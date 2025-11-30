देशातील सर्वात 'बेस्ट पोलीस ठाणे'ची घोषणा, कुठे आहे हे ठाणे?
देशातील बेस्ट पोलीस ठाण्याचं नाव जाहीर करण्यात आलं आहे. हे पोलीस ठाणे का स्पेशल आहे? वाचा सविस्तर...
Published : November 30, 2025 at 5:07 PM IST
नवी दिल्ली : पोलीस ठाणे हे नाव जरी काढलं तरी अनेकांच्या मनात भीती निर्माण होते. खाकी वर्दीतल्या पोलिसांची भीती ही असलीच पाहिजे. मात्र, पोलीस हे आपल्याच रक्षणासाठी असतात हे देखील विसरता कामा नये. हे आम्ही सर्व सांगत आहोत कारण नवी दिल्लीतील पोलीस ठाणं हे देशातील 'बेस्ट पोलीस ठाणे' बनलं आहे. त्यामुळं या पोलीस ठाण्याचं आणि तेथील कर्मचाऱयांचं कौतुक होत आहे.
दिल्लीतील गाझीपूर पोलीस ठाणे हे आज त्याच्या वेगळ्या ओळखीसाठी चर्चेत आले आहे. २०१२ पूर्वी हा परिसर न्यू अशोक नगर पोलीस ठाणे हद्दीत होता, परंतु वाढती लोकसंख्या, वाढणारी बाजारपेठ आणि गुन्ह्यांचे बदलते स्वरूप लक्षात घेता पोलीस प्रशासनानं वेगळं पोलीस ठाणे करण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर, गाजीपूर नावाचं स्वतंत्र पोलीस ठाणे स्थापन करण्यात आलं.
कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यातून निघणारा वायू आणि दुर्गंधी इतकी तीव्र होती की कोणत्याही सुरक्षा उपायांशिवाय श्वास घेणं कठीण झालं होतं. परिस्थिती नियंत्रित करण्यासाठी, पोलीस ठाण्यात एक मोठं एअर प्युरिफायर बसवण्यात आलं. यमुनापारमधील हे एकमेव पोलीस ठाणे आहे जिथं प्रत्येक खोलीत एअर प्युरिफायर बसवले आहेत. या व्यवस्थेवरून येथील पर्यावरणीय आव्हानं किती गंभीर आहेत हे दिसून येतं आणि असं असूनही पोलीस त्यांचं कर्तव्य खूप चांगल्या प्रकारे बजावत आहेत.
सध्या गाझीपूर पोलीस ठाण्याचे प्रमुख ऑफिसर उपाध्याय बाळा शंकर आहेत. ते म्हणतात की, गाझीपूर पोलीस ठाणे हे गुन्हा घडल्यास त्वरित कारवाई करण्यास वचनबद्ध आहे. गुन्हेगारांना लवकरात लवकर पकडणं आणि स्थानिक लोकांशी चांगले संबंध प्रस्थापित करणं हे त्यांचं प्राधान्य आहे. ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि सामान्य जनतेसाठी पोलीस ठाण्यात मैत्रीपूर्ण वातावरण निर्माण करण्यात आले आहे.
गाझीपूर पोलीस ठाम्याने स्वच्छता आणि सुधारित व्यवस्थापनात उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. गृह मंत्रालयानं रायपूर येथे आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात त्यांना ट्रॉफी प्रदान करण्यात आली, जी संपूर्ण कर्मचाऱ्यांच्या कठोर परिश्रमाची पावती आहे.
प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी आणि चांगले वातावरण निर्माण करण्यासाठी, पोलीस ठाण्यामध्ये एक लहान वॉकिंग उद्यान विकसित करण्यात आलं आहे. बागेत भगवान हनुमानाचं एक सुंदर मंदिर बांधण्यात आलं आहे. या ठिकाणी विविध झाडं आणि वनस्पती देखील आहेत.
पोलीस ठाण्यात एक लहान बॅडमिंटन खेळाचं मैदान देखील विकसित करण्यात आलं आहे. पोलीस ठाणे झाल्यापासून हा भाग गुन्हेगारी मुक्त झाल्याचं येथील रहिवासी तसंच पोलीसही सांगतायेत.
पोलीस ठाणे केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेचे केंद्र नाही तर स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण आणि लोकसहभागाचे प्रेरणादायी मॉडेल बनले आहे. येथे तैनात असलेल्या पोलिसांनी हे सिद्ध केले आहे की, प्रतिकूल परिस्थितीतही समर्पण, नाविन्य आणि टीमवर्कद्वारे उत्कृष्टता साध्य करता येते.
