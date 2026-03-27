पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात मोठी कपात, इंधन संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारची सवलत
तेल संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारनं पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात केलीय. कच्चं तेल महागड्या दरानं खरेदी करावं लागत असल्यामुळे तेल कंपन्यांवर आर्थिक ताण वाढला होता.
Published : March 27, 2026 at 9:54 AM IST
नवी दिल्ली : इराण-इस्रायल युद्धामुळे जागतिक स्तरावर सध्या तेल संकट निर्माण झालं आहे. अशा स्थितीत केंद्र सरकारनं तेल कंपन्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. खरं तर, इंधनाच्या वाढत्या किमतींच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारनं पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवीन निर्णयानुसार, पेट्रोलवरील एक्साइज ड्यूटी 10 रुपयांनी कमी करून 3 रुपये प्रति लिटर करण्यात आली आहे, तर डिझेलवरील एक्साइज ड्यूटी पूर्णपणे (शून्य) कमी करण्यात आली आहे. यापूर्वी पेट्रोलवर 13 रुपये आणि डिझेलवर 10 रुपये प्रति लिटर एक्साइज ड्यूटी आकारली जात होती.
तेल कंपन्यांवर आर्थिक ताण वाढला होता : कच्चं तेल महागड्या दरानं खरेदी करावं लागत असल्यामुळे तेल कंपन्यांवर आर्थिक ताण वाढला होता. हा ताण कमी करण्यासाठी सरकारनं हा निर्णय घेतल्याचे सांगितलं जात आहे. मात्र, राज्य सरकारांकडून आकारला जाणारा व्हॅट (VAT) कायम राहणार आहे.
महत्त्वाच्या शहरांतील दर (प्रति लिटर):
- दिल्ली: पेट्रोल 94.77 रुपये, डिझेल 87.67 रुपये
- मुंबई: पेट्रोल 103.54 रुपये, डिझेल 90.03 रुपये
- चेन्नई: पेट्रोल 100.80 ते 101.06 रुपये, डिझेल 92.38 रुपये ते 92.61 रुपये
- लखनऊ: पेट्रोल 94.69 ते 94.84 रुपये, डिझेल 87.81 रुपये ते 88.05 रुपये
या निर्णयामुळे पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींवर काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होणार का? : केंद्र सरकारनं एक्साइज ड्यूटीत कपात केल्यानंतर पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात घट होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मात्र, प्रत्यक्ष दर कमी होतील की नाही, हे पूर्णपणे तेल कंपन्यांच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. कंपन्यांनी दर कमी केल्यास इंधनाच्या किमतीत सुमारे 10 रुपयांपर्यंत घट होऊ शकते.
'नायरा'नं पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढवल्या : दरम्यान, नायरा एनर्जी या खासगी तेल कंपनीनं गुरुवारी (26 मार्च) पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ केली आहे. कंपनीने पेट्रोलमध्ये 5 रुपये तर डिझेलमध्ये 3 रुपयांची वाढ केली. सरकारी कंपन्यांप्रमाणे खासगी कंपन्यांना थेट दिलासा मिळत नसल्यानं नुकसान भरून काढण्यासाठी दरवाढ करावी लागत असल्याचं कंपनीचं म्हणणं आहे. देशभरात नायरा एनर्जीचे 6,900 हून अधिक पेट्रोल पंप आहेत.
देशातील अनेक शहरांमधील पेट्रोल पंपांवर गोंधळाची परिस्थिती : गेल्या काही दिवसांत देशातील अनेक शहरांमध्ये पेट्रोल पंपांवर गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. नागरिकांकडून पेट्रोल-डिझेलची घाईघाईनं खरेदी (panic buying) होत होती. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारनं स्पष्ट केले आहे की देशात इंधनाचा कोणताही तुटवडा नाही.
तेल कंपन्या परदेशातून कच्चं तेल खरेदी करत असून देशात पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे नागरिकांनी घाबरून जाऊन अनावश्यक साठेबाजी करू नये, असे आवाहनही सरकारकडून करण्यात आलं आहे.