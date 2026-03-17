ETV Bharat / bharat

भारतीय टपालची '24 स्पीड पोस्ट' सेवा आजपासून सुरू ; खासगी कुरियर सेवेला देणार टक्कर

"आज 'इंडिया पोस्ट'साठी नूतनीकरणाचा क्षण आहे," असे केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी प्रीमियम टपाल वितरण सेवांचा शुभारंभ केल्यानंतर म्हटले. या सेवांविषयी माहिती जाणून घ्या.

Gramin Dak Sewa
डावीकडून ज्योतिरादित्य सिंधिया, उजवीकडे भारतीय टपाल (Source-ANI/IANS)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 17, 2026 at 7:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली: केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी मंगळवारी तीन 'प्रीमियम' टपाल वितरण सेवांचा शुभारंभ केला. '24 स्पीड पोस्ट', '24 स्पीड पोस्ट पार्सल' आणि '48 स्पीड पोस्ट' अशा या सेवा आहे. टपाल साहित्याचं (consignments) जलद वितरण करण्यासाठी या सेवा महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत.

केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी टपाल विभागाच्या नवीन सेवा हा 'नूतनीकरणाचा क्षण' असल्याचं म्हटलं आहे. देशभरातील लोकांना एकमेकांशी जोडण्यासाठी टपाल जाळे आजही अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. केंद्रीय दूरसंचार मंत्री म्हणाले, "देशातील जवळपास 6.5 लाख गावे, तसेच प्रत्येक तहसील आणि तालुक्यामध्ये लोक कुटुंबातील सदस्याव्यतिरिक्त इतर कोणावर विश्वास ठेवला जात असतील तर 'ग्रामीण डाक सेवा' (Gramin Dak Sewa) आहे. " टपाल सेवांचे कौतुक करताना केंद्रीय दूरसंचार मंत्री म्हणाले की," भारतीय पोस्टाइतके व्यापक आणि खोलवर रुजलेले टपाल जाळे जगात दुसरीकडं कुठेही नाही. "

स्मार्टफोनचा प्रसार आता देशाच्या अगदी दुर्गम भागांपर्यंतही पोहोचला आहे. त्यामुळे डिजिटल सेवा आणि ई-कॉमर्सचा लाभ घेणे अधिक सुलभ झाले आहे, असे त्यांनी सांगितले. "स्मार्टफोनचा प्रसार आपल्या देशातील अगदी शेवटच्या टोकापर्यंत (last bridge) पोहोचला आहे. ई-कॉमर्सची बाजारपेठ सध्याच्या 11 लाख कोटी रुपयांवरून वाढून, 2030 पर्यंत 30 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचेल," असे ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी विश्वास व्यक्त केला. पार्सल व्यवसायाच्या प्रगतीबाबत केंद्रीय मंत्री म्हणाले, "चालू (आर्थिक) वर्षाच्या 11 महिन्यांमध्ये, भारतीय टपालच्या पार्सल व्यवसायात वार्षिक 44 टक्क्यांची वाढ झाली आहे." यासोबतच टपालनं 'विश्वास' हेच आपले चलन (currency), 'वेग' हीच आपली पायाभूत सुविधा (infrastructure), आणि स्वतःलाच एक 'बँक' व 'सेतू' (bridge) मानून वाटचाल करण्याचे उद्दिष्ट ठेवलं आहे".

या 6 प्रमुख शहरांमध्ये सेवा सुरू- पहिल्या टप्प्यात, 'प्रीमियम' सेवा देशातील सहा प्रमुख महानगरांमध्ये सुरू झाली आहे. यामध्ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बंगळुरू आणि हैदराबाद या शहरांचा समावेश आहे. भविष्यात या नेटवर्कचा विस्तार करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. त्याद्वारे ही सेवा इतर प्रमुख शहरांपर्यंत आणि राज्यांच्या राजधानीपर्यंत सुरू करणार आहे.

सेवेची 5 प्रमुख वैशिष्ट्ये- '24 स्पीड पोस्ट' सेवेअंतर्गत, पार्सलचे वितरण दुसऱ्या दिवशी (D+1) करण्याची हमी दिली जाईल. त्याच वेळी, '48 स्पीड पोस्ट' सेवा दुसऱ्या दिवसाच्या अखेरपर्यंत (D+2) पोहोचवण्याची हमी दिली जाईल.

रविवारच्या दिवशीही सेवा सुरू- इतिहासात पहिल्यांदाच, '24 स्पीड पोस्ट' सेवा रविवारच्या दिवशी आणि सार्वजनिक सुट्ट्यांच्या दिवशीही वितरणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. वर्षातील केवळ तीन राष्ट्रीय सुट्ट्यांचा (26 जानेवारी, 15 ऑगस्ट आणि 2 ऑक्टोबर) अपवाद वगळता, ही सेवा वर्षाचे 362 दिवस कार्यरत राहणार आहे.

OTP-आधारित सुरक्षित वितरण-सुरक्षेची भक्कम खात्री करण्यासाठी, केवळ यशस्वी OTP पडताळणीनंतरच पार्सलचे वितरण केले जाणार आहे. याव्यतिरिक्त, ग्राहकांना एसएमएस अलर्ट्स आणि 'एन्ड-टू-एन्ड ट्रॅकिंग'द्वारे (वितरणापर्यंतचा संपूर्ण मागोवा) अद्ययावत माहिती (Real-time updates) मिळत राहणार आहे.

पैसे परत मिळण्याची हमी (Money-Back Guarantee)-जर टपाल विभाग विहित वेळेत पार्सलचे वितरण करण्यात अपयशी ठरला, तर 'पैसे परत मिळण्याच्या हमी' धोरणांतर्गत ग्राहकांना नुकसानभरपाई दिली जाईल.

व्यवसाय आणि ई-कॉमर्स क्षेत्रासाठी फायदे- कॉर्पोरेट आणि ई-कॉमर्स क्षेत्रातील ग्राहकांसाठी 'आता खरेदी करा, नंतर पैसे द्या' (BNPL) सारखे पर्याय देण्यात येणार आहे. मोठ्या प्रमाणात पार्सल गोळा करण्याची मोफत सेवा (Bulk pickup) आणि थेट सॉफ्टवेअर जोडणीसाठी API एकत्रीकरण (Integration) यांसारख्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहे. भारतीय टपालाचे रूपांतर एका आधुनिक आणि विश्वासार्ह सार्वजनिक लॉजिस्टिक्स संस्थेमध्ये करणं, हे सरकारचं मुख्य उद्दिष्ट आहे. हा नवीन उपक्रम केवळ सामान्य जनतेलाच सोयीसुविधा पुरवणार नाही, तर खासगी कुरिअर कंपन्यांसमोर एक कडवे आव्हानही उभे करण्याची शक्यता आहे.

TAGGED:

JYOTIRADITYA SCINDIA
MAIL DELIVERY SERVICES
NEXT DAY DELIVERY
इंडिया पोस्ट प्रिमियम सेवा
INDIA POST PREMIUM SERVICE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.