जागतिक संघर्षांचा लोकांवर होणारा परिणाम कमी करण्यासाठी सरकार काम करतंय - नरेंद्र मोदी

काँग्रेस देशात दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न करून 'बेजबाबदारपणे' वागत असल्याचा आरोप नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी केला.

PM Modi
नरेंद्र मोदी (PTI)
Published : March 14, 2026 at 3:17 PM IST

सिलचर (आसाम) : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आसाम दौऱ्याचा आजचा दुसरा दिवस आहे. या दौऱ्यात नरेंद्र मोदींनी काँग्रेसवर जोरदार निशाणा साधला आहे. केंद्र सरकार जगभरातील संघर्षांचा लोकांवर होणारा परिणाम कमी करण्यासाठी काम करत आहे आणि विरोधी काँग्रेस देशात दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न करून 'बेजबाबदारपणे' वागत असल्याचा आरोप नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी केला.

23,550 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचे उद्घाटन : नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज 23,550 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचे उद्घाटन करण्यात आले. यानंतर नरेंद्र मोदींनी आसाममधील सिलचर शहरात एका सभेला संबोधित केलं. यावेळी, काँग्रेसनं ईशान्येकडे दुर्लक्ष केलं आणि स्वातंत्र्याच्या वेळी सीमा निर्माण करण्यास परवानगी दिली. ज्यामुळं बराक खोऱ्याचा समुद्राशी संपर्क तुटला, असा आरोप नरेंद्र मोदींनी केला. नरेंद्र मोदी म्हणाले की, "जग युद्धाचा सामना करत आहे. आमचा प्रयत्न देशातील लोकांवर त्याचा प्रभाव कमीत कमी करण्याचा आहे. मात्र, काँग्रेसनं एका जबाबदार राजकीय पक्षाची भूमिका बजावायला हवी होती, परंतु ते तसं करण्यात अपयशी ठरले आहेत. ते लोकांमध्ये दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे."

काँग्रेसकडे देशासाठी कोणतेही व्हिजन नाही : नरेंद्र मोदींनी असा दावा केला की, "त्यांच्याकडे (काँग्रेस) आसाम किंवा देशासाठी कोणतेही व्हिजन नाही. परंतु त्यांना अफवा पसरवायच्या आणि लोकांना दिशाभूल करण्यासाठी खोटं कसं पसरवायचं हे माहीत आहे." दरम्यान, बराक खोरं एकेकाळी व्यापार आणि वाणिज्य यांचं प्रमुख केंद्र होतं, असं नरेंद्र मोदींनी सांगितलं. तसंच त्यांनी आरोप केला की, "ज्याप्रमाणे काँग्रेसनं ईशान्येकडील राज्यांना त्यांच्याच मर्जीनुसार सोडलं, त्याचप्रमाणे बराक खोऱ्याला कमकुवत करण्यातही त्यांनी मोठी भूमिका बजावली. जेव्हा भारत स्वतंत्र झाला, तेव्हा काँग्रेसनं एक सीमा बांधण्यास परवानगी दिली, ज्यामुळं बराक खोऱ्याचा समुद्राशी संपर्क तुटला."

विकासात मागे राहिलेल्यांना प्राधान्य देणं, हा भाजपचा मंत्र : पुढं नरेंद्र मोदींनी सांगितलं की, "स्वातंत्र्यानंतर अनेक दशकं काँग्रेस सरकार सत्तेत होतं, तरीही या प्रदेशाचा फारसा विकास झाला नाही. आज, भाजपा सरकार ते बदलण्यासाठी काम करत आहे. तसंच काँग्रेसनं राज्यातील तरुणांना हिंसाचार आणि दहशतवादाच्या मार्गावर नेलं," असा आरोप नरेंद्र मोदींनी केला. तर "भाजपानं हे राज्य तरुणांसाठी संधींचा समुद्र बनेल, याची खात्री केली आहे. जिथं काँग्रेस विचार करणं थांबवतं, तिथं आम्ही काम सुरू करतो. विकासात मागे राहिलेल्यांना प्राधान्य देणं, हा भाजपचा मंत्र आहे," असंही नरेंद्र मोदींनी सांगितलं.

