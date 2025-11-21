ETV Bharat / bharat

गुजरातमध्ये निवासी इमारतीला आग, एकाच कुटुंबातील चार जणांचा मृत्यू

आगीत कुटुंबातील चार जणांचा मृत्यू झाल्यामुळं परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. मृतांमध्ये आई-वडील आणि दोन मुलांचा समावेश आहे.

गुजरातमध्ये निवासी इमारतीला आग, एकाच कुटुंबातील चार जणांचा मृत्यू (IANS)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 21, 2025 at 7:35 PM IST

पंचमहल (गुजरात) : गुजरातमधील पंचमहल जिल्ह्यातील गोध्रा शहरात शुक्रवारी एक दुःखद घटना घडली. घराला लागलेल्या आगीत एकाच कुटुंबातील चार जणांचा मृत्यू झाला. ही घटना बमरौली रोडवरील वृंदावन-2 सोसायटीमध्ये घडली. आगीत कुटुंबातील चार जणांचा मृत्यू झाल्यामुळं परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. मृतांमध्ये आई-वडील आणि दोन मुलांचा समावेश आहे.

सर्वजण बेशुद्ध पडले होते : पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, गोध्रा येथील वृंदावन-2 सोसायटीमधील एका निवासी इमारतीत आग लागली. इमारतीतून धूर येत असल्याचं बाजूच्या रहिवाशांना दिसलं. त्यानंतर त्यांनी अग्निशमन दलाला माहिती दिली. अग्निशमन दलाची एक टीम तात्काळ घटनास्थळी पोहोचली. दरम्यान, घरातील सर्वजण बेशुद्ध पडले होते. घरातून धूर येत असल्याचं पाहून अग्निशमन दलानं दरवाजा तोडून कुटुंबातील सर्व सदस्यांना बाहेर काढले. मात्र, सर्व सदस्य बेशुद्ध असल्यामुळं त्यांना उपचारासाठी गोध्रा सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले.

कुटुंबातील चार सदस्यांचा गुदमरून मृत्यू : गोध्रा सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये दोशी कुटुंबातील चार सदस्यांना दाखल केले असता, तेथील डॉक्टरांनी त्यांना मृत्य घोषित केलं. अग्निशमन दलाच्या अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, घरात हवा बंद असल्यामुळं आणि धुरामुळं त्यांना बाहेर पडता आले नाही म्हणून गुदमरून कुटुंबाचा मृत्यू झाल्याचा अंदाज आहे. तर ही आग रात्री लागली होती.

Godhra residential house Fire incident, Doshi family died of suffocation
गुजरातमध्ये निवासी इमारतीला आग, एकाच कुटुंबातील चार जणांचा मृत्यू (ETV Bharat)

कमलभाई दोशी यांचा ज्वेलरीचा व्यवसाय होता : मृतांमध्ये आई-वडील आणि दोन मुलांचा समावेश आहे. कमलभाई दोशी (वय-50), देवलाबेन दोशी (वय-45), देव (वय 24) आणि राज (वय-22), अशी मृतांची नावं आहेत. कमलभाई दोशी हे ज्वेलर्स होते. दरम्यान, कमलभाई दोशी यांचा मोठा मुलगा देवचा साखरपुडा ठरला होता. आज सकाळी दोशी कुटुंबातील हे सर्वजण तयारी करून साखरपुड्यासाठी नवरीच्या घरी वापीला जाणार होते. मात्र, त्यापूर्वी ही दुर्दैवी घटना घडली.

