शाळांमध्ये कंटेंट क्रिएटर्सना प्रशिक्षण देणार, सरकारने नवीन योजना केली जाहीर

IICT या शाळांमध्ये कंटेंट क्रिएटर लॅब स्थापन करण्यात येणार आहे. शाळांव्यतिरिक्त या प्रयोगशाळा 500 महाविद्यालयांमध्येदेखील स्थापन केल्या जातील.

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 1, 2026 at 12:32 PM IST

नवी दिल्ली- केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी देशाला सोशल मीडिया प्रोफेशनल्सची गरज असल्याचं सांगितलंय. सोशल मीडिया प्रोफेशनल्स हा एक वाढणारा उद्योग आहे आणि 2030 पर्यंत देशाला अशा 20 लाख व्यावसायिकांची आवश्यकता आहे. अर्थमंत्र्यांनी एक नवीन योजना जाहीर केली आहे, ज्या अंतर्गत कंटेंट क्रिएटर्सना प्रशिक्षण देण्यासाठी 15 हजार माध्यमिक शाळांमध्ये प्रयोगशाळा स्थापन केल्या जाणार आहेत. खरं तर हे काम इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी (IICT) द्वारे थेट सरकारी मदतीसह चालवले जाणार आहे. IICT या शाळांमध्ये कंटेंट क्रिएटर लॅब स्थापन करण्यात येणार आहे. शाळांव्यतिरिक्त या प्रयोगशाळा 500 महाविद्यालयांमध्येदेखील स्थापन केल्या जातील.

भारताला जागतिक कंटेंट हब म्हणून स्थापित केले जाणार : या उपक्रमामुळे केवळ तरुणांसाठी नवीन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार नाहीत, तर भारताला जागतिक कंटेंट हब म्हणून स्थापित केले जाणार आहे. आज सोशल मीडिया हे केवळ मनोरंजनाचे साधन नाही तर डेटा अॅनालिटिक्स, ग्राफिक डिझायनिंग आणि डिजिटल मार्केटिंग अशा विविध क्षेत्रांचा समावेश असलेला एक उदयोन्मुख उद्योग आहे, असंही अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केलंय.

शाळांसह 500 महाविद्यालयांमध्ये देखील प्रशिक्षण दिले जाणार : ही योजना केवळ शाळांपुरती मर्यादित नाही. उच्च शिक्षण घेणाऱ्या तरुणांना तांत्रिकदृष्ट्या अधिक सक्षम बनवण्यासाठी देशभरातील 500 आघाडीच्या महाविद्यालयांमध्ये या प्रयोगशाळा स्थापन केल्या जातील. या प्रयोगशाळा विद्यार्थ्यांना व्हिडीओ एडिटिंग, पॉडकास्टिंग, स्क्रिप्ट लेखन आणि सोशल मीडिया व्यवस्थापनासाठी आवश्यक असलेली आधुनिक उपकरणे आणि सॉफ्टवेअर प्रदान करतील. सरकारचे ध्येय अशी परिसंस्था तयार करणे आहे, जिथे पदवी व्यतिरिक्त विद्यार्थ्यांना डिजिटल जगासाठी आवश्यक असलेली व्यावहारिक कौशल्येदेखील मिळतील.

क्रिएटर इकॉनॉमीमध्ये भारताची नवीन झेप : भारत सध्या जगातील सर्वात मोठ्या सोशल मीडिया बाजारपेठांपैकी एक आहे. प्रभावशाली मार्केटिंग आणि डिजिटल जाहिरातींची वाढती मागणी लक्षात घेता ही सरकारी गुंतवणूक दूरदर्शी मानली जाते. या प्रयोगशाळांद्वारे IICT विद्यार्थ्यांना केवळ सामग्री कशी तयार करायची हे शिकवणार नाही, तर त्यांना डिजिटल नीतिमत्ता, कॉपीराइट कायदे आणि मुद्रीकरणाच्या बारकाव्यांबद्दलदेखील शिक्षित केले जाणार आहे. या उपक्रमामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील तरुणांना येत्या काळात घरबसल्या उत्पन्न मिळविण्याचे आणि प्रमुख ब्रँडशी जोडण्याचे मार्ग खुले होतील.

