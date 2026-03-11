ETV Bharat / bharat

आईसोबत आमराईत आंबे तोडत होती सात वर्षाची चिमुकली : सिंहिणीनं केला हल्ला, मुलगी गंभीर

आईसोबत आमराईत आंबे तोडणाऱ्या चिमुकलीवर सिंहिणीनं हल्ला केला. या हल्ल्यात चिमुकली गंभीर जखमी झाली आहे.

LIONESS ATTACKS 7 YEAR OLD GIRL
संग्रहित छायाचित्र (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 11, 2026 at 2:11 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

गांधीनगर : आमराईत आईसोबत आंबे तोडताना सिंहिणीनं एका सात वर्षाच्या चिमुकलीवर हल्ला केल्यानं मोठी खळबळ उडाली. सिंहिणीच्या हल्ल्यात चिमुकली गंभीर जखमी झाली आहे. ही घटना गिरगढा तालुक्यातील शानवंकिया गावात घडली आहे. ७ वर्षांची मुलगी तिच्या आईसोबत बागेत आंबे तोडत असताना या सिंहिणीनं तिच्यावर हल्ला केला. मात्र चिमुकलीच्या आईच्या धाडसामुळे तिचा जीव वाचला.

सिंहिणीचं पिल्लू होतं तिच्या सोबत : गिरगढा तालुक्याच्या बाहेरील शानवंकिया गावात सिंहिणीनं हल्ला केल्यानं मोठी खळबळ उडाली. गावालगत परिसरातील आंब्याच्या बागेत ७ वर्षांची मुलगी तिच्या आईसोबत आंबे तोडत असताना बागेत पिल्लासोबत राहणाऱ्या एका सिंहिणीनं अचानक येऊन तिच्यासमोर मुलीवर हल्ला केला. सिंहिणीनं मुलीला उचलण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा आईनं न घाबरता धाडसानं तिच्या मागं धाव घेतली. हातात दगड घेऊन तिनं सिंहिणीचा पाठलाग केला. आईनं जोरदार प्रहार करुन मुलीला त्याच्या तावडीतून सोडवलं त्यामुळे सिंहिणी पळून गेली. मुलीला वाचवण्यात यश आलं मात्र चिमुकली रक्तानं माखलेली होती.

चिमुकली गंभीर जखमी : या घटनेनंतर कुटुंबीयांनी मुलीला तातडीनं उना इथल्या सरकारी रुग्णालयात उपचारासाठी नेलं. तिच्या छातीत, पाठीत आणि शरीराच्या इतर भागांमध्ये गंभीर दुखापत झाली. प्राथमिक उपचारानंतर तिला पुढील उपचारांसाठी उना येथील एका खासगी रुग्णालयात नेण्यात आलं. "मुलीसोबत बागेत आंबे तोडत असताना अचानक एक सिंहिणी आली, तिच्या मुलीला पळून गेली. तिच्या मुलीला वाचवण्यासाठी ती सिंहिणीच्या मागं धावली आणि तिच्यावर दगडफेक करुन तिच्या मुलीला वाचवण्यात यशस्वी झाली," असं पीडितेच्या आईनं सांगितलं.

हेही वाचा :

  1. Sudhir Mungantiwar : वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात शेतीचे नुकसान, दुप्पट भरपाई शेतकऱ्यांना मिळणार - सुधीर मुनगंटीवार
  2. Mumbai High court : प्राण्याच्या हल्ल्यात मृत्यू पावलेल्यांच्या कुटुंबीयांना 10 लाख रुपये मदत द्या, उच्च न्यायालयाचे निर्देश
  3. रानडुकराच्या हल्ल्यात शेतकरी ठार

TAGGED:

LIONESS ATTACKS
LIONESS ATTACKS IN MANGO ORCHARD
सिंहिणीनं केला हल्ला
सात वर्षाच्या चिमुकलीवर हल्ला
LIONESS ATTACKS 7 YEAR OLD GIRL

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.