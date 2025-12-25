पंतप्रधान कार्यालयात तक्रार मिळाल्यानंतर थेट जिल्हाधिकाऱ्यांच्या घरावर दोन दिवस छापे, एसीबीकडून गुन्हे दाखल
गुजरात एसीबीनं लाचखोरीशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणाच्या चौकशीच्या संदर्भात माजी जिल्हाधिकारी राजेंद्रकुमार पटेल आणि इतर तिघांविरुद्ध एफआयआर दाखल केला आहे.
Published : December 25, 2025 at 5:06 PM IST
सुरेंद्रनगर - ईडीनं सुरेंद्रनगरचे जिल्हाधिकारी राजेंद्रकुमार पटेल यांच्या घरावर सलग दोन दिवस छापे टाकल्यानंतर महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. तक्रारदारानं पंतप्रधान कार्यालयाकडं तक्रार केल्यानंतर ईडीनं कारवाई केली आहे. सौर उर्जा प्रकल्पाबाबत आता ईडीकडून चौकशी सुरू आहे. ईडीच्या छाप्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांची तातडीनं बदली करण्यात आली आहे. त्यांच्यावर गुजरात एसीबीनं गुन्हा दाखल केला.
एसीबीचे सहसंचालक मकरंद चौहान म्हणाले, “ईडीच्या तक्रारीच्या आधारे आम्ही २३ डिसेंबर रोजी पटेल, त्यांचे स्वीय सहाय्यक जयराजसिंह झाला, लिपिक मयूरसिंह गोहिल आणि नायब मामलतदार चंद्रसिंह मोरी यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत एफआयआर दाखल केला आहे.”
- ईडीनं सुरेंद्रनगरचे जिल्हाधिकारी राजेंद्र पटेल यांचे सचिव जयराजसिंह झाला, उपजिल्हाधिकारी ममलतदार आणि कार्यकारी दंडाधिकारी चंद्रसिंह मोरी आणि कारकून मयूरसिंह गोहिल यांच्या घराची झडती घेतली. पाटडी आणि सायला येथील १५०० कोटी रुपयांच्या जमिनीबाबत ईडीकडून सखोल तपास सुरू आहे.
धांगधरा तालुक्यातील एका अश्विन पटेल यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांविरोधात थेट पंतप्रधान कार्यालयात तक्रार दिली. त्यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार मालवन गावात ८५० कोटी खर्चून सौरप्रकल्प उभारण्यात आला. मात्र, शेजारी घुडखर अभयारण्य असल्यानं वन्यप्राण्यांची सुरक्षा धोक्यात आली आहे. मात्र, सुरक्षेची उपाययोजना न करता बेकायदेशीररित्या प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. तक्रार करूनही कारवाई न झाल्यानं पंतप्रधान कार्यालयात तक्रार दाखल केल्याचं अश्विन पटेल यांनी सांगितलं. प्रकल्प उभारताना शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतलं नाही. तसेच सौरप्रकल्पासाठी महसूल विभागाचीदेखील परवानगी घेण्यात आली आहे, असा त्यांनी आरोप केला.
आरोपींना १ जानेवारीपर्यंत कोठडी- प्रकरणात उपजिल्हाधिकारी ममलतदार आणि कार्यकारी दंडाधिकारी चंद्रसिंह मोरी यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. त्यांच्या घरामधून ६० लाखांहून अधिक रक्कम जप्त केली आहे. चंद्रसिंह मोरीला अहमदाबादमधील न्यायालयात हजर केल्यानंतर ईडीनं १४ दिवसांची कोठडी मागितली. न्यायालयानं त्याला १ जानेवारीपर्यंत कोठडी दिली आहे. ईडीनं मनी लाँड्रिंग कायद्यांतर्गत उपजिल्हाधिकारी ममलतदार आणि चंद्रसिंह भूपतसिंह मोरीच्या घरातून ६७.५० लाख रुपये जप्त केले. ही रक्कम घरातील बेडरुममध्ये लपविण्यात आली होती. आरोपी मौरीनं लाचखोरीतून पैसे मिळविल्याचा कबूल केलं आहे. जमिनीचा कायदेशीर वापर करण्याकरिता अधिकारी लाच मागत होता, अशी माहिती तपासून समोर आली आहे.
