मदच्या मॉड्यूल प्रकरणात आणखी 5 जणांना अटक!

यापूर्वी अटक केलेल्या संशयितांच्या पोलीस कोठडीदरम्यान मिळालेल्या माहितीच्या आणि पुराव्यांच्या आधारे आणखी पाच आरोपींना अटक करण्यात आल्याचं एटीएसनं सांगितलं.

Gujarat ATS arrested five terrorists; investigation uncovered a Jaish-e-Mohammed module
गुजरात एटीएसकडून जैश-ए-मोहम्मदच्या मॉड्यूल प्रकरणात आणखी 5 जणांना अटक! (File Photo - ANI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 17, 2026 at 3:48 PM IST

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अहमदाबाद : गुजरात दहशतवादविरोधी पथकानं (ATS) शुक्रवारी (17 जुलै) पाकिस्तानस्थित बंदी घातलेल्या दहशतवादी संघटना जैश-ए-मोहम्मद (JeM) शी संबंधित एका कथित मॉड्यूलच्या तपासात आणखी पाच आरोपींना अटक केली. या महिन्याच्या सुरुवातीला आठ आरोपींना अटक करण्यात आली होती. दरम्यान, यापूर्वी अटक केलेल्या संशयितांच्या पोलीस कोठडीदरम्यान मिळालेल्या माहितीच्या आणि पुराव्यांच्या आधारे या पाच आरोपींना अटक करण्यात आल्याचं एटीएसनं सांगितलं.

पाच आरोपींची नावं : एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार, नव्यानं अटक केलेले पाचही जण बंदी घातलेल्या पाकिस्तानी दहशतवादी संघटना जैश-ए-मोहम्मदचे सदस्य होते आणि ते यापूर्वी अटक केलेल्या संशयितांसोबत स्फोटक उपकरणांच्या चाचणीत सहभागी होते. अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तींमध्ये बिलाल आबिद शेरा, मोहम्मद अयुब कडीवाल उर्फ ​​मोहम्मद खाडियासन, मोहम्मद शफी मुखी उर्फ ​​शफी चापी, मोहम्मद हसन कराडिया उर्फ ​​हसन हैदरपुरी आणि मोहम्मद अयुब सुनासारा उर्फ ​​मोहम्मद खाली यांचा समावेश आहे.

अनेक लोकांची चौकशी : "दोन दिवसांपूर्वी एटीएसनं या प्रकरणी अनेक लोकांची चौकशी केली होती. या व्यक्तींचा त्यात समावेश होता. या पाच व्यक्ती राज्यातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यांतील आहेत," अशी माहिती एका अधिकाऱ्यानं 'आयएएनएस' या वृत्तसंस्थेला दिली. तपास जसजसा पुढं जाईल, तसतशी फॉरेन्सिक अहवाल आणि जप्त केलेल्या वस्तूंसारख्या विशिष्ट आरोपांविषयी अधिक माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे.

यापूर्वी आठ जणांना अटक : 3 जुलै रोजी एका कारवाईत एटीएसनं जैश-ए-मोहम्मदशी (JeM) संबंध असल्याच्या आरोपाखाली गुजरातमधील सात आणि मध्य प्रदेशातील एका अशा आठ जणांना अटक केली होती. त्यावेळी एटीएसनं असा आरोप केला होता की, आरोपी गुजरातमध्ये बंदी घातलेल्या संघटनेचे अॅक्टिव्ह नेटवर्क तयार करण्याचा, सदस्य भरती करण्याचा, संघटनेची विचारधारा पसरवण्याचा आणि पाकिस्तानी सूत्रधारांशी संपर्क ठेवण्याचा प्रयत्न करत होते.

एटीएसकडून गुन्हा दाखल : एटीएसनं बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) कायदा (यूएपीए) आणि भारतीय दंड संहितेअंतर्गत गुन्हा दाखल केला. तपासाच्या सुरुवातीला जैश-ए-मोहम्मदचे झेंडे आणि संघटनेशी संबंधित असल्याचा आरोप असलेले डिजिटल साहित्य यासह 254 साहित्य जप्त केलं आहे, असं एटीएसनं सांगितलं होतं. तसंच काही आरोपींनी संघटनेच्या विचारधारेचा प्रसार करण्यास मदत करण्यासाठी जैश-ए-मोहम्मदच्या साहित्याचे गुजरातीमध्ये भाषांतर केले होतं, असाही आरोप करण्यात आला होता.

तपास अजूनही सुरू : एटीएसच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, "आरोपी पाकिस्तानी सूत्रधारांच्या सूचनेनुसार काम करत होते आणि गुजरातमध्ये बंदी घातलेल्या संघटनेसाठी समर्थन नेटवर्क तयार करण्याचा प्रयत्न करत होते. तपास अजूनही सुरू आहे." दरम्यान, एटीएसनं संकेत दिले आहेत की, या मॉड्यूलच्या हालचाली, संपर्क आणि कथित कार्ययोजनेबाबत पुढील तपास सुरू आहे.

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TAGGED:

गुजरात दहशतवादविरोधी पथक
जैश ए मोहम्मद
5 जणांना अटक
एटीएसकडून गुन्हा दाखल
GUJARAT ATS

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