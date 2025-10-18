विक्रमी तेजीनंतर सोने आणि चांदीच्या दरात मोठी घट; धनत्रयोदशीचा मुहूर्त अनेकांना लाभणार
ऐन धनत्रयोदशीच्या मुहूर्तावर चक्क सोने आणि चांदीच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. त्यामुळे ग्राहक दुकानात गर्दी करणार असं दिसतंय.
Published : October 18, 2025 at 10:03 AM IST
नवी दिल्ली - गेल्या काही आठवड्यांतील मोठ्या तेजीनंतर, शुक्रवारी मौल्यवान धातू सोने-चांदी बाजारात मोठी घसरण दिसून आली. कारण मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वर सोने आणि चांदीच्या किमतींमध्ये घसरण झाली.
MCX वर २४ कॅरेट सोन्याच्या किमती, ज्या अलीकडेच १,३२,२९४ रुपये प्रति १० ग्रॅम या विक्रमी उच्चांकावर पोहोचल्या होत्या, सुमारे ३ टक्क्यांनी घसरून १,२५,९५७ रुपये प्रति १० ग्रॅम झाल्या. चांदीमध्ये आणखी मोठी घसरण झाली, ही ८ टक्क्यांहून अधिक घसरण दिसून आली. चांदी १,७०,४१५ रुपये प्रति किलोवरून १,५३,९२९ रुपये प्रति किलो झाली.
अलिकडच्या काही महिन्यांतील मोठ्या तेजीनंतर बाजार ही घसरणीची सुधारणा अपेक्षित होती असं म्हटलय. बँकिंग आणि बाजार तज्ज्ञ अजय बग्गा यांनी एएनआयला सांगितलं की, शुक्रवारी झालेल्या किमतीतील घसरण ही अल्पकालीन भावनांमध्ये बदल आणि ऐतिहासिक तेजीनंतर नैसर्गिक नफा घेण्यामुळे झालेली "आवश्यक रणनीतिक माघार" होती. त्यांनी असं निदर्शनास आणून दिलं की अचानक माघार घेण्यामागील एक प्रमुख घटक म्हणजे चीनवरील मोठे कर लादण्याच्या धमकीबाबत अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा अधिक सलोख्याचा सूर, ज्यामुळे जागतिक तणाव कमी होण्यास मदत झाली.
"सोने आणि चांदीसाठी धोरणात्मक बाब अत्यंत आकर्षक राहिली आहे, ज्याला जागतिक डी-डॉलरायझेशन, चांदीमध्ये सतत पुरवठा तूट, मध्यवर्ती बँकेचे संचय आणि कमी वास्तविक व्याजदरांचे वातावरण आणि उच्च भू-राजकीय जोखीम यासारख्या संरचनात्मक घटकांचा पाठिंबा आहे," असं बग्गा पुढे म्हणाले. त्यांनी गुंतवणूकदारांना दीर्घकालीन अशीच स्थिती राहणे किंवा त्यात भर घालण्याची संधी म्हणून याकडे पाहण्याचा सल्ला दिला. बग्गा यांच्या मते, मौल्यवान धातू आणि एक महत्त्वाचा औद्योगिक धातू या दुहेरी स्वरूपामुळे चांदीचा दृष्टिकोन सोन्यापेक्षाही मजबूत आहे. "अलीकडील सट्टा उन्माद आणि सोने बाजारातील अव्यवस्था पाहता, व्यापाऱ्यांनी सावधगिरी बाळगली पाहिजे. तथापि, दीर्घकालीन कल औद्योगिक वाढीमुळे मजबूतपणे वरच्या दिशेने आहे," असे ते म्हणाले.
एमसीएक्स, ज्याचा अर्थ मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया आहे, हे भारतातील पहिले सूचीबद्ध इलेक्ट्रॉनिक कमोडिटी डेरिव्हेटिव्ह एक्सचेंज आहे जिथे कमोडिटी फ्युचर्स आणि ऑप्शन्सचे ऑनलाइन ट्रेडिंग होते. ते बीएसई आणि एनएसई सारख्या स्टॉक एक्सचेंजसारखेच कार्य करते. परंतु सोने, चांदी सारख्या कमोडिटी करारांवर लक्ष केंद्रित करते. केडिया कमोडिटीजचे संस्थापक आणि संचालक अजय केडिया यांनी एएनआयला सांगितलं की, अचानक घसरण अपेक्षित धर्तीवर होती. "जसे आपण गेल्या दोन महिन्यांत पॅराबोलिक वाढ पाहिली, तसेच ही घसरण उशिरा झाली होती. ऑगस्टपासून आतापर्यंत, आपण नऊ आठवड्यांतील सर्वात मोठी तेजी पाहिली आहे - एकतर्फी वाढ," असं त्यांनी स्पष्ट केलं. केडिया म्हणाले की, याशिवाय नफा-बुकिंग, अमेरिका आणि चीनमधील नियोजित चर्चा तसेच अमेरिका आणि रशियामधील शांततेबाबतच्या चर्चा यामुळेही घसरणीला हातभार लागला.
"या सर्व घडामोडी एकत्रितपणे घसरणीला कारणीभूत ठरल्या आणि तांत्रिकदृष्ट्या, बाजारात जास्त खरेदी झाली, ज्यामुळे ही दर सुधारणा आवश्यक झाली," असं त्यांनी नमूद केलं. मात्र, केडिया यांनी जोर देऊन सांगितलं की घसरणीचा अर्थ बाजाराने पूर्णपणे यू-टर्न घेतला आहे असं नाही. "डोनाल्ड ट्रम्प कधी पाऊल उचलतील हे कोणालाही माहिती नाही. सध्या, आठ आठवड्यांतील ही पहिली मोठी घसरण आहे. पुढचा आठवडा महत्त्वाचा असेल," असं ते म्हणाले.
धनत्रयोदशीच्या दिवशी लोक अजूनही सोने आणि चांदी खरेदी करू शकतात. परंतु परतावा मिळवू इच्छिणाऱ्यांसाठी बाजार अनिश्चित आहे. "चांदी एका वर्षात दुप्पट झाली असली तरी एकाच दिवसात ८ टक्क्यांनी घसरू शकते. त्यामुळे सुधारणा अजूनही बाकी आहे," असं केडिया म्हणाले. तीव्र घसरण असूनही, दोन्ही तज्ज्ञांनी मान्य केलं की मौल्यवान धातूंसाठी व्यापक दृष्टीकोन दीर्घकाळात मजबूत राहील, सध्याची घसरण ही सततच्या तेजीनंतर सामान्य बाजार चक्राचा भाग आहे. यामुळे धनत्रयोदशीच्या मुहूर्तावर ग्राहक मोठ्या प्रमाणात सोनेखरेदी करतील अशी अपेक्षा आहे.
