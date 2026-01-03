ETV Bharat / bharat

'लग्नासाठी बिहारमध्ये वीस पंचवीस हजारात मुलगी मिळते'; कॅबिनेट मंत्री रेखा आर्य यांच्या पतीचं वादग्रस्त विधान, नंतर मागितली माफी

नेत्यांच्या विधानांमुळं भाजपाच्या अडचणी वाढल्यात. उत्तराखंडच्या कॅबिनेट मंत्री रेखा आर्य यांच्या पतीच्या विधानामुळे माफी मागायची वेळ आलीय. वाचा सविस्तर.

कॅबिनेट मंत्री रेखा आर्य यांचे पती गिरधारी लाल साहू
कॅबिनेट मंत्री रेखा आर्य यांचे पती गिरधारी लाल साहू (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 3, 2026 at 1:29 PM IST

3 Min Read
किरण कांत शर्मा

डेहराडून : गेल्यावर्षीच्या शेवटच्या महिन्यात, कर्नल अजय कोठियाल यांनी धरालीवरील विधानानंतर, उत्तराखंड भाजपाला त्यांच्याच प्रवक्त्यांच्या विधनांमुळे एवढ्या अडचणी वाढल्या आहेत की, विरोधी पक्ष काँग्रेसला आता मुद्दे शोधण्याची गरज राहिलेली नाही. कर्नल कोठियाल यांच्या विधानानंतर, अंकिता भंडारी घटनेसह, सुरेश राठोड यांनी उर्मिला संवार यांच्या व्हीआयपींचा उल्लेख करत केलेल्या ऑडिओ क्लिपमुळे उत्तराखंडमध्ये राजकीय गोंधळ उडाला. भाजपाला अजूनही यांच्या वक्तव्यांवर सारवासारव करताना नाकी नऊ येत आहेत. आता कॅबिनेट मंत्री रेखा आर्य यांच्या पतीने एक नवीन वाद निर्माण केला आहे, ज्याचे पडसाद बिहारपर्यंत ऐकू येत आहेत. अर्थात नवीन वर्षातही भाजपाला त्यांच्याच नेत्याच्या विधानांवर 'डॅमेज कंट्रोल' करावं लागेल असंच दिसतय.

कॅबिनेट मंत्री रेखा आर्य यांच्या पतीच्या विधानामुळे राजकीय तापमान वाढलं : उत्तराखंडमधील कॅबिनेट मंत्री रेखा आर्य यांचे पती गिरधारी लाल साहू यांनी केलेल्या विधानाबाबत ताजा मुद्दा समोर आला आहे. अल्मोडा जिल्ह्यातील एका कार्यक्रमात कॅबिनेट मंत्री रेखा आर्य यांचे पती असे म्हणतात की, "मला या कार्यक्रमात एका तरुणाचे लग्न करायचे आहे." ते असेही म्हणतात की, बिहारमध्ये 25000 रुपयांना मुली उपलब्ध आहेत. या विधानानंतर त्यांचं स्पष्टीकरण आलं असलं तरी, काँग्रेस पक्षाला भाजपाला कोंडीत पकडण्याची आणखी एक संधी मिळाली आहे.

कॅबिनेट मंत्री रेखा आर्य यांचे पती गिरधारी लाल साहू यांचे वादग्रस्त विधान, नंतर मागितली माफी (ETV Bharat Reporter)

भाजपाची सतत कोंडी : अंकित भंडारी हत्या प्रकरणात भाजपा नेत्यांचा सहभाग असल्याच्या आरोपापासून काँग्रेस पक्षाकडून भाजपावर सतत हल्ला होत आहे. २ जानेवारी रोजी भाजपाचे कॅबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल अंकिता भंडारी हत्या प्रकरणाबाबत काँग्रेस पक्षावर असलेल्या आरोपांबाबत भाजपा कार्यालयात पक्षाची भूमिका मांडत होते. दरम्यान, कॅबिनेट मंत्री रेखा आर्य यांच्या पतीचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल झाला. ईटीव्ही भारतनं व्हायरल व्हिडिओची पुष्टी केली नसली तरी, व्हिडिओ समोर आल्यानंतर गिरधारी लाल साहू यांचं स्पष्टीकरण देखील प्रसिद्ध करण्यात आलं आहे.

कॅबिनेट मंत्र्यांच्या पतीने काय म्हटलं? अल्मोडा जिल्ह्यातील एका कार्यक्रमात साहू हे बिहारमध्ये 20000 ते 25000 रुपयांना तरुणी उपलब्ध असल्याचं सांगत असल्याचं ऐकायला मिळतं. 23 डिसेंबर 2025 रोजी भाजपाच्या बैठकीत त्यांनी हे विधान केलं. व्हिडिओमध्ये ते प्रथम असं म्हणताना ऐकायला मिळतात की, "तुम्ही लग्न का केलं नाही? आमच्या काळात आम्हाला या वयात तीन किंवा चार मुलं होती. आम्ही तुमचं लग्न करू." त्यानंतर ते बिहार राज्याचा उल्लेख करतात आणि 20000 ते 25000 रुपयांमध्ये तरुणी शोधून लग्न लावण्याबद्दल बोलतात.

कॅबिनेट मंत्र्यांच्या पतीनं हात जोडून माफी मागितली : व्हिडिओ समोर आल्यानंतर, गिरधारी लाल साहू यांनी स्वतः गळ्यात माळ घालून आणि कपाळावर टिळा लावून स्पष्टीकरण देताना एक व्हिडिओ प्रसिद्ध केला. व्हिडिओमध्ये ते असं म्हणतात की, "मी एका बैठकीला गेलो होतो." तथापि, विरोधक ज्या पद्धतीनं विधानाचा विपर्यास करत आहेत ते खरं नाही. मी एका कार्यक्रमात उपस्थित होतो हे खरे आहे, पण माझा हेतू वेगळाच होता. गिरधारी लाल साहू यांनी त्यांच्या विधानाचं स्पष्टीकरण देत म्हटलं आहे की त्यांनी नेहमीच महिला आणि मुलींचा आदर केला आहे. जर त्यांच्या विधानामुळे कोणी दुखावले असेल तर ते हात जोडून माफी मागतात.

काँग्रेसनं मंत्र्यांना त्यांच्या पतीसह माफी मागण्याची केली मागणी : दुसरीकडे काँग्रेसनं त्यांच्या विधानावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. काँग्रेस प्रवक्त्या सुजाता पॉल म्हणाल्या की, जर महिला आणि बालविकास मंत्री रेखा आर्य यांचे पती महिलांविरुद्ध अशी विधाने करत असतील तर ते मानवी तस्करीत सहभागी असल्याचं दिसतं. त्यांना कसं कळलं की हे राज्यात घडत आहे? एकतर त्यांचे थेट संबंध आहेत. महिलांचा इतका कठोर अपमान करण्याचा कोणालाही अधिकार नाही, असंही, सुजाता पॉल म्हणाल्या. सुजाता पॉल म्हणाल्या की हे सर्व उत्तराखंड राज्यात घडत आहे, जिथे अंकिता भंडारी हत्याकांडासारखं प्रकरण वेगाने वाढत आहे. काँग्रेसनं म्हटलं आहे की जर रेखा आर्य आणि त्यांचे पती पुढे येऊन माफी मागतील तरच जनता त्यांना माफ करेल.

कॅबिनेट मंत्री रेखा आर्य यांच्या पतीनं चूक करण्यापूर्वीही, अनेक भाजपा नेत्यांनी अशाच चुका केल्या होत्या, ज्यामुळे पक्षाला नुकसान नियंत्रणात आणण्यास भाग पाडलं गेलं. डिसेंबरच्या सुरुवातीला, उत्तराखंड माजी सैनिक कल्याण सल्लागार समितीचे अध्यक्ष निवृत्त कर्नल अजय कोठियाल यांनी धारालीवरील त्यांच्या विधानाने सरकारच्या अडचणी वाढवल्या होत्या.

कर्नल अजय कोठियाल यांनी काय म्हटले? - माजी सैनिक कल्याण सल्लागार समितीचे अध्यक्ष निवृत्त कर्नल अजय कोठियाल यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म फेसबुकवर पोस्ट करण्यात आला. त्यात, अजय कोठियाल एका बैठकीत असं म्हणतात की धारालीमध्ये १४७ मृतदेह अजूनही ढिगाऱ्याखाली गाडले आहेत. कर्नल कोठियाल यांनी असंही म्हटलं की असं नाही की ते मृतदेह बाहेर काढता येतील. उत्तरकाशी जिल्ह्यातील धाराली येथील भयानक परिस्थिती आपल्या नकारात्मक विचारसरणीचे उदाहरण देते. चार महिन्यांनंतरही परिस्थिती भयानक आहे. देहरादूनमध्ये यूसीओएसटीने आयोजित 'आपत्ती व्यवस्थापनावरील जागतिक शिखर परिषदेत' चर्चेदरम्यान कोठियाल बोलत होते.

