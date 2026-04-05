एलपीजी गॅस सिलिंडरच्‍या पुरवठ्यात वाढ; पेट्रोलियम मंत्रालयाकडून नागरिकांना आवाहन

पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, 23 मार्चपासून आतापर्यंत जवळपास 6.6 लाख सिलिंडरची विक्री झाली आहे.

Govt Steps Up Sale And Supply Of 5 Kg LPG Cylinders
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 5, 2026 at 10:41 PM IST

नवी दिल्ली : स्वयंपाकाच्या गॅसची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी सरकारनं पाच किलोग्रॅमच्या लहान एलपीजी सिलिंडरची विक्री वाढवली आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, 23 मार्चपासून आतापर्यंत जवळपास 6.6 लाख सिलिंडरची विक्री झाली आहे. दरम्यान, अनुदानित 14.2 किलोच्या घरगुती सिलिंडरच्या विपरीत एफटीएल सिलिंडर म्हणून ओळखलं जाणारे लहान पाच किलोचं सिलिंडर बाजारभावानं मिळतात. ते जवळच्या गॅस एजन्सीमधून घेण्यासाठी पत्त्याच्या पुराव्याची आवश्यकता नसते.

"काल (4 एप्रिल) 90,000 हून अधिक पाच किलो वजनाचे एफटीएल सिलिंडर विकले गेले. 23 मार्च 2026 पासून आतापर्यंत जवळपास 6.6 लाख पाच किलो वजनाचे एफटीएल सिलिंडर विकले गेले आहेत," असं पेट्रोलियम मंत्रालयानं एका निवेदनात म्हटलं आहे. याचबरोबर, एलपीजी वितरकांनी कोणत्याही तुटवड्याची तक्रार केलेली नाही. एकाच दिवसात 51 लाखांहून अधिक घरगुती सिलिंडरचा पुरवठा करण्यात आला आणि एकूण मागणीपैकी जवळपास 95 टक्के मागणी ऑनलाइन बुकिंगद्वारे पूर्ण झाली, असं मंत्रालयानं सांगितलं.

दरम्यान, प्रशासनानं साठेबाजी आणि काळाबाजाराविरुद्धची कारवाई तीव्र केली आहे. मार्चपासून 50,000 हून अधिक सिलिंडर जप्त करण्यात आले आहेत. तसंच एलपीजी वितरकांना 1,400 हून अधिक कारणं दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. 36 डीलरशिप निलंबित करण्यात आल्या आहेत. मंत्रालयानं असंही म्हटलं आहे की, व्यावसायिक एलपीजी पुरवठा संकटापूर्वीच्या पातळीच्या 70 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित करण्यात आला आहे. तसंच मागणीवरील दबाव कमी करण्यासाठी लहान सिलिंडरची उपलब्धता वाढवली जात आहे.

देशांतर्गत वापर आणि वाहतुकीसाठीचा पूर्ण पुरवठा सुरू राहील, तर येणाऱ्या एलएनजी मालवाहू जहाजांच्या साहाय्यानं 6 एप्रिलपासून खत कारखान्यांना होणारा पुरवठा सरासरी वापराच्या सुमारे 90 टक्क्यांपर्यंत वाढवला जाईल, असं नैसर्गिक गॅसबाबत सरकारनं म्हटलं आहे. याचबरोबर, सर्व रिफायनरी पूर्ण क्षमतेनं कार्यरत असून देशभरातील पेट्रोल पंपांवर पुरेसे इंधन उपलब्ध आहे, असं मंत्रालयानं म्हटलं आहे. तसंच, लोकांनी घाबरून खरेदी करू नये आणि केवळ अधिकृत माहितीवरच विश्वास ठेवावा, असं आवाहनही मंत्रालयानं केलं आहे.

हेही वाचा :

  1. हिमाचल प्रदेशातील कुल्लूमध्ये भीषण अपघात: प्रवासी बस दरीत कोसळली; तिघांचा मृत्यू, 15 जखमी
  2. अनुपपूरमध्ये तीन मजली इमारत कोसळली, ढिगाऱ्याखाली वडील आणि मामा दबल्याचं जेसीबी चालकाला माहिती नव्हतं!
  3. इराणसोबत पेमेंटची कोणतीही अडचण नाही; कच्च्या तेलाचा पुरवठा पूर्णपणे सुरक्षित- केंद्र सरकार

संपादकांची शिफारस

