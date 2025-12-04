"विरोधकांनी परदेशी शिष्टमंडळाला भेटावं असं सरकारला वाटत नाही": पुतिन यांच्या भेटीपूर्वी राहुल गांधी यांची टीका
रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन भारत दौऱ्यावर येत आहेत. त्या पार्श्वभूमिवर, "विरोधकांनी परदेशी मान्यवरांना भेटावे असं सरकारला वाटत नाही" असं वक्तव्य राहुल गांधी यांनी केलय.
Published : December 4, 2025 at 3:47 PM IST
नवी दिल्ली : रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या भारत दौऱ्यापूर्वी, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी गुरुवारी आरोप केला की केंद्र सरकार परदेशी मान्यवरांना लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेत्याला भेटू द्यायचे नाही असं वाटत आहे. संसदेबाहेर पत्रकारांशी बोलताना राहुल गांधी म्हणाले की, माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी आणि मनमोहन सिंग यांच्या काळात विरोधी पक्ष नेत्याने परदेशी मान्यवरांना भेटणे ही परंपरा होती. काँग्रेस खासदार म्हणाले, "ही एक परंपरा आहे. पण आजकाल परदेशी मान्यवर भेट देतात किंवा जेव्हा मी परदेश दौऱ्यावर जातो तेव्हा सरकार त्यांना विरोधी पक्ष नेत्याला भेटू नये असे सुचवतात. हे त्यांचे धोरण आहे आणि ते नेहमीच असे करतात."
पुढे, राहुल गांधी म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि परराष्ट्र मंत्रालय "आमची भेट असुरक्षित" वाटत आहे. आमचे सर्वांशी संबंध आहेत. विरोधी पक्ष नेता वेगळा दृष्टिकोन देतात. आम्ही देखील भारताचे प्रतिनिधित्व करतो. ते फक्त सरकारच करत नाही. सरकारला विरोधी पक्ष बाहेरील लोकांना भेटू देऊ इच्छित नाही. मोदी आणि परराष्ट्र मंत्रालय हे नियम पाळत नाही. ही त्यांची असुरक्षितता आहे," असं त्यांनी पुढे म्हटलं.
रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन त्यांच्या दोन दिवसांच्या भारत दौऱ्यासाठी रशियाहून रवाना झाले आहेत. TASS या रशियन माध्यमाच्या मते, रशियन शिष्टमंडळ व्यापार आणि आर्थिक, वैज्ञानिक आणि तांत्रिक, सांस्कृतिक आणि मानवतावादी क्षेत्रांसारख्या क्षेत्रात सहकार्यावर व्यापक चर्चा करेल. सध्याचे आंतरराष्ट्रीय आणि प्रादेशिक मुद्दे देखील अजेंड्यावर असतील. रशियन राष्ट्राध्यक्षांच्या भेटीदरम्यान दोन्ही देशांच्या व्यावसायिक आणि गैर-व्यावसायिक संस्थांमधील दहा आंतरसरकारी दस्तऐवज आणि १५ हून अधिक करारांवर स्वाक्षरी करण्याची तयारी सुरू आहे, असे TASS ने वृत्त दिले आहे. २३ व्या भारत-रशिया वार्षिक शिखर परिषदेसाठी पुतिन आज संध्याकाळी नवी दिल्लीत येणार आहेत. २०२२ मध्ये युक्रेन संघर्ष सुरू झाल्यानंतर त्यांचा हा पहिलाच भारत दौरा आहे. डिसेंबर २०२१ मध्ये त्यांनी शेवटची भारताला भेट दिली होती. नवी दिल्लीत आगमन झाल्यानंतर पंतप्रधान मोदी रशियन राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्यासाठी खासगी डिनर आयोजित करणार आहेत.
