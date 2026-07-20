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'सरकार अखेर चर्चेसाठी तयार', कॉकरोच जनता पार्टीला चर्चेचे निमंत्रण, जे. पी. नड्डांसोबत होणार बैठक!

सरकारनं कॉकरोज जनता पार्टीसोबत चर्चा करण्यासाठी तयारी दर्शवली आहे.

CJP Spokespersons Say Headed To Meet Nadda As 'Sansad Chalo' Protest Escalates
'सरकार अखेर चर्चेसाठी तयार', कॉकरोच जनता पार्टीला चर्चेचे निमंत्रण (PTI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 20, 2026 at 2:02 PM IST

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नवी दिल्ली : केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी कॉकरोच जनता पार्टीकडून (CJP) दिल्लीतील जंतर-मंतरवर आंदोलन सुरूच आहे. अशात आज कॉकरोच जनता पार्टीनं पुकारलेल्या 'संसद मोर्चा'मुळं सुरक्षा यंत्रणांना हाय अलर्टवर ठेवण्यात आलं आहे. दरम्यान, सरकारनं कॉकरोज जनता पार्टीसोबत चर्चा करण्यासाठी तयारी दर्शवली आहे. कॉकरोच जनता पार्टीनं सांगितलं की, सरकारनं चर्चेसाठी आपल्याशी संपर्क साधला असून त्यांच्या मागण्या मांडण्यासाठी पार्टीचे दोन प्रवक्ते केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा यांची भेट घेणार आहेत. मात्र, या चर्चेबाबत सरकारकडून कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आली नाही.

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वरील एका पोस्टमध्ये कॉकरोच जनता पार्टीचे प्रवक्ते सौरव दास यांनी म्हटलं आहे की, "सकाळी 11:52 वाजले आहेत. आशुतोष रांका आणि मी, कॉकरोच जनता पार्टीच्या वतीनं जे. पी. नड्डा यांची भेट घेण्यासाठी निघालो आहोत. चर्चेसाठी सरकारकडून सकाळीच संपर्क साधण्यात आला होता. आमच्या मागण्या स्पष्ट आहेत. मोठ्या संख्येनं तरुण एकत्र जमले आहेत."

नीट परीक्षेतील कथित अनियमितता, शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणा आणि बाधित विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा, या मागण्यांसाठी कॉकरोच जनता पार्टीनं 20 जूनपासून जंतरमंतर इथं आंदोलन करत आहे. आंदोलनाच्या ठिकाणीच रात्रीचा मुक्काम करण्याचं आवाहन कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी केल्यानंतर रविवारीच जंतरमंतरवर मोठ्या संख्येनं लोक जमा झाले आणि त्यांनी सोमवारी होणाऱ्या 'संसद मोर्चा'पूर्वी फलक झळकावत आणि घोषणा देत आपली उपस्थिती दर्शवली. हजारो लोकांनी येथील 'पार्लमेंट स्ट्रीट'जवळ जमा होऊन सुरक्षा दलांच्या लाठीमाराचा सामना करत संसदेच्या दिशेनं मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी जमलेल्या निदर्शकांचा आरपीएफ जवानांशी संघर्ष झाला. जमावाला नियंत्रणात आणण्यासाठी आरपीएफ जवान आणि पोलिसांनी लाठीचा वापर केल्याचं वृत्त आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सकाळी 11.25 च्या सुमारास आंदोलकांनी अति-सुरक्षित क्षेत्रात उभारलेले अनेक बॅरिकेड्स (सुरक्षा अडथळे) तोडून पुढे जाण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी झटापटीसारखी परिस्थिती निर्माण झाली, ज्यात काही आंदोलक आणि पोलीस कर्मचारी किरकोळ जखमी झाले. सुमारे १० ते १५ आंदोलकांना ताब्यात घेण्यात आल्याचं सांगण्यात आले. दरम्यान, कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आणि आंदोलकांना संसदेच्या दिशेने जाण्यापासून रोखण्यासाठी या परिसरात गणवेशधारी पोलिसांसह साध्या वेशातील पोलीस अधिकाऱ्यांचा मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला होता.

दरम्यान, नवी दिल्लीचे पोलीस उपायुक्त सचिन शर्मा यांनी स्पष्ट केलं की, आतापर्यंत दिल्ली पोलिसांच्या एकाही कर्मचाऱ्यानं आंदोलकांवर बळाचा वापर केलेला नाही. दिल्ली पोलिसांनी आपल्या अधिकृत 'एक्स' हँडलवर प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे की, "काही प्रसारमाध्यमांनी जंतर-मंतर इथं दिल्ली पोलिसांकडून हिंसाचार किंवा आंदोलकांना ताब्यात घेण्याच्या घटना घडल्याचा उल्लेख केला आहे. प्रत्यक्षात अशी कोणतीही घटना घडलेली नाही आणि हे आंदोलन अत्यंत व्यावसायिक पद्धतीनं हाताळलं जात आहे. कोणत्याही अफवा किंवा गैरसमजांना बळी न पडण्याचे आणि आंदोलनस्थळी व परिसरात शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी दिल्ली पोलिसांना सहकार्य करण्याचे आवाहन सर्वांना करण्यात येत आहे."

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TAGGED:

कॉकरोच जनता पार्टी
नवी दिल्ली
जे पी नड्डा
धर्मेंद्र प्रधान
COCKROACH JANTA PARTY

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