मोबाईल फोनवर संचार साथी अ‍ॅपचं अनिवार्य प्री इंस्टॉलेशन केलं रद्द, हेरगिरीच्या आरोपांसह व्यापक दबावानंतर सरकारचा निर्णय

मोबाईल फोनवर संचार साथी अ‍ॅपचं अनिवार्य प्री इंस्टॉलेशन करण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला होता. मात्र हेरगिरीच्या आरोपांसह व्यापक दबावानंतर सरकार या निर्णयाला स्थगिती दिलीय.

प्रातिनिधिक चित्र
प्रातिनिधिक चित्र (ANI)
author img

By ANI

Published : December 3, 2025 at 6:37 PM IST

2 Min Read
नवी दिल्ली : भारतात आयात केलेल्या किंवा उत्पादित केलेल्या मोबाईल हँडसेटवर संचार साथी अ‍ॅपचं अनिवार्य प्री इंस्टॉलेशन करण्याची तरतूद दूरसंचार मंत्रालयाने रद्द केली. भारतात संचार साथीची वाढती स्वीकृती लक्षात घेऊन सरकारने मोबाइल उत्पादकांसाठी प्री इंस्टॉलेशन अनिवार्य न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटलं आहे की, सर्व नागरिकांना सायबर सुरक्षेची सुविधा प्रदान करण्याच्या उद्देशाने सरकारने सर्व स्मार्टफोनवर संचार साथी अ‍ॅपचं प्री-इंस्टॉलेशन अनिवार्य केलं आहे. सरकारने असंही म्हटले आहे की संचार साथी अ‍ॅप सुरक्षित आहे आणि ते पूर्णपणे सायबर जगातील वाईट घटकांपासून नागरिकांना मदत करण्यासाठी आहे.

"संचार साथी अ‍ॅप सर्व नागरिकांना अशा वाईट घटकांबद्दल आणि कृतींबद्दल तक्रार करण्यात मदत करते आणि वापरकर्त्यांना स्वतःचे संरक्षण करते. अ‍ॅपमधील वापरकर्त्यांचे संरक्षण करण्याशिवाय दुसरे कोणतेही कार्य याचे नाही आणि ते जेव्हाही हवे तेव्हा ते अ‍ॅप काढून टाकू शकतात. सरकारने हे स्पष्ट केलं आहे," असं मंत्रालयाने म्हटलं आहे.

आतापर्यंत १.४ कोटी वापरकर्त्यांनी संचार साथी अ‍ॅप डाउनलोड केलं आहे आणि दररोज २००० फसवणुकीच्या घटनांबद्दल माहिती देत ​​आहेत, असं मंत्रालयानं म्हटलं आहे. वापरकर्त्यांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे आणि अ‍ॅप इन्स्टॉल करण्याचा आदेश ही प्रक्रिया जलद करण्यासाठी आणि कमी जागरूक नागरिकांना अ‍ॅप सहज उपलब्ध करून देण्यासाठी होता. "गेल्या एका दिवसात, ६ लाख नागरिकांनी अ‍ॅप डाउनलोड करण्यासाठी नोंदणी केली आहे, जी त्याच्या वापरात १० पट वाढ आहे. सरकारने त्यांना प्रदान केलेल्या स्वतःच्या संरक्षणासाठी नागरिकांनी या अ‍ॅपवर विश्वास दाखवला आहे," असं मंत्रालयाने पुढे म्हटलं आहे.

यापूर्वी, केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी पुनरुच्चार केला होता की संचार साथी अ‍ॅप्लिकेशन मोबाईल फोनवरून हटवले जाऊ शकते आणि वापरकर्ता त्यावर नोंदणी करेपर्यंत ते कार्यान्वित होणार नाही. लोकसभेत संबोधित करताना, सिंधिया यांनी हेरगिरीबद्दलच्या अटकळींचे खंडन केले. लोकसभेत काँग्रेस खासदार दीपेंदर सिंग हुडा यांनी विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देताना, केंद्रीय मंत्री म्हणाले, "मी सर्व यासंदर्भातील तथ्ये देशासमोर ठेवू इच्छितो. आपल्याकडे एक अब्ज (मोबाइल) वापरकर्ते आहेत, परंतु असे घटक आहेत जे त्याचा नकारात्मक पद्धतीने वापर करतात. नागरिकांना सुरक्षित ठेवणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. संचार साथी पोर्टल २०२३ मध्ये या विचाराने सुरू करण्यात आले होते आणि २०२५ मध्ये हे अ‍ॅप आणण्यात आले होते. आम्ही सर्व नागरिकांना पर्याय देण्याचा निर्णय घेतला. जर हे अ‍ॅप तुमच्या फोनवर असेल तर याचा अर्थ असा नाही की ते आपोआप कार्य करेल. जोपर्यंत वापरकर्ता अ‍ॅपमध्ये नोंदणी करत नाही तोपर्यंत ते काम करणार नाही."

