"आग लागल्याची दुर्घटना घडताना नाईट क्लबमध्ये १०० जण होते- प्रत्यक्षदर्शींनी दिली माहिती
गोव्यातील नाईट क्लबमध्ये रविवारी आगीची भीषण दुर्घटना घडल्यानंतर प्रत्यक्षदर्शींनी माहिती दिली. या दुर्घटनेच्या प्रकारात क्लबच्या व्यवस्थापकाला अटक केली असून मालकाला अटक वॉरंट बजावण्यात आलं आहे.
Published : December 7, 2025 at 1:08 PM IST
पणजी- प्रत्यक्षदर्शीनं दिलेल्या माहितीनुसार किमान १०० लोक नाईट क्लबमध्ये आग लागल्यानंतर डान्स फ्लोअरवर होते. काही जण तळघरात पळाल्यानंतर तिथे ते कर्मचाऱ्यांसह अडकले. रविवारी मध्यरात्रीनंतर सिलेंडरच्या स्फोटामुळे नाईटक्लबमध्ये आग लागल्याचं पोलिसांनी सांगितलं.
हैदराबाद येथील पर्यटक फातिमा शेख यांनी सांगितलं, "आग लागल्यानं अचानक गोंधळ उडाला. आम्ही क्लबमधून बाहेर पडलो तेव्हा संपूर्ण इमारत आगीच्या ज्वाळांनी भरलेली पाहिली. आठवड्याचा शेवट असल्यानं नाईटक्लब गर्दीनं भरलेला होता. ताडाच्या पानांपासून बनवलेले एक तात्पुरते बांधकाम होते. त्यामुळे आगीचा भडका उडाला.
नाईटक्लब अर्पोरा नदीच्या बॅकवॉटरमध्ये आहे. त्यामुळे तिथे जाण्याकरिता आणि बाहेर पडण्यासाठी अरुंद मार्ग आहे. अरुंद गल्ल्यांमुळे अग्निशमन दलाला क्लबमध्ये प्रवेश करता आला नाही. अग्नीशमन दलाचे बंब घटनास्थळापासून सुमारे ४०० मीटर अंतरावर उभे करावे लागले. त्यामुळे आगीवर नियंत्रण मिळवणं आव्हानात्मक झाले. तळमजल्यावर अडकून अनेकजणांचा गुदमरून मृत्यू झाला.
नाईट क्लबनं अग्निसुरक्षा नियमांचं पालन केलं नाही. घटनेची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत- गोव्याचे मुख्यमंत्री, प्रमोद सावंत
अनधिकृत बांधकाम पाडण्याची बजावली होती नोटीस- अर्पोरा ग्रामपंचायतचे सरपंच रोशन रेडकर म्हणाले की, तो क्लब सौरव लुथरा चालवत होता. त्याचा पार्टनरशीशी वाद होता. दोघांनी एकमेकांविरुद्ध ग्रामपंचायतीकडे तक्रार दाखल केली होती. आम्ही परिसराची पाहणी केल्यानंतर परवानगीशिवाय क्लब बांधण्यात आल्याचं आढळून आलं. ग्रामपंचायतीनं बांधकामानं पाडण्याची नोटीस बजावली होती. अधिकाऱ्यानं बांधकाम पाडण्याची नोटीस स्थगित केली होती. जागेच्या मूळ मालकानं ही जागा लुथ्रा यांना भाड्याने दिली होती. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापनांना आम्ही नोटिसा बजाणार आहोत.
कळंगुट पंचायत सोमवारी सर्व नाईट क्लबला नोटीस बजावणार आहे. आवश्यक परवानग्या नसलेल्या क्लबचे परवाने रद्द केले जातील. सर्व नाईट क्लबचे ऑडीट करण्यात यावेत- कळंगुटचे भाजपा आमदार, मायकल लोबो
६ जणांवर उपचार सुरू- उत्तर गोव्यातील अर्पोरा येथील एका रेस्टॉरंटमध्ये लागलेल्या आगीत २५ जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले ". गोव्याच्या पर्यटन इतिहासात पहिल्यांदाच आगीची एवढी मोठी घटना घडली आहे. मी पहाटे १.३०-२ वाजता घटनास्थळी पोहोचलो. तेव्हा माझ्यासोबत स्थानिक आमदार मायकल लोबो माझ्यासोबत होते. सर्व अधिकारीही तिथे उपस्थित होते. अर्ध्या तासात आग विझवण्यात आली. पण, क्लबमधून काही लोक बाहेर पडू शकले नाहीत. त्यामुळे काही लोकांचा गुदमरून मृत्यू झाला. रुग्णालयात असलेल्या ६ जणांना गोवा मेडिकल कॉलेजमध्ये सर्वोत्तम वैद्यकीय उपचार दिले जात आहेत. मी कॉलेजच्या डीनशी बोललो आहे. या घटनेची दंडाधिकारी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. नाईट क्लबच्या व्यवस्थापकासह इतरांना अटक केली आहे. नाईट क्लबच्या मालकाला अटक करण्याकरिता अटक वॉरंट बजाविलं आहे.
