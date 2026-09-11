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ब्रिक्ससाठी अधिक आत्मनिर्भरता म्हणजे वाढलेली आर्थिक उलाढाल आणि सुरक्षा - एस जयशंकर

जयशंकर म्हणाले की, सदस्य देशांसाठी व्यवसाय सुलभ करणे हे 'ब्रिक्स बिझनेस फोरम'चे सामायिक उद्दिष्ट आहे.

External Affairs Minister S. Jaishankar speaking during the inaugural ceremony of the BRICS Business Forum 2026 in New Delhi on Friday
परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर शुक्रवारी नवी दिल्ली येथे 'ब्रिक्स बिझनेस फोरम 2026' च्या उद्घाटन समारंभात बोलताना (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 11, 2026 at 12:16 PM IST

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नवी दिल्ली: ब्रिक्स (BRICS) देशांमधील वाढलेली आर्थिक उलाढाल आणि आर्थिक सुरक्षा यामुळे अधिक आत्मनिर्भरता निर्माण होईल, असं परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी शुक्रवारी सांगितले. त्यांनी व्यापार संबंध दृढ करणे, व्यावसायिक संबंधांमध्ये विविधता आणणे आणि मजबूत पुरवठा साखळी (supply networks) उभारणे यावरही भर दिला. ब्रिक्स बिझनेस फोरमला संबोधित करताना जयशंकर यांनी नमूद केले की, सदस्य देशांमधील व्यवसायांसाठी भागीदार शोधणे, बाजारपेठेतील प्रवेश आणि पुरवठा साखळीचे एकत्रीकरण सुलभ करणे हे सामायिक उद्दिष्ट आहे. "विशेषतः ब्रिक्ससाठी अधिक आर्थिक उलाढाल आणि आर्थिक सुरक्षा म्हणजे वाढलेली आत्मनिर्भरता होय," असे जयशंकर म्हणाले. "परस्पर जोडलेले आणि स्पर्धात्मक राहूनच, विविध आव्हानांचा किंवा धक्क्यांचा सामना करण्याची आपली क्षमता (resilience) वाढवणे हे याचे उद्दिष्ट आहे."

ब्रिक्स बिझनेस फोरम हे खासगी क्षेत्राच्या सहभागासाठीचे मुख्य व्यासपीठ : जयशंकर यांनी सांगितले की, हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी निष्पक्ष बाजारपेठ पद्धती, विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स, स्थिर व्यावसायिक वातावरण, वैविध्यपूर्ण व्यावसायिक संबंध आणि पारदर्शक व्यापार व गुंतवणूक यांची आवश्यकता आहे. "तसेच यासाठी व्यत्यय किंवा अडथळे सहन करण्यास सक्षम अशा ऊर्जा प्रणाली आणि प्रत्येक देशाच्या विशिष्ट परिस्थितीनुसार आखलेले परिवर्तनाचे मार्ग (transition pathways) आवश्यक आहेत." ब्रिक्स बिझनेस फोरम हे या गटातील खासगी क्षेत्राच्या सहभागासाठीचे मुख्य व्यासपीठ आहे; हे फोरम ब्रिक्स शिखर परिषदेचे यजमानपद भूषवणाऱ्या देशात, नेत्यांच्या बैठकीपूर्वी दरवर्षी आयोजित केले जाते.

धोरणकर्त्यांशी प्रस्तावांवर चर्चा करण्याची संधी हा फोरम उपलब्ध करून देतो : यात प्रमुख व्यावसायिक प्रतिनिधी, सरकारी मंत्री आणि राष्ट्रप्रमुख एकत्र येतात आणि व्यापार, गुंतवणूक, वित्त, तंत्रज्ञान आणि शाश्वत आर्थिक विकास यांसारख्या ब्रिक्सच्या अजेंड्यावर परिणाम करणाऱ्या मुद्द्यांवर विचारविनिमय करतात. हा फोरम गटाची आर्थिक प्राधान्ये निश्चित करण्यात थेट योगदान देतो. ब्रिक्स बिझनेस कौन्सिलने तयार केलेली दृष्टी (vision) आणि शिफारसी सादर करण्याची तसेच धोरणकर्त्यांशी या प्रस्तावांवर चर्चा करण्याची संधी हा फोरम उपलब्ध करून देतो. या फोरमचे निष्कर्ष आणि कौन्सिलच्या शिफारसी अनेकदा ब्रिक्स शिखर परिषदेच्या जाहीरनाम्यांमध्ये आणि त्यानंतरच्या कार्यक्रियांमध्ये समाविष्ट केल्या जातात; यामध्ये व्यापार, गुंतवणूक, डिजिटल अर्थव्यवस्था, एमएसएमई (MSME) सहकार्य, मानकांचे एकत्रीकरण आणि गटांतर्गत मूल्य साखळीचे एकत्रीकरण वाढवण्याच्या उपक्रमांचा समावेश असतो.

ब्रिक्स धोरणात्मक भागीदारी अधिक दृढ करण्याच्या शक्यतांवर चर्चा : ब्रिक्स शिखर परिषदेचा मुख्य कार्यक्रम 12 सप्टेंबर रोजी सुरू होईल. यात नेते भारताच्या अध्यक्षपदाखालील उपक्रम आणि ब्रिक्स धोरणात्मक भागीदारी अधिक दृढ करण्याच्या शक्यतांवर चर्चा करतील अशी अपेक्षा आहे. भारताच्या अध्यक्षतेखाली, या गटाने व्यापार, डिजिटल तंत्रज्ञान, वित्त, ऊर्जा सुरक्षा आणि जागतिक प्रशासकीय सुधारणा या क्षेत्रांमध्ये आंतरराष्ट्रीय सहकार्य मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. सप्टेंबरमधील शिखर परिषदेत मजबूत जागतिक पुरवठा साखळी, सीमापार पेमेंट एकत्रीकरण, राष्ट्रीय चलनांचा वाढीव वापर, एमएसएमई विकास, डिजिटल व्यापार आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता या विषयांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. ऊर्जा सुरक्षा, हवामान बदलांना तोंड देण्याची क्षमता, विकास वित्त, नवीन विकास बँकेचा विस्तार आणि बहुपक्षीय वित्तीय व राजकीय संस्थांमधील सुधारणा हे प्रमुख विषय असण्याची शक्यता आहे.

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S JAISHANKAR
BRICS BUSINESS FORUM
BRICS EAM JAISHANKAR
परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर
HIGHER ECONOMIC ACTIVITY SECURITY

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