CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टलवर वाढता प्रतिसाद; 28 हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी केले अर्ज
मंगळवारी रात्री 10 वाजेपर्यंत या पोर्टलवर सुमारे 14 हजार वापरकर्ते (users) सक्रिय होते, तर 28 हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी त्यांचे अर्ज यशस्वीरित्या सादर केले आहेत.
Published : June 3, 2026 at 11:41 AM IST
नवी दिल्ली: CBSE च्या गुणपडताळणी आणि पुनर्मूल्यांकन पोर्टलवर विद्यार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद दिसून येत आहे. मंडळाने दिलेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी रात्री 10 वाजेपर्यंत या पोर्टलवर सुमारे 14 हजार वापरकर्ते (users) सक्रिय होते, तर 28 हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी त्यांचे अर्ज यशस्वीरित्या सादर केले आहेत.
विद्यार्थ्यांकडून मिळालेल्या अभिप्रायावर आधारित या पोर्टलवर अनेक तांत्रिक सुधारणाही लागू करण्यात आल्या आहेत. यातील सर्वात महत्त्वाची सुधारणा म्हणजे 'सेशन टाइम लिमिट' (सत्राची कालमर्यादा) वाढवण्यात आली आहे, ज्यामुळे अर्ज करण्याची प्रक्रिया पूर्वीपेक्षा अधिक सुरळीत झाली आहे. CBSE ने स्पष्ट केले आहे की, हे पोर्टल सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि विद्यार्थी-स्नेही राहील याची खात्री करण्यासाठी त्यांची तांत्रिक आणि सायबर सुरक्षा पथके या मंचावर सतत देखरेख ठेवून आहेत. मंडळाने विद्यार्थ्यांना आवाहन केले आहे की, अर्ज सादर करताना त्यांनी अधिकृत मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करावे. विशेष म्हणजे पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुरू होण्याचा नियोजित पहिलाच दिवस असलेल्या सोमवारी हे पोर्टल वापरण्यासाठी उपलब्ध नव्हते (inaccessible). त्यानंतर मंगळवारी CBSE ने हे पोर्टल पुन्हा कार्यान्वित झाल्याचे जाहीर केले; तरीही अनेक विद्यार्थ्यांचा असा दावा आहे की तांत्रिक समस्या अजूनही कायम आहेत.
सोशल मीडियावर विद्यार्थ्यांचा संताप : मंगळवारीही विद्यार्थ्यांनी 'X' (पूर्वीचे Twitter) या सोशल मीडिया मंचावर आपल्या तक्रारी मांडणे सुरूच ठेवले. एका विद्यार्थ्याने लिहिले, "ही वेबसाईट (site) अजिबात उघडत नाहीये. हजारो विद्यार्थी सतत प्रयत्न करीत आहेत, तरीही तांत्रिक अडचणी कायम आहेत. यावर उपाय कसा निघणार?" दुसऱ्या एका विद्यार्थ्याने अशी तक्रार केली की, अर्ज भरून झाल्यानंतर जेव्हा ते आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करण्याचा प्रयत्न करतात, तेव्हा ही प्रणाली (system) त्यांना त्वरित पुन्हा मुख्यपृष्ठावर (homepage) पाठवून देते. यामुळे त्यांना संपूर्ण प्रक्रिया पुन्हा नव्याने सुरू करावी लागते, ज्यामध्ये त्यांचा खूप वेळ वाया जातो.
समुपदेशन प्रक्रियेपूर्वी वाढती चिंता : विद्यार्थ्यांची चिंता आणखी वाढण्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे अभियांत्रिकी प्रवेशांसाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेली 'JoSAA' (जोसा) समुपदेशन प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार आहे. परिणामी, अनेक विद्यार्थी आपल्या गुणांच्या पडताळणी आणि पुनर्मूल्यांकनासाठी अर्ज करण्यास उत्सुक आहेत; त्यांना अशी आशा आहे की, विशिष्ट विषयांमध्ये गुण वाढल्यास प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान त्यांना त्याचा फायदा होईल. विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे की, पुनर्मूल्यांकन प्रक्रियेला आधीच विलंब झाला आहे आणि आता पोर्टलवरील तांत्रिक अडचणींमुळे अर्ज करणे आणखीच कठीण झाले आहे.
CBSE कडून स्पष्टीकरणाची मागणी : तक्रारींचा ओघ सतत सुरू असताना विद्यार्थ्यांनी आणि पालकांनी CBSE कडून या परिस्थितीबाबत स्पष्टीकरण देण्याची मागणी केली आहे. सोशल मीडियावर अनेक वापरकर्त्यांनी मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना टॅग करून विचारणा केली आहे की, या तांत्रिक अडचणींवर कायमस्वरूपी तोडगा कधी काढला जाईल आणि अर्ज सादर करण्यात अडचणी येत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी पर्यायी व्यवस्था काय केली जाईल?
पोर्टल 2 जून ते 6 जून या कालावधीत सुरू राहील : CBSE नुसार, 'समस्यांची पडताळणी' (Verification of Issues) आणि 'पुनर्मूल्यांकन' (Re-evaluation) या प्रक्रियेसाठीचे पोर्टल 2 जून 2026 ते 6 जून 2026 (मध्यरात्रीपर्यंत) या कालावधीत सुरू राहील. विहित मुदतीनंतर कोणत्याही प्रकारचे अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत. मंडळाने हे स्पष्ट केले आहे की, ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज सादर करण्याची कोणतीही तरतूद नाही.
शुल्क रचना काय आहे?
समस्यांची पडताळणी: 100 प्रति उत्तरपत्रिका
पुनर्मूल्यांकन: 25 प्रति प्रश्न
शुल्क भरणा केवळ ऑनलाइन माध्यमांतूनच करता येईल; यामध्ये UPI, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स आणि नेट बँकिंगचा समावेश आहे.
एकाच वेळी अनेक विषय आणि समस्यांसाठी अर्ज करणे : CBSE नुसार, विद्यार्थी एकाच अर्जामध्ये अनेक विषयांशी संबंधित समस्यांची नोंद करू शकतात. वेगवेगळ्या समस्यांसाठी स्वतंत्र आणि पुन्हा पुन्हा अर्ज सादर करण्याची आवश्यकता नाही. पोर्टलवर लॉग-इन केल्यानंतर, विद्यार्थ्यांच्या डाव्या बाजूला विविध पर्याय प्रदर्शित होतील; त्यातून विद्यार्थी आपल्या विशिष्ट गरजेनुसार 'पडताळणी' (Verification) किंवा 'पुनर्मूल्यांकन' (Re-evaluation) यापैकी योग्य पर्याय निवडू शकतात.
'समस्यांची पडताळणी' अंतर्गत कोणत्या तक्रारी नोंदवता येतात? : 'समस्यांची पडताळणी' प्रक्रियेसाठी अर्ज करताना, विद्यार्थी असे विशिष्ट विषय निवडू शकतात ज्यांच्या उत्तरपत्रिकांच्या स्कॅन केलेल्या प्रती त्यांनी यापूर्वीच मिळवल्या आहेत. त्यानंतर, या उत्तरपत्रिकांबाबत आढळणाऱ्या कोणत्याही विसंगती किंवा समस्यांची नोंद ते करू शकतात. उत्तरपत्रिकेतून पाने गहाळ असणे
पूरक उत्तरपत्रिका गहाळ असणे
आलेख (Graphs) किंवा नकाशे स्कॅन न होणे
उत्तरपत्रिकेच्या स्कॅन केलेल्या प्रती अस्पष्ट असणे
दुसऱ्याच विद्यार्थ्याची उत्तरपत्रिका असणे
चुकीच्या प्रश्नपत्रिका संचावर आधारित मूल्यांकन केले जाणे
जर एखाद्या विद्यार्थ्याच्या उत्तरपत्रिकेतून काही पाने गहाळ असतील, तर त्यांनी संबंधित पृष्ठ क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे, पूरक उत्तरपत्रिकांबाबत किंवा इतर समस्यांबाबत तक्रार करताना, आवश्यक तपशील पुरवणे गरजेचे आहे.
अर्ज 'फ्रीज' (अंतिम) करण्यापूर्वी तपशीलांची सखोल पडताळणी करा : CBSE ने विद्यार्थ्यांना असा सल्ला दिला आहे की, आपला अर्ज सादर करण्यापूर्वी त्यांनी सर्व तपशीलांची काळजीपूर्वक पडताळणी करावी. जर एखाद्या विद्यार्थ्याला एकापेक्षा जास्त तक्रारी नोंदवायच्या असतील, तर ते "Make Another Verification Request" (आणखी एका पडताळणी विनंतीची नोंद करा) या पर्यायाचा वापर करू शकतात. एकदा "Freeze and Proceed to Payment" (गोठवा आणि पेमेंटकडे पुढे चला) या बटणावर क्लिक केले की, अर्जामध्ये त्यानंतर कोणतेही बदल करणे शक्य होणार नाही. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी ऑनलाइन पेमेंट प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. पेमेंट यशस्वीरित्या पूर्ण झाल्यानंतर अर्ज डाउनलोड करता येईल आणि त्याच्या स्थितीचा (status) मागोवा घेणेही शक्य होईल.
पुनर्मूल्यांकनासाठी अर्ज कसा करावा : पुनर्मूल्यांकनासाठी अर्ज करण्यासाठी, विद्यार्थ्यांनी संबंधित विषय निवडणे आवश्यक आहे. त्यानंतर, ज्या विशिष्ट प्रश्नाच्या मूल्यांकनाबाबत त्यांना आक्षेप आहे, त्या प्रश्नाचा क्रमांक नमूद करणे त्यांना बंधनकारक आहे. याव्यतिरिक्त, उत्तरपत्रिकेत ज्या पानावर ते उत्तर लिहिलेले आहे त्या पानाचा क्रमांक, त्यासाठी मिळालेले गुण आणि त्यांना अपेक्षित असलेले गुण यांची माहिती देणेही आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या विद्यार्थ्याला असे वाटत असेल की 'प्रश्न 1A' साठी त्याला कमी गुण दिले गेले आहेत, तर तो "प्रश्न क्रमांक 1A" असे नमूद करू शकतो. यासोबतच, उत्तरपत्रिकेत ज्या नेमक्या पानावर त्या प्रश्नाचे उत्तर लिहिलेले आहे, त्या पानाचा क्रमांकही त्याने स्पष्टपणे नमूद करणे आवश्यक आहे.
कारणे स्पष्टपणे नमूद करणे आवश्यक : पुनर्मूल्यांकनाच्या अर्जामध्ये, विद्यार्थ्यांनी आपल्या दाव्यामागील कारण स्पष्टपणे मांडणे आवश्यक आहे. CBSE ने सर्वसाधारण किंवा अस्पष्ट स्वरूपाची कारणे देण्यापासून परावृत्त करण्याचा सल्ला दिला आहे. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या विशिष्ट प्रश्नासाठी 'टप्प्याटप्प्याने गुण' (step-wise marks) दिले गेले नसतील, तर विद्यार्थी ही बाब स्पष्टपणे नमूद करू शकतो. जर एकापेक्षा अधिक प्रश्नांसाठी पुनर्मूल्यांकनाची विनंती केली गेली असेल, तर... आवश्यक असल्यास, "Add New Question" (नवीन प्रश्न जोडा) या पर्यायाचा वापर करून अतिरिक्त प्रश्न जोडता येतात.
शुल्क भरल्यानंतर अर्जाची पावती दिली जाते : सर्व तपशील भरून आणि अंतिम फेरपडताळणी केल्यानंतर, विद्यार्थ्यांनी आपला अर्ज 'लॉक' (Lock) करावा आणि शुल्क ऑनलाइन पद्धतीने जमा करावे. शुल्क भरणा यशस्वी झाल्यानंतर, अर्जाची प्रत डाउनलोड करता येते; तसेच पोर्टलवर अर्जाच्या प्रक्रियेची सद्यस्थिती (Status) देखील तपासता येते. अर्जाची प्रक्रिया पार पाडताना कोणत्याही प्रकारच्या चुका टाळण्यासाठी, विद्यार्थ्यांनी सर्व माहिती अत्यंत काळजीपूर्वक भरावी, असे आवाहन CBSE ने केले आहे. हे पोर्टल आता पूर्णपणे कार्यान्वित झाले असून, विद्यार्थी आता गुणपडताळणी आणि पुनर्मूल्यांकनासाठी ऑनलाइन अर्ज करू शकतात, असे मंडळाने स्पष्ट केले आहे.
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