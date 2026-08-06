केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय, 23 हजार 731 कोटी रुपयांच्या गोबरधन राष्ट्रीय योजनेला मंजुरी, बायोगॅस उत्पादन- वितरणाला मिळणार चालना!
केंद्र सरकारकडून बायोगॅस उत्पादनाला आणखी चालना देण्यासाठी महत्त्वाच्या योजनेला मंजुरी दिली आहे. जाणून घ्या
Published : August 6, 2026 at 8:12 PM IST
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारची गुरुवारी 6 ऑगस्टला मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. या बैठकीत मोदी सरकारकडून मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे बायोगॅस उत्पादनाला मोठा प्रमाणात चालना मिळणार असल्याचा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. 23 हजार 731 कोटी रुपयांच्या गोबरधन राष्ट्रीय योजनेला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी मिळाली आहे. ही योजना 2026-27 ते 2035-36 या कालावधीत राबविण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना दिली.
योजनेचा उद्देश काय? : प्रसिद्धीपत्रकानुसार, देशात मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असलेले शेतीतील अवशेष, जनावरांचं शेण आणि शहरी सेंद्रिय कचऱ्याचं इंधन, सेंद्रिय खत, ग्रामीण उत्पन्न आणि राष्ट्रीय आर्थिक मूल्यात रूपांतर करणं, हा या योजनेचा उद्देश आहे.
प्रबळ मागणी, चांगल्या आणि स्थिर किमती, भांडवली सहाय्य, पाइपलाइन पायाभूत सुविधा, पतपुरवठा आणि तंत्रज्ञान विकास यांच्या माध्यमातून, गोवर्धन योजना भारताच्या संकुचित बायोगॅस (CBG) क्षेत्राला राष्ट्रीय स्तरावर नेण्यासाठी आवश्यक असलेली मजबूत आणि विश्वासार्ह चौकट प्रदान करेल, असंही या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केलं गेलंय.
सरकारचा दृष्टीकोण : भारताचा कचरा हा भारताच्या विकासाचा पाया बनेल. भारताची गावे स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनाची केंद्रे बनतील. भारताचे शेतकरी देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेमध्ये भागीदार बनतील.
भारत सरकारने गेल्या काही वर्षांपासून शाश्वत पर्यायी वाहतूक (SATAT) उपक्रम, सेंद्रीय खतांसाठी बाजार विकास सहाय्य (MDA) योजना, बायोमास एकत्रीकरण यंत्रसामग्री (BAM) योजना, पाइपलाइन पायाभूत सुविधा विकास (DPI) योजना आणि राष्ट्रीय जैवऊर्जा कार्यक्रमांतर्गत सेंद्रीय खत प्रकल्पांसाठी केंद्रीय वित्तीय सहाय्य (CFA) यांच्या माध्यमातून सेंद्रीय खत क्षेत्राचा पाया पद्धतशीरपणे मजबूत केला आहे.
200 पेक्षा जास्त अधिक सेंद्रिय खत प्रकल्प : या उपक्रमांनी 200 पेक्षा जास्त अधिक सेंद्रिय खत प्रकल्प उभारले आहेत. उत्पादन आणि वापर प्रणाली स्थापित केली आहे. सेंद्रिय खत मूल्य साखळी मजबूत केली आहे. विविध स्रोत आणि भौगोलिक प्रदेशांमध्ये सेंद्रिय खताची क्षमता दाखवून दिली आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाद्वारे प्रशासित ही योजना, संपूर्ण सीबीडी (CBD) मूल्य साखळीमध्ये 1 एकीकृत व्यासपीठ तयार करते. यामुळे गुंतवणूकदार, कर्जदाते आणि विकासकांसाठी जलद अंमलबजावणी, सुधारित प्रकल्प अर्थशास्त्र आणि अधिक निश्चितता सुनिश्चित होईल.
भारतात सातत्याने वाहतूक, घरगुती वापरासाठी, औद्योगिक गरजांसाठी नैसर्गिक वायूच्या मागणीत वाढ होत आहे. सीबीजी देशांतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनाद्वारे या वाढत्या मागणीचा एक महत्त्वपूर्ण भाग पूर्ण करू शकते, त्यामुळे ऊर्जा स्थिरता मजबूत होईल आणि आयात केलेल्या जीवाश्म इंधनावरील अवलंबत्व कमी होईल. सीबीजी रासायनिक दृष्ट्या नैसर्गिक वायूच्या समतुल्य आहे. त्याला सध्याच्या गॅस प्रणालीमध्ये सहजपणे समाविष्ट केलं जाऊ शकतं.
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