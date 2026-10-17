ग्रेटर नोएडात एकाच कुटुंबातील 5 जणांचा संशयास्पद मृत्यू; रात्री नूडल्स खाल्ल्याची माहिती
उत्तर प्रदेशातील ग्रेटर नोएडा येथील नगला पदम गावात एकाच कुटुंबातील 5 जणांचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे.
Published : October 17, 2026 at 11:28 AM IST
नोएडा: उत्तर प्रदेशातील ग्रेटर नोएडा येथे एकाच कुटुंबातील 5 जणांचा संशयास्पद परिस्थितीत मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. रबूपुरा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत ही घटना घडली. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस विभागातील वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. तसेच, अन्न विभागाच्या पथकालाही घटनास्थळी पाचारण करण्यात आलं.
पोलिसांनी पाचही मृतदेह ताब्यात घेऊन शवविच्छेदनासाठी पाठवले आहेत. प्राथमिक तपासादरम्यान, अन्नातून विषबाधा झाल्यामुळे या 5 जणांचा मृत्यू झाल्याचा अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. मात्र, मृत्यूचं नेमकं कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
'शवविच्छेदनानंतर मृत्यूचं कारण स्पष्ट होईल' :
शवविच्छेदन अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर मृत्यूमागील कारण स्पष्ट होईल, असं पोलिसांनी सांगितलं. या घटनेमुळे संपूर्ण गावात खळबळ उडाली असून, पोलीस या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत.
पोलिसांनी काय सांगितलं? :
उत्तर प्रदेशातील ग्रेटर नोएडा येथील नगला पदम गावात एकाच कुटुंबातील 5 जणांचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडली. मृतांमध्ये 37 वर्षीय महेश, त्यांची 35 वर्षीय पत्नी ललिता आणि त्यांच्या 11 वर्षांचा मुलगा, 7 वर्षांची मुलगी व 3 वर्षांचा मुलगा यांचा समावेश आहे. या घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक पोलीस, वरिष्ठ अधिकारी, रुग्णवाहिका आणि अन्न सुरक्षा विभागाचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले.
ग्रेटर नोएडाचे डीसीपी श्रवण कुमार सिंह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शनिवारी (17 ऑक्टोबर) सकाळी रबूपुरा पोलीस ठाण्याला एकाच कुटुंबातील 5 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती मिळाली. त्यानंतर पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. फॉरेन्सिक पथकानं घटनास्थळाची सखोल पाहणी करून वैज्ञानिक पुरावे गोळा करण्यास सुरुवात केली आहे. मृतदेहांचा पंचनामा करून ते शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात येत आहेत.
रात्री नूडल्स खाल्ल्याची माहिती :
प्राथमिक तपासात हे प्रकरण अन्नातून विषबाधा झाली असण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. मृत महेश यांच्या आईसह परिसरातील नागरिकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कुटुंबातील सदस्यांनी रात्री नूडल्स खाल्ले होते. त्यानंतर ही घटना घडल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र, नूडल्स खाल्ल्यामुळेच मृत्यू झाले, याची अद्याप अधिकृत पुष्टी झालेली नाही.
मृत्यूचे नेमकं कारण शवविच्छेदन अहवाल आणि इतर वैज्ञानिक तपासणीनंतर स्पष्ट होणार आहे. त्यानुसार पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे डीसीपी श्रवण कुमार सिंह यांनी सांगितलं.