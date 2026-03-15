हरीश राणा इच्छामरणाच्या प्रक्रियेसाठी 'एम्स'मध्ये दाखल; पुढील प्रक्रियेसाठी 5 ते 6 डॉक्टरांचं पथक गठीत
हरीश राणा 13 वर्षांपूर्वी चंदीगडमध्ये शिक्षण घेत असताना चौथ्या मजल्यावरून खाली पडला. या अपघातात त्याला मेंदूला गंभीर दुखापत झाली, तेव्हापासून तो कोमात आहे.
Published : March 15, 2026 at 1:37 PM IST
नवी दिल्ली/गाझियाबाद : सर्वोच्च न्यायालयानं इच्छामरणास परवानगी दिल्यानंतर, गाझियाबाद येथील हरीश राणा याचे वडील अशोक राणा हे आता आपल्या मुलाचा कायमचा निरोप घेण्याच्या कल्पनेनं शोकाकुल झाले आहेत. हरीश राणा याचे वकील मनीष जैन यांनी सांगितले की, गेल्या 13 वर्षांपासून अंथरुणाला खिळलेल्या हरीशला, इच्छामरणासाठी (निष्क्रिय इच्छामरण) काल सायंकाळी 5 वाजता 'एम्स'मध्ये (AIIMS) दाखल करण्यात आलं.
संपूर्ण प्रक्रियेसाठी 5 ते 6 डॉक्टरांचं पथक : हरीशचे वकील मनीष जैन यांनी सांगितलं की, या संपूर्ण प्रक्रियेवर देखरेख करण्यासाठी 'एम्स'नं (AIIMS) 5 ते 6 डॉक्टरांचं एक पथक गठीत केलं आहे. या पथकातील डॉक्टरांनी सूचित केलं आहे की, ही संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत गुप्तता राखून पार पाडली जाईल. या संदर्भातील तपशील कोणाकडेही उघड करण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही. त्यांनी पुढे माहिती दिली की, शनिवारी (14 मार्च) सायंकाळी 5 वाजता हरीश राणा याला दिल्ली येथील 'एम्स'मध्ये दाखल केल्यानंतर, आता वैद्यकीय पथक या प्रक्रियेच्या पुढील टप्प्यांबाबत निर्णय घेईल. डॉक्टरांनी या प्रक्रियेविषयी सविस्तर तपशील दिलेले नाहीत. हा विषय त्यांच्या व्यावसायिक कार्यक्षेत्रातील आहे आणि ते त्यानुसारच आपली कर्तव्य पार पाडतील.
हरीश राणा अवयव दान करणार : मिळालेल्या माहितीनुसार, इच्छामरण प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून सध्या द्रव आहार देण्यासाठी आणि शरीरातील उत्सर्ग बाहेर टाकण्यास मदत करण्यासाठी शरीरात बसवण्यात आलेल्या नळ्या काढून टाकल्या जातील. यामुळे हरीश राणाची शारीरिक स्थिती पुन्हा नैसर्गिक अवस्थेत येईल. त्यानंतर, जोपर्यंत तो नैसर्गिकरित्या जिवंत राहील, तोपर्यंत तो हयात असेल. त्याच्या निधनानंतर, त्याचं पार्थिव त्यांच्या कुटुंबीयांच्या स्वाधीन केलं जाईल. हरीश राणा याच्या कुटुंबीयांनी अवयवदानाची इच्छा व्यक्त केली असल्यामुळे, डॉक्टरांचं एक पथक सर्वप्रथम त्यांच्या सर्व अवयवांची सखोल तपासणी करेल. या तपासणीद्वारे अवयवदानासाठी कोणते अवयव कार्यक्षम आहेत, हे निश्चित केलं जाईल. त्यानंतरच, पुढील कायदेशीर व वैद्यकीय प्रक्रिया सुरू केल्या जातील.
हरीश पीजीच्या चौथ्या मजल्यावरून खाली पडला : 13 वर्षांपूर्वी चंदीगडमध्ये शिक्षण घेत असताना, हरीश राणा 'राणा पीजी'च्या चौथ्या मजल्यावरून खाली पडला होतं. या घटनेमुळे त्याच्या मेंदूला गंभीर दुखापत झाली. तेव्हापासून तो कोमामध्ये आहे. गेल्या 13 वर्षांपासून त्याचे वडील अशोक राणा आणि आई त्याच्या बिछान्याला खिळून राहून सेवा-सुश्रूषा करत आहेत. तथापि, त्याच्या प्रकृतीत कोणतीही सुधारणा दिसून येत नसल्यामुळे, वडिलांनी हरीशसाठी 'इच्छामरणाची' (euthanasia) परवानगी मागण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यावर सर्वोच्च न्यायालयानं त्यांना 'पॅसिव्ह युथनेशिया'ची (निष्क्रिय इच्छामरणाची) परवानगी दिली. यानंतर, हरीश राणा यांना आता 'एम्स'मध्ये दाखल करण्यात आलं आहे.