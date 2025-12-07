नाईट क्लबमधील भीषण आगीत २३ जणांचा मृत्यू; मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले, "गोव्याकरिता अत्यंत दु:खदायी दिवस!"
अर्पोरा येथील एका रेस्टॉरंट-कम-क्लबमध्ये लागलेल्या भीषण आगीत किमान २३ जणांचा मृत्यू झाला. ही घटना रविवारी मध्यरात्रीच्या सुमाराला घडली आहे.
पणजी- पर्यटनासाठी जगभरात प्रसिद्ध असलेल्या गोव्यात आगीची भीषण दुर्घटना घडली आहे. नाईट क्लबमधील आगीत किमान २३ जणांचा मृत्यू झाला. या आगीच्या दुर्घटनेची चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिले आहेत.
मध्यरात्रीच्या सुमारास नाईट क्लबमधील आगीची माहिती मिळाल्यानंतर आपत्कालीन पथके आणि अग्नीशमन दलाचे जवान घटनास्थळी दाखल झाले. जखमींना उपचारासाठी जवळच्या रुग्णालयात नेण्यात आले. तर संबंधित अधिकाऱ्यांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी रात्रभर काम सुरू ठेवे.
Deeply pained by the tragic fire incident in North Goa district resulting in the loss of precious lives. My heartfelt condolences to the bereaved families. May they find strength during this difficult time. I pray for the speedy recovery of those injured.— President of India (@rashtrapatibhvn) December 7, 2025
सर्वात कठोर कारवाई केली जाणार- गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणाले, “गोव्यासारख्या पर्यटनाच्या राज्यात ही घटना अत्यंत दुर्दैवी आहे. काही लोक बेकायदेशीरपणे चालवित होते, त्यात ही आगीची घटना घडली. २३ जणांचा मृत्यू झाला. सरकार या घटनेची चौकशी करणार आहे. चौकशीत आगीचं नेमकं कारण तपासले जाईल. चौकशीत जबाबदार आढळणाऱ्यांवर कायद्यानुसार सर्वात कठोर कारवाई केली जाणार आहे."
The fire mishap in Arpora, Goa is deeply saddening. My thoughts are with all those who have lost their loved ones. May the injured recover at the earliest. Spoke to Goa CM Dr. Pramod Sawant Ji about the situation. The State Government is providing all possible assistance to those…— Narendra Modi (@narendramodi) December 7, 2025
सर्व मृतदेह बाहेर काढले- गोव्याचे पोलीस महासंचालक आलोक कुमार यांनी दुर्घटनेची सविस्तर माहिती दिली. ते म्हणाले की, अरपोरा येथील एका रेस्टॉरंट-कम-क्लबमध्ये दुर्दैवी घटना घडली आहे. रात्री १२ वाजू ४ मिनिटाला पोलीस नियंत्रण कक्षाला आगीची माहिती मिळाली. त्यानंतर पोलीस, अग्निशमन दल आणि रुग्णवाहिका घटनास्थळी दाखल झाल्या. आग नियंत्रणात आणली असून सर्व मृतदेह बाहेर काढण्यात आले आहेत. आगीतील एकूण मृतांची संख्या २३ आहे. पोलिस या घटनेचे कारण तपासून त्या आधारे कारवाई करणार आहेत. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार जखमींना वैद्यकीय मदत आणि मृतांच्या कुटुंबियांना मदत करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
राष्ट्रपती द्रौपदी मूर्मू यांनी व्यक्त केलं दु:ख- राष्ट्रपती द्रौपदी मूर्मू यांच्या एक्स सोशल मीडिया अकाउंटवरून दु:ख व्यक्त करण्यात आलं आहे. त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटलं, उत्तर गोवा जिल्ह्यात झालेल्या आगीच्या दुर्घटनेनं खूप दुःख झालं आहे. यात मौल्यवान जीव गमावले गेले आहेत. शोकाकुल कुटुंबांना माझी मनापासून सहानुभूती आहे. या कठीण काळात त्यांना शक्ती मिळो. जखमी लवकर बरे होण्यासाठी मी प्रार्थना करते.
#WATCH | Goa | Aftermath of the fire that broke out at a restaurant in North Goa’s Arpora, claiming the lives of 23 people. pic.twitter.com/v6qleY5WJX— ANI (@ANI) December 7, 2025
- गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याशी बोललो असून राज्य सरकारकडून बाधितांना सर्वतोपरी मदत करत असल्याचं पंतप्रधान मोदी यांनी एक्स पोस्टमध्ये म्हटलं आहे. दुर्घटनेत मृताच्या नातेवाईकांना पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीतून २ लाख रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. जखमींना ५०,००० रुपये देण्यात येतील, अशी घोषणा पंतप्रधान कार्यालयाच्या एक्स मीडियातून करण्यात आली आहे.
