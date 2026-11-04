अग्निवीरांसाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय! सैन्यातील सेवा कालावधी 2 वर्षांनी वाढवला
चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (CDS) जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणी यांनी सोमवारी केंद्र सरकारच्या 'अग्निपथ' योजनेअंतर्गत सेवा कालावधीत दोन वर्षांची वाढ करण्याची घोषणा केली.
Published : November 4, 2026 at 4:28 PM IST
नवी दिल्ली : भारत सरकारनं चार वर्षांची सेवा पूर्ण केलेल्या 'अग्निवीरांच्या' बाजूनं एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. 75 टक्के अग्निवीरांना दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यावर्षी सैन्यातून सेवामुक्त होणाऱ्या 75 टक्के जणांना आता आणखी दोन वर्षे सेवा करण्याची संधी मिळणार आहे. चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (CDS) जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणी यांनी सोमवारी केंद्र सरकारच्या 'अग्निपथ' योजनेअंतर्गत सेवा कालावधीत दोन वर्षांची वाढ करण्याची घोषणा केली.
अतिरिक्त दोन वर्षांचा सेवा कालावधी : चार वर्षांनंतर सेवामुक्त होणाऱ्या 75 टक्के अग्निवीरांना आता अतिरिक्त दोन वर्षांचा सेवा कालावधी मिळेल. त्यानंतर, निवड निकषांच्या अधीन राहून, ते सशस्त्र दलांमध्ये कायमस्वरूपी भरतीसाठी अर्ज करू शकतील, असं सीडीएस जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणी यांनी सांगतिलं. ते म्हणाले, "दोन वर्षांच्या या मुदतवाढीनंतर, सर्व अग्निवीरांना भारतीय सशस्त्र दलांमध्ये नियमित सैनिक म्हणून भरती होण्याची संधी दिली जाईल; मात्र हे त्यांच्या स्वतःच्या इच्छेवर आणि निवड प्रक्रियेतील वस्तुनिष्ठ निकष पूर्ण करण्याच्या त्यांच्या क्षमतेवर अवलंबून असेल."
#WATCH | Delhi: Chief of Defence Staff General NS Raja Subramani says, "Today is a very significant day for the Indian Defence Forces and for our 'Agniveers'. The Cabinet has created a pathway for all Agniveers to be absorbed into the Indian Defence Forces. As you are aware, the 'Agnipath' scheme was introduced on June 14, 2022. At that time, it was stated that there would be continuous performance evaluation of the Agniveers and that the scheme would be reviewed periodically. The first batch of Agniveers is now nearing the completion of their four-year tenure. Based on the performance evaluations conducted over these four years, we have received very positive feedback regarding their performance. As you know, 25% of the Agniveers are to be enrolled into the regular forces based on merit. Previously, the provision was for 75% of the Agniveers to transition back into society as disciplined and motivated youth. However, under this updated scheme, the remaining 75% of Agniveers will now be offered an additional engagement period of two years. Upon the completion of this two-year period, all those who are willing will be enrolled into the Armed Forces, subject to objective selection criteria. These are the four major aspects of this scheme."— ANI (@ANI) November 4, 2026
अग्निवीरांना सशस्त्र दलांमधील आपली सेवा सुरू ठेवण्याची संधी : दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळानं हा निर्णय घेतला. जवळपास 18 हजार अग्निवीर सशस्त्र दलांतून बाहेर पडणार होते, त्याच्या काही आठवड्यांपूर्वीच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणी यांनी सांगितलं की, सर्व अग्निवीरांना सशस्त्र दलांमधील आपली सेवा सुरू ठेवण्याची संधी दिली जाईल.
2022 मध्ये 'अग्निपथ' योजना सुरू झालीय : अग्निपथ योजनेअंतर्गत, सैनिकांची भरती चार वर्षांच्या कालावधीसाठी केली जाते, ज्यामध्ये केवळ 25 टक्के सैनिकांना नियमित सेवेत कायम ठेवण्याची तरतूद आहे. मात्र, आता अग्निवीरांचा 4 वर्षांचा कार्यकाळ वाढवून 6 वर्षे करण्यात आला आहे. दरम्यान, केंद्रीय मंत्रिमंडळानं 2022 मध्ये 'अग्निपथ' योजना सुरू केली. या योजनेद्वारे, संबंधित सेवा कायद्यांनुसार (Service Acts) सशस्त्र दलांमध्ये चार वर्षांच्या कालावधीसाठी अग्निवीरांना भरती केले जाते. तरुणांना देशाची सेवा करण्याची आणि राष्ट्रनिर्माणात योगदान देण्याची संधी मिळावी, तसंच सशस्त्र दलांचे स्वरूप तरुण आणि गतिमान व्हावे, या उद्देशानं ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.
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