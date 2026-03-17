LPG e-KYC बाबत सरकारचे महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण; पेट्रोलियम मंत्रालयाने म्हटले, "सर्वांसाठी अनिवार्य नाही"

जर ग्राहकांनी e-KYC प्रक्रिया पूर्ण केली नाही, तर त्यांना गॅस सिलिंडर्सची बुकिंग करता येणार नाही. मात्र, मंत्रालयाने आता या संदर्भात एक स्पष्टीकरण जारी केलंय.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 17, 2026 at 3:58 PM IST

नवी दिल्ली- देशाच्या विविध भागांतून LPG गॅसबाबत वेगवेगळे अहवाल समोर येत आहेत. काही भागांत गॅस सिलिंडर्सचा साठा केल्याच्या घटना घडत आहेत, तर काही भागांत सिलिंडर्सच्या तुटवड्याशी संबंधित समस्यांना नागरिकांना सामोरे जावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर 15 मार्चच्या रात्री पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने 'X' (पूर्वीचे ट्विटर) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक पोस्ट केली होती. या पोस्टमध्ये असे नमूद करण्यात आले होते की, घरगुती स्वयंपाकाच्या गॅसच्या सर्व ग्राहकांसाठी e-KYC करणे अनिवार्य करण्यात आलंय. या पोस्टचा असा अर्थ काढला गेला की, जर ग्राहकांनी e-KYC प्रक्रिया पूर्ण केली नाही, तर त्यांना गॅस सिलिंडर्सची बुकिंग करता येणार नाही. मात्र, मंत्रालयाने आता या संदर्भात एक स्पष्टीकरण जारी केलंय.

LPG e-KYC बाबत मंत्रालयाचे नवे विधान : पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने आता LPG ग्राहकांसाठी आधार आधारित बायोमेट्रिक e-KYC बाबत स्पष्टीकरण दिलंय. मंत्रालयाने म्हटले आहे की, हा काही नवीन नियम नाही आणि तो सर्वच ग्राहकांसाठी अनिवार्य देखील नाही. मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, e-KYC करणे केवळ अशाच LPG ग्राहकांसाठी आवश्यक आहे, ज्यांनी अद्याप आपली ओळख (identity) पडताळून पाहिलेली नाही. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास तुम्ही तुमची e-KYC प्रक्रिया यापूर्वीच पूर्ण केली असेल, तर तुम्हाला ही प्रक्रिया पुन्हा करण्याची आवश्यकता नाही.

15 मार्चला मंत्रालयाने काय म्हटले होते? : 15 मार्च रोजी 'X' वरील एका पोस्टद्वारे मंत्रालयाने असे नमूद केले होते की, सर्व घरगुती LPG ग्राहकांसाठी आधार आधारित बायोमेट्रिक e-KYC प्रक्रिया पूर्ण करणे अनिवार्य आहे. मंत्रालयाच्या मते, गॅस जोडण्यांची (connections) अचूक ओळख पटवण्यासाठी आणि व्यवहारात पारदर्शकता राखण्यासाठी ही प्रक्रिया लागू करण्यात आलीय. ग्राहकांनी आपली e-KYC प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करावी, असे आवाहनही त्यावेळी करण्यात आले होते.

PMUY ग्राहकांसाठी वेगळे नियम : 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजने'च्या (PMUY) लाभार्थ्यांसाठी वर्षातून एकदा e-KYC प्रक्रिया पूर्ण करणे अनिवार्य आहे. ही प्रक्रिया प्रामुख्याने अनुदानाचा (DBT) लाभ घेण्यासाठी लागू होते. हे अनुदान पहिल्या सात सिलिंडर्सच्या रिफिलनंतर विशेषतः 8 व्या आणि 9 व्या सिलिंडरवर लागू होते.

e-KYC प्रक्रिया घरबसल्या पूर्ण करता येते : सरकारने स्पष्ट केले आहे की, e KYC प्रक्रिया अत्यंत सोपी आहे आणि ती आपल्या स्वतःच्या घरातूनच (घरबसल्या) पूर्ण करता येते. या प्रक्रियेसाठी कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारले जात नाही; ज्यामुळे ग्राहकांना कोणत्याही अतिरिक्त गैरसोयीचा सामना करावा लागणार नाही, याची खात्री केली जाते.

गॅस पुरवठ्यावर कोणताही परिणाम नाही : मंत्रालयाने हे देखील स्पष्ट केले आहे की, ज्या प्रकरणांमध्ये eKYC प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही, अशा परिस्थितीतही LPG सिलिंडर्सचा पुरवठा विनाखंड सुरू राहील. याचा अर्थ असा की, ग्राहकांना गॅस पुरवठा मिळण्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा व्यत्यय येणार नाही.

पारदर्शकता आणि बनावट खात्यांना आळा : सरकारचे असे म्हणणे आहे की, eKYC मुळे व्यवस्थेतील पारदर्शकता वाढेल, खऱ्या लाभार्थ्यांना सहजपणे ओळखणे शक्य होईल आणि बनावट ग्राहकांना वगळण्यास मदत होईल. शिवाय, यामुळे LPG चा गैरवापर आणि त्याचा इतरत्र वळवला जाणे (diversion) याला आळा घालण्यासही मदत होईल.

