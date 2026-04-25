गाझीपूरमधील अल्पवयीन मुलीच्या मृत्यू प्रकरणावरून राजकारण तापलं; सपा आमदारांसह 46 जणांविरुद्ध FIR, राहुल गांधींनी केलं ट्विट!

22 एप्रिलला समाजवादी पक्षाचे प्रतिनिधीमंडळ पीडितेच्या कुटुंबीयांना भेटण्यासाठी कटारिया गावात पोहोचले. त्यावेळी या घटनेला हिंसक वळण लागले.

Ghazipur Case Sparks Political Storm : Rahul Gandhi Attack Govt Over Safety Of Women In Uttar Pradesh
गाझीपूरमधील अल्पवयीन मुलीच्या मृत्यू प्रकरणावरून राजकारण तापलं; सपा आमदारांसह 46 जणांविरुद्ध FIR, राहुल गांधींनी केलं ट्विट! (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 25, 2026 at 3:42 PM IST

गाझीपूर: उत्तर प्रदेशातील गाझीपूर इथं एका अल्पवयीन मुलीवर झालेला कथित अत्याचार आणि तिची हत्या, यामुळं राजकीय वातावरण तापलं आहे. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी महिलांच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यावरून राज्य सरकारला लक्ष्य केलं आहे. दरम्यान, गाझीपूरमधील करंड पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील कटारिया गावातून ही मुलगी 14 एप्रिलच्या रात्री बेपत्ता झाली होती आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी गंगा नदीवरील एका पुलाजवळ तिचा मृतदेह आढळून आला होता. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, याप्रकरणी एफआयआर दाखल करण्यात आला असून, मुख्य आरोपीला अटक करण्यात आली आहे.

वडिलांना केलेला शेवटचा फोन : 15 एप्रिलला गाझीपूरच्या कटारिया गावात गंगा नदीवरील एका पुलाजवळ मुलीचा मृतदेह आढळला. प्राथमिक तपासाअंती पोलिसांनी हे आत्महत्येचे प्रकरण असल्याचं म्हटलं होतं. पण, कुटुंबीयांच्या तक्रारीवरून हत्येच्या कलमांखालीही तपास सुरू आहे. तेव्हापासून या प्रकरणाला गती मिळत आहे. तपासातून मुलीच्या मृत्यूच्या अगदी आधीच्या घटनाक्रमाचा अचूक तपशील समोर येत आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, मुलीनं पहाटे 5:30 वाजता तिच्या वडिलांना फोन करून सांगितलं की, तिला आत्महत्या करायची आहे. जेव्हा वडिलांनी परत फोन केला, तेव्हा तिनं उत्तर दिलं नाही. पोलिसांच्या रेकॉर्डनुसार, मुलीनं पहाटे 5:40 वाजता एका पुलावरून नदीत उडी मारली. घटनेनंतर वडिलांनी तात्काळ पोलिसांना माहिती दिली, ज्याची नोंद पोलिसांच्या डायरीत आहे. पोलिसांनी घटनास्थळावरून मुलीचा मोबाईल फोन, चप्पल आणि स्कार्फ जप्त केला आहे.

गाझीपूरमधील अल्पवयीन मुलीच्या मृत्यू प्रकरणावरून राजकारण तापलं; सपा आमदारांसह 46 जणांविरुद्ध FIR (ETV Bharat)

या घटनेला हिंसक वळण : 22 एप्रिलला समाजवादी पक्षाचे प्रतिनिधीमंडळ पीडितेच्या कुटुंबीयांना भेटण्यासाठी कटारिया गावात पोहोचले. त्यावेळी या घटनेला हिंसक वळण लागले. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, केवळ 15 सदस्यांनाच कुटुंबीयांना भेटण्याची परवानगी देण्यात आली होती, परंतु घटनास्थळी मोठ्या संख्येनं कार्यकर्ते जमले होते. आरडाओरडा आणि गोंधळाच्या वातावरणात पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये संघर्ष सुरू झाला, ज्याचे रूपांतर दगडफेकीत झाले. या हिंसाचारात ठाणेदार (एसएचओ) यांच्यासह अनेक पोलीस आणि स्थानिक गावकरी जखमी झाले.

आमदार आणि जिल्हाध्यक्षांसह 46 जणांच्याविरोधात एफआयआर : दगडफेक आणि दंगल प्रकरणी पोलिसांनी कडक कायदेशीर कारवाई केली आहे. स्टेशन इनचार्जच्या तक्रारीच्या आधारे, समाजवादी पक्षाच्या 46 नेत्यांसह 200 अज्ञात व्यक्तींविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. आरोपींमध्ये सपाचे जिल्हाध्यक्ष गोपाल यादव, सदरचे आमदार जयकिशन साहू आणि जांगीपूरचे आमदार डॉ. वीरेंद्र यादव यांच्यासह अनेक जिल्हा पंचायत सदस्य आणि स्थानिक नेत्यांचा समावेश आहे. या आरोपींना अटक करण्यासाठी पोलिसांकडून शोधमोहीम सुरू आहे. तसंच हिंसक संघर्षानंतर कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी वाराणसी झोनचे एडीजी पियुष मारडिया आणि डीआयजी वैभव कृष्ण कटारिया गावात दाखल झाले आहेत. या अधिकाऱ्यांनी पीडित कुटुंबाची भेट घेतली आणि त्यांना निष्पक्ष चौकशीचे आश्वासन दिले आहे. सध्या गावात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात आहे.

अखिलेश यादव यांच्या दौऱ्यासाठी प्रशासन सतर्क : समाजवादी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 29 एप्रिलला कटारिया गावाला भेट देणार असून, या दौऱ्यासाठी नियमावली जारी करण्यात आली आहे. तसंच जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस विभाग पूर्णपणे सतर्क आहे. गावात आणि आजूबाजूच्या परिसरात सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. दिशाभूल करणाऱ्या बातम्या किंवा अफवांचा प्रसार रोखण्यासाठी पोलीस सोशल मीडियावरही लक्ष ठेवून आहेत. सध्या गावातील परिस्थिती नियंत्रणात असून, पोलीस या घटनेच्या प्रत्येक पैलूचा तपास करत आहेत.

राहुल गांधी यांचे ट्विट : या प्रकरणी आता राहुल गांधी यांनीही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर एक पोस्ट करत सरकारवर निशाणा साधला आहे. महिलांवरील गुन्ह्यांमध्ये एक विशिष्ट पद्धत (पॅटर्न) दिसून येत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. "गाझीपूरमध्ये... एका मुलीवर झालेला बलात्कार आणि तिची निर्घृण हत्या... आणि त्यानंतर कुटुंबाला एफआयआर दाखल करण्यापासून रोखण्यासाठी दिल्या गेलेल्या धमक्या व हिंसाचार," असं राहुल गांधी म्हटलं आहे. तसंच मागील प्रकरणांचा संदर्भ देत त्यांनी म्हटलं आहे की, "हाथरस, कठुआ, उन्नाव आणि आता गाझीपूर.. हा एकच नमुना (पॅटर्न) आहे. प्रत्येक वेळी तेच सत्य समोर येते: गुन्हेगाराला संरक्षण आणि पीडितेचा छळ." तसंच याप्रकरणातील दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, कुटुंबीयांना सुरक्षा द्यावी आणि उच्चस्तरीय चौकशी करून न्याय द्यावा, अशी मागणी करत राहुल गांधी यांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे.

