छत्तीसगडमध्ये 5 वर्षांच्या मुलीचं अपहरण करून तिच्यावर अत्याचार; संतप्त गावकऱ्यांचा पोलीस ठाण्याला घेराव
दुर्गचे खासदार विजय बघेल यांनीही या घटनेचा तीव्र शब्दांत निषेध केला असून आरोपींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
Published : April 11, 2026 at 3:26 PM IST
दुर्ग : छत्तीसगडमधील भिलाईमध्ये पाच वर्षांच्या मुलीच्या अपहरण करून तिच्यावर अत्याचार केल्याचं प्रकरण उघडकीस आलं आहे. ही घटना उटाई पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील बंजारीपारा इथं घडली. मुलगी एका पोत्यात बांधलेल्या अवस्थेत विहिरीजवळ आढळली. या घटनेची माहिती उटाई पोलिसांना देण्यात आली. दरम्यान, या घटनेमुळं संतप्त झालेल्या गावकऱ्यांनी काल रात्री उटाई पोलीस ठाण्याला घेराव घातला आणि आरोपींना तात्काळ फाशी देण्याची मागणी केली. तर दुर्गचे खासदार विजय बघेल यांनीही या घटनेचा तीव्र शब्दांत निषेध केला असून आरोपींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
पोत्यात बांधलेल्या अवस्थेत आढळली : मुलीच्या कुटुंबीयांनी सांगितलं की, सकाळी 11 वाजता शाळेतून परत आल्यानंतर ती आजीकडून पैसे घेऊन दुकानात गेली होती. पण दोन तास उलटूनही ती परत आली नाही. त्यामुळं कुटुंबीयांनी तिचा शोध घेतला, पण ती कुठेच सापडली नाही. कुटुंबीयांसह गावकऱ्यांनी संपूर्ण गावात तिचा शोध घेतला. बराच वेळ शोध घेतल्यानंतर दोन तरुणांना एका विहिरीजवळ एक पोतं संशयास्पद अवस्थेत पडलेलं दिसलं. तिथं जाऊन पाहिल्यानंतर पोतं हलकेच हलत होतं. त्यामुळं पोतं उघडल्यावर सर्वजण थक्क झाले. आतमध्ये 5 वर्षांची मुलगी होती, जिचं तोंड उशीच्या कव्हरनं घट्ट बांधलेलं होतं. ती मुलगी बेशुद्ध होती. यानंतर मुलीला रुग्णालयात नेण्यात आलं, जिथं तिच्यावर उपचार सुरू आहेत.
दुर्ग पोलिसांकडून तपास सुरू : घटनेची माहिती मिळताच दुर्ग पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी तपास सुरू केला. तसंच 40 वर्षीय आरोपीला ताब्यात घेण्यात आलं असून त्याची चौकशी सुरू आहे. एफएसएलच्या पथकानं आरोपीच्या घरातून अनेक पुरावे गोळा केले. दरम्यान, या घटनेमुळं संतप्त झालेल्या जवळपास 150 गावकऱ्यांनी काल रात्री उटाई पोलीस ठाण्यात धाव घेतली आणि आरोपीला तात्काळ फाशी देण्याची मागणी केली. त्यानंतर पोलिसांना परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी सौम्य बळाचा वापर करावा लागला.
"उटाई पोलीस ठाण्याला एक मुलगी पोत्यात आढळल्याची माहिती मिळाली. यानंतर पोलीस घटनास्थळी पोहोचले आणि मुलीला रुग्णालयात नेण्यात आलं. तिची प्रकृती स्थिर आहे. या घटनेमुळं गावकरी संतप्त झाले असून त्यांनी उटाई पोलीस ठाण्यातील आरोपीला फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी केली आहे." - अनुप लाक्रा, एसडीओपी, पाटण
आरोपींना कठोर शिक्षा देण्याची मागणी : दरम्यान, गावकऱ्यांनी आरोपींना तात्काळ फाशी देण्याची मागणी केली. तसंच दुर्गचे खासदार विजय बघेल यांनी देखील या घटनेचा निषेध करत ही मानवतेवरील एक कलंक असल्याचं म्हटलं. तसंच अशा घटनांसाठी जबाबदार असलेल्यांवर शक्य तितकी कठोर कारवाई झाली पाहिजे. अनेकदा घराच्या आजूबाजूला राहणारे लोकच असे गुन्हे करतात.
