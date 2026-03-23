सरकारकडून इंधन पुरवठ्याच्या स्थिरतेचं आश्वासन; मध्य पूर्वेतील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर सागरी आणि स्थलांतर उपाययोजनांमध्ये वाढ
पश्चिम आशियातील बदलत्या परिस्थितीवर सरकार सतत लक्ष ठेवत असूनही, देशभरात एलपीजी सिलिंडरचा पुरवठा आता पूर्ववत झाला आहे, असं सुजाता शर्मा यांनी सांगितलं.
Published : March 23, 2026 at 8:19 PM IST
नवी दिल्ली: अमेरिका, इस्त्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर भारतानं इंधन पुरवठा कायम ठेवण्यासाठी बहुआयामी दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. यामध्ये सागरी सुरक्षा सुनिश्चित करण्याचाही समावेश आहे. सोमवारी (23 मार्च) पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय, परराष्ट्र मंत्रालय, बंदरे, जहाजबांधणी व जलमार्ग मंत्रालय आणि माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारनं घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. यावेळी त्यांनी सांगितलं की, परिस्थितीवर सातत्यानं लक्ष ठेवलं जात आहे. बहुतेक विद्यमान यंत्रणा (विशेषतः व्यावसायिक एलपीजी पुरवठा आणि वितरणाशी संबंधित) पुरेशा प्रमाणात कार्यरत आहेत.
पश्चिम आशियातील बदलत्या परिस्थितीवर सरकार सतत लक्ष ठेवत असूनही, देशभरात एलपीजी सिलिंडरचा पुरवठा आता पूर्ववत झाला आहे, असं पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी सांगितलं. तसंच 14.2 किलोच्या स्टँडर्ड एलपीजी सिलिंडरचे वजन 10 किलोपर्यंत कमी करण्याच्या अफवांबाबत त्यांनी असे सर्व दावे स्पष्टपणे फेटाळून लावले. त्या म्हणाल्या, "हे निव्वळ शक्यतांवर आधारित अहवाल आहेत आणि अशा अफवांवर कोणतीही टिप्पणी किंवा स्पष्टीकरण दिलं जाऊ शकत नाही. लोकांनी चुकीच्या माहितीवर विश्वास ठेवू नये."
सुजाता शर्मा यांनी पुढं सांगितलं की, "गेल्या तीन आठवड्यांत अंदाजे 3.5 लाख घरगुती आणि व्यावसायिक पीएनजी (पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू) जोडण्या जारी किंवा कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. एलपीजी पुरवठा ही चिंतेची बाब असली तरी, वितरक स्तरावर कोणतीही कमतरता नाही. एलपीजी सिलिंडरच्या घाबरून केलेल्या बुकिंगमध्ये लक्षणीय घट झाली असून, ती अंदाजे 88 लाखांच्या उच्चांकावरून अंदाजे 50 लाखांपर्यंत खाली आली आहे आणि सर्व विभागांमध्ये पुरवठा स्थिर झाला आहे."
व्यावसायिक एलपीजी संदर्भात सुजाता शर्मा यांनी सांगितलं की, "वाटप केलेल्या रकमेपैकी सुमारे 50 टक्के रक्कम आता राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या अखत्यारीत आहे. केंद्रानं राज्यांना अत्यावश्यक क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करून निधी वाटपाला प्राधान्य देण्याची विनंती केली आहे. यामध्ये रेस्टॉरंट्स, ढाबे, हॉटेल्स, औद्योगिक कॅन्टीन, अन्न प्रक्रिया, दुग्धव्यवसाय, सरकार आणि/किंवा स्थानिक प्राधिकरणांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या अनुदानित कॅन्टीन सुविधा आणि स्थलांतरित कामगारांसाठीच्या सामुदायिक स्वयंपाकघरांचा समावेश आहे. आतापर्यंत जवळपास 20 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी व्यावसायिक एलपीजीचे वाटप सुरू केले असून, अंदाजे 15,800 टन एलपीजी उचलण्यात आला आहे."
📡LIVE Now📡— PIB India (@PIB_India) March 23, 2026
Inter-Ministerial Briefing on Recent Developments in West Asia
📍National Media Centre, New Delhi
रिफायनरी पूर्ण क्षमतेने कार्यरत, गॅस पुरवठा स्थिर!
ऊर्जा-संबंधित सर्वसमावेशक तयारीवर भाष्य करताना सुजाता शर्मा यांनी सांगितलं की, "भारतातील रिफायनरी पुरेशा साठ्यासह पूर्ण क्षमतेनं कार्यरत आहेत. घरगुती वापरासाठी आणि सीएनजी वाहतुकीसाठी नैसर्गिक वायूचा पुरवठा अखंडित आहे, तर औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांना त्यांच्या सरासरी वापराच्या सुमारे 80 टक्के पुरवठा मिळत आहे. याचबरोबर, सर्व पेट्रोल पंप सामान्यपणे कार्यरत आहेत आणि पुरवठ्याच्या परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात आली आहे," असं त्या म्हणाल्या.
पुढं सुजाता शर्मा यांनी सांगितलं की, "कच्चे तेल आणि गॅस आयातीचे खरेदीचे निर्णय हे तेल विपणन कंपन्यांद्वारे घेतले जाणारे पूर्णपणे तांत्रिक आणि व्यावसायिक निर्णय आहेत. देशांतर्गत उत्पादन वाढले असून ते आता मागणीच्या 50-60 टक्के भाग पूर्ण करत असले तरी, भारत एलपीजीसाठी आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. तसंच पूर्वी सुमारे 90 टक्के एलपीजी आयात केला जात असे आणि उपलब्धतेनुसार विविध जागतिक स्रोतांकडून अजूनही माल खरेदी केला जात आहे."
दरम्यान, पीएनजीकडे होणाऱ्या बदलाला गती मिळत आहे. सिलिंडर-आधारित वितरणावरील ताण कमी करण्यासाठी सरकार एलपीजीवरून पाईपलाईनद्वारे नैसर्गिक वायूकडे होणाऱ्या बदलाला प्रोत्साहन देत आहे. शहर गॅस वितरण (सीजीडी) नेटवर्कच्या जलद विस्तारामुळे, अंदाजे 190,000 ग्राहकांनी आधीच पीएनजीकडे आपला व्यवसाय वळवला आहे. या बदलाला गती देण्यासाठी केंद्र सरकारनं पीएनजी विस्ताराला सक्रियपणे पाठिंबा देणाऱ्या राज्यांसाठी अतिरिक्त एलपीजी वाटपाचा प्रस्ताव दिला आहे. नवीन जोडण्या आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाला प्राधान्य देण्यासाठी राज्य सरकारांना आणि सीजीडी संस्थांना पत्रे पाठवण्यात आली आहेत.
सागरी कामकाज सुरळीतपणे सुरू
जहाजवाहतूक आणि लॉजिस्टिक्सबाबत माहिती देताना बंदरे, जहाजवाहतूक आणि जलमार्ग मंत्रालयाचे विशेष सचिव राजेश सिन्हा यांनी सांगितलं की, प्रादेशिक तणाव असूनही भारताचे सागरी क्षेत्र स्थिर आहे. ते म्हणाले, "एकूण 22 भारतीय जहाजं आणि जवळपास 600 भारतीय खलाशी सुरक्षित असून, कोणतीही सागरी दुर्घटना घडल्याचं वृत्त नाही." दरम्यान, गेल्या चोवीस तासांत, सर्व तेरा जहाजे कोणत्याही अडचणींशिवाय सुरक्षितपणे रवाना झाली. देशातील सर्व बंदरांनी अतिरिक्त माल सामावून घेण्यासाठी आपली क्षमता वाढवली आहे. उदाहरणार्थ, चेन्नई बंदराने सुमारे 40 हजार चौरस मीटरची अतिरिक्त साठवणूक जागा निर्माण केली आहे, तर कोचीन बंदरानं सुमारे 2,500 कंटेनर क्षमतेची साठवणूक जागा तयार केली आहे. राजेश सिन्हा यांनी सांगितलं की, सर्व प्रकारच्या मालासाठी कंटेनरचा पुरेसा पुरवठा आहे. जहाज वाहतुकीच्या वेळापत्रकातील समस्यांमुळे गंतव्य बंदरांवर काही विलंब होऊ शकतो, परंतु भारतांतर्गत उपलब्धता समाधानकारक आहे.
ऊर्जा माल आणि जहाज निगराणी
अत्यावश्यक ऊर्जा पुरवठा करणाऱ्या किंवा ऊर्जा सामग्री असलेल्या जहाजांवर अधिकारी बारकाईनं लक्ष ठेवून आहेत. राजेश सिन्हा यांनी हेही स्पष्ट केलं की, कोणत्याही मालवाहतूक प्रकारात कंटेनरची कमतरता नाही. वेळापत्रकाच्या समस्यांमुळे गंतव्य बंदरांवर काही विलंब होऊ शकतो, परंतु भारतांतर्गत कंटेनरची उपलब्धता पुरेशी आहे. ऊर्जा मालवाहू आणि जहाज देखरेख अधिकारी अत्यावश्यक ऊर्जा पुरवठा करणाऱ्या जहाजांवर बारकाईनं लक्ष ठेवून आहेत. एलएनजीची वाहतूक पेट्रोनेट एलएनजीद्वारे केली जात आहे, तर एलपीजीची जहाजं बीपीसीएल, एचपीसीएल, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीज यांसारख्या कंपन्यांनी भाड्यानं घेतली आहेत. "आमचे लक्ष केवळ सुरक्षित वाहतुकीवरच नाही, तर जहाजं, माल आणि कर्मचारी यांची प्रत्येक वेळी संपूर्ण सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यावरही आहे," असं राजेश सिन्हा म्हणाले.
संपर्क आणि नागरी संरक्षण
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी सांगितलं की, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जागतिक नेत्यांसोबत सद्यस्थितीवर चर्चा केली आणि जलवाहतूक स्वातंत्र्य व सुरक्षित सागरी मार्गांचे महत्त्व अधोरेखित केलं. भारतीय नागरिकांची सुरक्षा आणि कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी इराणसह प्रादेशिक भागीदारांनी केलेल्या सहकार्याचीही त्यांनी दखल घेतली. ते म्हणाले, "इस्रायलमधील सर्व भारतीय नागरिक सुरक्षित आहेत. एक व्यक्ती जखमी झाल्याचं वृत्त असून, आमचे दूतावास परिस्थितीवर बारकाईनं लक्ष ठेवून आहेत आणि योग्य ती काळजी घेतली जात आहे."
हेही वाचा :