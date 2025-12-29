ETV Bharat / bharat

लॉजमध्ये उफाळला वाद : चेन्नईच्या प्रियकरानं कोलकात्याच्या प्रेयसीवर चाकूनं केले वार

लॉजमध्ये प्रियकर आणि प्रेयसीचा वाद उफाळून आल्यानंतर प्रियकरानं प्रेयसीवर चाकू हल्ला केला. या चाकू हल्ल्यात प्रेयसी गंभीर जखमी झाली. तिला तत्काळ रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं.

GIRLFRIEND STABBED IN KOLKATA
प्रतिकात्मक छायाचित्र (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 29, 2025 at 5:24 PM IST

2 Min Read
कोलकाता : लॉजमध्ये उफाळलेल्या वादातून चेन्नईच्या प्रियकरानं कोलकात्याच्या प्रेयसीवर चाकू हल्ला केल्यानं मोठी खळबळ उडाली. ही घटना कोलकाता इथल्या बिबी गांगुली रस्त्यावरील लॉजमध्ये रविवारी दुपारी घडली. प्रणब कुमार सेल्वराज असं प्रेयसीवर चाकूनं हल्ला करणाऱ्या प्रियकराचं नाव आहे. त्याच्या प्रेयसीचा खून करण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, अशी माहिती पोलीस उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी यांनी दिली आहे. गंभीर जखमी प्रेयसीवर शहरातील रुग्णालयात उपचार सुरू असल्याचंही त्यांनी यावेळी सांगितलं.

प्रियकराचा प्रेयसीवर चाकू हल्ला : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुचीपारा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील 159 बीबी गांगुली स्ट्रीट इथल्या 'पीपीज नेस्ट' नावाच्या गेस्ट हाऊसमध्ये एका जोडप्यानं खोली क्रमांक 412 भाड्यानं घेतली होती. रविवारी दुपारी सुमारे 4:15 वाजता प्रियकरानं अचानक आपल्या प्रेयसीवर धारदार चाकूनं हल्ला केला. चाकूच्या वारानं महिलेच्या खांद्यावर खोल जखम झाली असून मोठ्या प्रमाणात रक्तस्त्राव सुरू झाला.

चाकू हल्ला झाल्यानं प्रेयसीनं मारली जोरदार किंकाळी : चाकूहल्ला झाल्यानं प्रेयसीनं जोरदार किंकाळी मारली. खोलीतून ओरडण्याचा आवाज ऐकून गेस्ट हाऊसचे कर्मचारी तत्काळ घटनास्थळी धावले. या घटनेची माहिती तत्काळ पोलिसांना देण्यात आली. मुचीपारा पोलीस ठाण्याचे पोलीस लगेच घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी गंभीर जखमी महिलेला वाचवून नील रतन सरकार वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयात दाखल केलं. उत्तर 24 परगणा इथली रहिवासी असलेली ही 38 वर्षीय प्रेयसी असून तिच्यावर उपचार सुरू आहेत. तिची प्रकृती स्थिर असली तरी, तिला वैद्यकीय देखरेखीखाली ठेवण्यात आलं आहे, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.

प्रेयसीचा खून करण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी गुन्हा : मुचीपारा पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, "या घटनेप्रकरणी विविध कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अटक केलेल्या हल्लेखोर प्रियकराला न्यायालयात हजर केलं जाईल. चौकशीसाठी त्याला पोलीस कोठडीत घेण्याची विनंती करण्यात येणार आहे. महिलेची प्रकृती सुधारल्यानंतर तिचा जबाबही नोंदवला जाईल. घटनेचा तपास सुरू आहे. कोलकाता पोलिसांच्या सेंट्रल विभागाच्या उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी म्हणाल्या, "घटनेच्या तपासानंतर या प्रकरणाबद्दल अधिक माहिती देणं शक्य होईल." पोलिसांनी घटनेनंतर लगेचच आरोपी प्रणब कुमार सेल्वराजला अटक केली. तो चेन्नईच्या जेव्ही नगरचा रहिवासी असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. प्राथमिक चौकशीत आरोपीच्या जबाबात अनेक विसंगती आढळल्या आहेत.

प्रेमसंबंधाच्या वादातून हल्ला : हा हल्ला प्रेमसंबंधाच्या वादातून झाला असावा, असा पोलिसांचा प्राथमिक अंदाज आहे. यामागं आणखी काही कारण आहे का, हे शोधण्यासाठी आरोपीची पुढील चौकशी केली जाईल. हल्ल्यात वापरलेलं धारदार शस्त्रं कुठून आणलं, याचा शोध घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, अशी माहिती पोलिसांनी दिली. या घटनेमुळे गेस्ट हाऊसच्या परिसरात काही काळ तणाव निर्माण झाला. पोलिसांनी संपूर्ण परिसर सील करून तपास सुरू केला. गेस्ट हाऊसची नोंदवही, सीसीटीव्ही फुटेज आणि कर्मचाऱ्यांचे जबाब तपासण्यात आले. आरोपीसोबत आणखी कोणी सामील होते का, किंवा हा पूर्वनियोजित कट होता का, याचाही तपास अधिकारी करत आहेत.

