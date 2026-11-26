केंद्र सरकार संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावणार! लोकसभा 30 नोव्हेंबर, तर राज्यसभा 2 डिसेंबरला होणार
अत्यावश्यक शासकीय कामकाज पार पाडण्यासाठी लोकसभा आणि राज्यसभा अनुक्रमे 30 नोव्हेंबर आणि 2 डिसेंबर रोजी पुन्हा बोलावण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे.
Published : November 26, 2026 at 8:39 PM IST
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारनं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला आणि राज्यसभा सभापती सी. पी. राधाकृष्णन यांना संसदेची दोन्ही सभागृहे पुन्हा बोलावण्याची विनंती केली आहे. अत्यावश्यक शासकीय कामकाज पार पाडण्यासाठी लोकसभा आणि राज्यसभा अनुक्रमे 30 नोव्हेंबर आणि 2 डिसेंबर रोजी पुन्हा बोलावण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे. याबाबत संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी गुरुवारी माहिती दिली आहे.
लोकसभा 30 नोव्हेंबर, तर राज्यसभा 2 डिसेंबरला : किरेन रिजिजू यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवरील आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं आहे की, "सरकारनं लोकसभेचे अध्यक्ष आणि राज्यसभेचे सभापती यांना विनंती केली आहे की, आवश्यक शासकीय कामकाज पार पाडण्यासाठी लोकसभेचे अधिवेशन सोमवार, 30 नोव्हेंबर 2026 रोजी आणि राज्यसभेचे अधिवेशन बुधवार 2 डिसेंबर 2026 रोजी पुन्हा सुरू करण्यात यावे. दोन्ही सभागृहांचे कामकाज 3 डिसेंबर, 2026 रोजी संपू शकते". दरम्यान, संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान, 13 ऑगस्ट 2026 रोजी दोन्ही सभागृहांचे कामकाज अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आलं होतं.
The Government has requested Hon’ble Speaker, Lok Sabha and Hon’ble Chairman, Rajya Sabha to reconvene Lok Sabha on Monday, 30th November, 2026 and Rajya Sabha on Wednesday, 2nd December, 2026 respectively to transact essential Government Business. Subject to exigencies of the Business, the sitting of both Houses may conclude on 3rd December, 2026.— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) November 26, 2026
पावसाळी अधिवेशनाचे कामकाज सुरू राहील : किरेन रिजिजू यांनी स्पष्ट केलं की, हे संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचाच एक भाग आहे, म्हणजेच हे नवीन अधिवेशन मानलं जाणार नाही. सरकारनं लोकसभेचे अध्यक्ष आणि राज्यसभेचे सभापती यांना दोन्ही सभागृहे पुन्हा बोलावण्याची विनंती केली आहे. दरम्यान, संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 13 ऑगस्ट 2026 रोजी अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आलं होतं. मात्र, सरकारनं आता तेच अधिवेशन पुन्हा सुरू करण्याची विनंती केली आहे. या कालावधीत दोन्ही सभागृहांमध्ये आवश्यक सरकारी कामकाज चालवले जाईल. दोन्ही सभागृहांमध्ये मांडण्यात येणाऱ्या मुद्द्यांविषयी आणि प्रस्तावांविषयीचा तपशील अद्याप जाहीर करण्यात आलेला नाही.
27 नोव्हेंबरला काँग्रेसची संसदीय बैठक : या घोषणेनंतर, काँग्रेसनं आगामी संसदीय अधिवेशनासाठी आपली रणनीती ठरवण्यासाठी शुक्रवारी दिल्लीत सायंकाळी 4:30 वाजता आपल्या संसदीय समितीची बैठक बोलावली आहे. एएनआय वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, या बैठकीत पक्षाची भूमिका आणि आगामी अधिवेशनाच्या तयारीवर चर्चा होणार आहे. ही प्रस्तावित संसदीय बैठक अशा वेळी होत आहे, जेव्हा सरकारच्या मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक आणि महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवर चर्चा सुरू आहे.
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