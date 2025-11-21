ETV Bharat / bharat

नवीन चार कामगार कायदे आजपासून देशात लागू; डिजीटल माध्यमातील कामगारांचाही आहे समावेश

केंद्र सरकारनं नवीन चार कामगार संहिता जाहीर केल्यात. त्यामध्ये कामगार नियमांचं आधुनिकीकरण करणं, कामगारांचे कल्याण वाढवणं आणि कामगार परिसंस्थेला कामाला विकसित करणं हा उद्देश आहे.

Published : November 21, 2025 at 7:43 PM IST

नवी दिल्ली: प्रत्येक कामगाराला सन्मान मिळावा यासाठी, केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्रालयानं महत्त्वाची घोषणा जाहीर केली. आजपासून देशात चार कामगार संहिता लागू करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये सध्याच्या २९ कामगार कायद्यात बदल करण्यात आलं आहेत.

केंद्रीय कामगार मंत्रालयानं चार महत्त्वाच्या चार संहिता जाहीर केलेल्या आहेत. त्यामध्ये वेतन संहिता, २०१९, औद्योगिक संबंध संहिता, २०२०, सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० आणि व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाच्या परिस्थिती संहिता, २०२० यांचा समावेश आहे. यातून कामगार नियमांचं आधुनिकीकरण करण्यायत येणार आहेत. आत्मनिर्भर भारतासाठी कामगार सुधारणांना चालना देणाऱ्या हे धोरण करण्यात आलं आहे. त्यातून भविष्यासाठी मजबूत, लवचिक उद्योगांचा पाया रचला जाईल, असे रोजगार मंत्रालयानं म्हटलं आहे.

केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या माहितीनुसार देशातील अनेक कामगार कायदे स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर काळात (१९३०-१९५० च्या दशकात) तयार करण्यात आले होते. तेव्हा देशाची अर्थव्यवस्था आणि कामाचे स्वरुप पूर्णपणे भिन्न होते. त्यामुळे हे कायदे कालबाह्य ठरले आहेत. त्यामुळे कामगार आणि उद्योग यामध्ये अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.

विकसित जगाशी जुळणारे मनुष्यबळ- चार कामगार संहितांची अंमलबजावणी करून आधुनिक जागतिक ट्रेंडशी जुळवून घेण्याची ही दीर्घकालीन गरज पूर्ण होईल. नवीन संहिता कामगार आणि उद्योग दोघांनाही सक्षम बनविले. त्यातून संरक्षित, उत्पादक आणि विकसित जगाशी जुळणारे मनुष्यबळ तयार होईल. त्यातून अधिक लवचिक, स्पर्धात्मक आणि स्वावलंबी राष्ट्राचा मार्ग मोकळा होईल.

विकसित भारताच्या ध्येयाला नवीन गती-केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी एक्स मीडियावरील पोस्टमध्ये म्हटले, प्रत्येक कामगारासाठी सन्मान ही सरकारची हमी आहे. आजपासून देशात नवीन कामगार संहिता लागू करण्यात आल्या आहेत. कामगारांसाठी वेळेवर किमान वेतनाची हमी, तरुणांना नियुक्ती पत्रांची हमी, महिलांना समान वेतन आणि आदराची हमी, ४० कोटी कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षेची हमी, एक वर्षाच्या नोकरीनंतर निश्चित मुदतीच्या कर्मचाऱ्यांसाठी ग्रॅच्युइटीची हमी, ४० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या कामगारांसाठी मोफत वार्षिक आरोग्य तपासणीची हमी, जास्त काम केल्यास दुप्पट वेतनाची हमी देण्यात येणार आहे. अतिजोखमीच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांना १०० टक्के आरोग्य सुरक्षेची हमी, आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार कामगारांसाठी सामाजिक न्यायाची हमी सुनिश्चित करण्यात येणार आहे. या सुधारणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कामगारांच्या कल्याणासाठी उचललेले एक मोठे पाऊल आहे. आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेनं महत्त्वाचं पाऊल असून २०४७ पर्यंत विकसित भारताच्या ध्येयाला नवीन गती देणार आहेत.

  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक्स मीडियावरील पोस्टमध्ये म्हटले, सरकारने चार कामगार संहितांना लागू केल्या आहेत. स्वातंत्र्यानंतरच्या सर्वात व्यापक आणि प्रगतीशील कामगार-केंद्रित सुधारणांपैकी ही सुधारणा आहे.

काय आहेत सुधारणा

  1. ठराविक मुदतीसाठी घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी कामगारांसारखेच सर्व फायदे मिळतील. यात रजा, वैद्यकीय आणि सामाजिक सुरक्षा यांचा समावेश आहे. पाच वर्षांऐवजी फक्त एका वर्षानंतर ते ग्रॅच्युइटीला पात्र ठरणार आहेत.
  2. गिग वर्क, प्लॅटफॉर्म वर्क आणि अ‍ॅग्रीगेटर्सची व्याख्या पहिल्यांदाच करण्यात आली आहे. अ‍ॅग्रीगेटर्सना वार्षिक उलाढालीच्या १-२ टक्के योगदान द्यावे लागेल. ते गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांना देय/देय रकमेच्या ५ टक्के मर्यादित असेल. आधार-लिंक्ड युनिव्हर्सल अकाउंट नंबरमुळे कल्याणकारी लाभ सहजपणे उपलब्ध होतील.
  3. लिंगभेद कायदेशीररित्या प्रतिबंधित आहे. महिलांना पुरुषांप्रमाणेच समान वेतन मिळणार आहे.महिलांना रात्रीच्या शिफ्टमध्ये आणि सर्व प्रकारच्या कामात (भूमिगत खाणकाम आणि जड यंत्रसामग्रीसह) काम करण्याची परवानगी आहे. मात्र, त्यासाठी त्यांची संमती आणि सुरक्षा उपाय अनिवार्य असणार आहे. तक्रार निवारण समित्यांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व अनिवार्य असणार आहे.
  4. सर्व कामगारांना किमान वेतनाची हमी आणि सर्व कामगारांना नियुक्ती पत्रे मिळतील.रजेदरम्यान वेतन देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. चांगले राहणीमान सुनिश्चित करण्यासाठी, कामगारांना केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या किमान वेतनानुसार वेतन मिळेल.
  5. सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० अंतर्गत येणारे सर्व एमएसएमई कामगार कर्मचाऱ्यांच्या संख्येनुसार पात्र आहेत. सर्व कामगारांसाठी किमान वेतनाची हमी असेल. कामगारांना कॅन्टीन, पिण्याचे पाणी आणि विश्रांती क्षेत्रे यासारख्या सुविधा उपलब्ध असतील.
  6. इलेक्ट्रॉनिक मीडियामधील पत्रकार, डबिंग कलाकार आणि स्टंट व्यक्तींसह डिजिटल आणि ऑडिओ-व्हिज्युअल कामगारांना आता पूर्ण लाभ मिळतील. सर्व कामगारांसाठी अनिवार्य नियुक्ती पत्र असणार आहे. त्यामध्ये त्यांचे पदनाम, वेतन आणि सामाजिक सुरक्षा हक्क स्पष्टपणे नमूद असणार आहे.

